A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a tojás tárolásáról és kezeléséről.
Kiderült a súlyos igazság a növényi tejekről: hiába kétszer drágább, erről sosem beszélnek
A növényi alapú élelmiszerek térnyerése már Magyarországon is érzékelhető, miközben világszerte milliárdos iparággá nőtte ki magát ez a szegmens. A növényi italok, húshelyettesítők és tejtermék-alternatívák nemcsak a környezettudatosság jegyében, hanem üzleti szempontból is egyre jelentősebb szereplővé válnak. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése bemutatja, miért ilyen drágák ezek a termékek, milyen trendek mozgatják a keresletet, és milyen lehetőségek rejlenek a hazai piacban. A környezeti előnyök ellenére az árak továbbra is komoly gátjai a szélesebb elterjedésnek.
A növényi alapú élelmiszerek térhódítása az elmúlt években nemcsak a vegán vagy vegetáriánus étrendet követők körében lett látványos, hanem szélesebb fogyasztói rétegekhez is elért. Ma már nem ritka, hogy hagyományos étrendet követő vásárlók is rendszeresen választanak növényi italokat, húshelyettesítő termékeket vagy tejtermék-alternatívákat. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában arra világít rá, hogyan vált ez a szegmens globális trenddé, milyen gazdasági és környezeti tényezők befolyásolják terjedését, és miért jelent még mindig komoly árkülönbséget a hagyományos és növényi termékek között.
A kutatások szerint a növényi alapú termékek ára átlagosan kétszerese az állati eredetű megfelelőikének. Ennek oka elsősorban a magasabb fejlesztési költségekben, a korlátozott méretgazdaságosságban és a prémium pozicionálásban keresendő. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint azonban ezek az akadályok nem csökkentik a keresletet: Európában például az elmúlt öt évben több mint 60 százalékkal nőtt a forgalom. A fogyasztók egy része már most is otthon készíti el például a zabtejet, de a bolti termékek iránti igény töretlen maradt.
A növényi étrend egyik legfontosabb érve a környezetterhelés csökkentése. Tudományos adatok alapján egy liter tehéntej előállítása több mint nyolcszor annyi üvegházhatású gáz kibocsátásával jár, mint egy liter zabtejé. Hasonló a helyzet a húshelyettesítők esetében is: a növényi alapú alternatívák – legyen szó szójáról, borsóról vagy gabonáról – lényegesen kisebb ökológiai lábnyommal rendelkeznek, mint az állati eredetű termékek. Mindez egyre inkább befolyásolja a vásárlói döntéseket, még akkor is, ha a fogyasztók nem feltétlenül vegán életmódot követnek, csupán csökkenteni szeretnék az állati eredetű élelmiszerek arányát az étrendjükben.
Ugyanakkor az áttöréshez még több feltétel teljesülése szükséges. A CHART by Pénzcentrum elemzése rámutat, hogy amíg az árkülönbség ilyen jelentős marad, addig a növényi alapú élelmiszerek tömeges fogyasztása elsősorban a magasabb jövedelmű és tudatosabb vásárlói rétegekre korlátozódik. A gyártási volumen növelése, az innováció támogatása és az edukáció kulcsszerepet játszhatnak abban, hogy a növényi alternatívák valóban versenyképesek legyenek a hagyományos termékekkel szemben – nemcsak minőségben, hanem árban is.
Hogyan igényelhető rokkant kocsi, elektromos moped közgyógyra, egyáltalán kinek jár a rokkantkocsi tb-re? Mennyibe kerül egy elektromos moped tb támogatással mozgássérülteknek?
Kutatások szerint az anti-aging krémek 97%-a fizikailag képtelen elérni a bőrnek azt a rétegét, ahol a ráncok valójában kialakulnak
Az október–március közötti időszakban mindenkinek javasolt a D-vitamin pótlás: az ajánlott beviteli érték pedig kortól, egészségi állapottól, élethelyzettől függően változhat.
Újra megjelent az afrikai sertéspestis Arad megyében, miután fél évig nem észleltek fertőzést a térségben.
Te is cigarettázol, fogyasztasz kávét, energiaitalt? Súlyos dolog derült ki róluk, sok magyar nem is sejti
A mindennapi életben leggyakrabban fogyasztott italok közé tartozik a kávé és az energiaital.
Meghatóan végződött Zacher Gábor utolsó mentős műszakja a nyugdíjba vonulása előtt.
A magyar dolgozók kétharmada hiányolja munkahelyén a mentális egészséget, miközben a munkahelyi stressz és a folyamatos túlterheltség már kollektív népbetegség.
Több millió magyar nem jut el időben fogorvoshoz. Anyagi gond, orvoshiány, hosszú várólisták – meglepő adatok Európából és itthonról is!
Dán kutatók több mint 6500 beteg egészségügyi adatait elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy a tramadol növeli a súlyos mellékhatások, köztük a szívbetegségek kockázatát.
Sokakat érint, mégsem tudnak róla: brutális, mit okozhat a fűtési szezon indulása, erre kell figyelni
Ahogy csökken a hőmérséklet és bekapcsoljuk a fűtést, sokan tapasztalják, hogy arcbőrük feszesebb, szárazabb és irritáltabb lesz.
Figyelem! Rákkeltő anyagot is találtak a közkedvelt bolti fűszerekben: nehogy megedd, ha ilyet vettél
Minden második oregánó megbukott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) nagyszabású célellenőrzésén, amelynek fókuszában az oregánó és az őrölt bors állt.
Vesztegetés gyanújával fogtak el két főorvost és egy szociális munkást Budapesten – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.
Október 1-jéig 4739 lakóépület gyulladt ki Magyarországon, ami 128-cal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban.
Összeomlott a Szent János Kórház informatikai rendszere kedden délelőtt, több beteg és dolgozó is arról számolt be, hogy emiatt komoly fennakadások voltak az ellátásban.
A magyar egészségügy helyzete – beszámoló a Portfolio Private Health Forum 2025 konferenciáról.
A fizikai inaktivitás ma már a fejlett országok egyik legnagyobb népegészségügyi kihívása.
Egyre több idős magyar szenved a rettegett népbegségtől: megelőzhető lenne a kínlódás, ezt kell tenni ellene
Az időskori étvágycsökkenés nem válogatósság, hanem az öregedés természetes velejárója.
Az őszi-tél időszakban különösen érdemes odafigyelni a megfelelő vitaminbevitelre, hogy támogassuk immunrendszerünket a járványszezonban.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
