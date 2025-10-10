Így zajlik a rokkant kocsi igénylése: ezek az elektromos moped kérelem feltételei, ennyi az ára

Bármikor előfordulhat velünk, hogy akár egy betegségből vagy balesetből, akár életkorunk előrehaladtából kifolyólag, átmenetileg vagy tartósan gyógyászati segédeszközök (gyse-k) használatára szorulunk. A leggyakrabban igénybe vett, magas árkategóriájú gyse-k közé tartoznak a köznyelven csak „rokimobilnak” becézett rokkantkocsik és elektromos mopedek, amelyek újonnan, teljes áron nagy kiadást jelentenek a családnak, használtan vagy tb-re viszont jelentős árkedvezménnyel szerezhetők be. Utánajártunk, hogyan és mennyiért tudunk három- vagy négykerekű rokkantkocsit, mopedet szerezni és mennyit spórolhatunk ezeken a segédeszközökön.

Cikkünkben azt vizsgáltuk meg, mennyibe kerül a rokkantkocsi elektromos verziója, illetve az elektromos moped tb támogatással. Mennyivel drágább, ha ezeket a gyógyászati segédeszközöket használtan vagy újonnan szeretnénk beszerezni a hazai online piacterek egyikéről? Tudd meg, hogyan zajlik a rokkant kocsi igénylése, hogyan szerezhető elektromos moped közgyógyra, kit illet meg a tb-támogatás és milyen feltételeknek kell az igénylőnek megfelelnie! Milyen egészségügyi problémákkal formálhatunk igényt rájuk és hogyan váltható ki a vényre felírt rokkantkocsi, elektromos moped Magyarországon?

Amit a gyógyászati segédeszközökről tudni érdemes

A gyógyászati segédeszközök (gyse) olyan eszközök, amelyek az átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal élő emberek személyes használatába kerülve fontos szerepet töltenek be gyógyulásuk és rehabilitációjuk során. A gyse-k közé tartoznak továbbá azok az orvostechnikai eszköznek nem minősülő ápolástechnikai eszközök is, melyeknek használatához nem szükséges egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy (pl. betegápoló) állandó jelenléte.

A gyse-k beszerzése alapvetően nincs orvosi vényhez kötve, teljes áron bárki megvásárolhatja azokat - azonban ezek költsége sok esetben jelentős anyagi terhet ró a betegre és családjára. Itt jön a képbe a közgyógyellátás nevű szociális juttatás, ami a rászorulók egészségi állapotának megőrzését szolgáló kiadások csökkentéséhez nyújt anyagi hozzájárulást. Közgyógyellátásra nem csak gyógyszerek, hanem gyógyászati segédeszközök is kaphatók, ebbe beleértendő például a rollátor vagy az elektromos moped, rokkant kocsi igénylése is.

EZ IS ÉRDEKELHET Gurulós járókeret, rollátor ára tb-támogatással: az igénylése egyszerű, ennyibe kerül Hogyan kapható járókeret receptre, mennyi egy járókeret ára tb támogatással? Mennyi a gurulós járókeret, más néven tb támogatott rollátor vagy könnyű rollátor ára tb támogatással?

Annak feltételeit, hogy hogyan kaphatunk tb-támogatást az egyes gyse-k árához, kölcsönzési díjához vagy azok javítási díjához, a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet összegzi. A vonatkozó jogszabályok kimondják, hogy - míg vény nélkül a teljes ár fizetendő - ha az adott segédeszközt háziorvosunk vagy kezelőorvosunk receptre felírja, vagy ha egyedi támogatási kérelmet írunk a gyse-k támogatásáért felelős Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek (NEAK), a piacinál jelentősen alacsonyabb áron beszerezhetjük azokat.

Az említett gyse méltányossági kérelem benyújtásával a betegnek lehetősége van egyedi engedéllyel eltérni a támogatott gyógyászati segédeszközök listáján közzétett társadalombiztosítási ártámogatási szabályoktól (pl. egy segédeszközlistán nem szereplő, támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszköz árára egyedi támogatást lehet szerezni). A kérelmet (és a hozzá csatolandó mellékleteket, ha szükségesek) elektronikus úton a NEAK online benyújtó felületén keresztül vagy postai úton (postacím: 1565 Budapest) lehet benyújtani.

Honnan tájékozódhatunk a gyógyászati segédeszközök igényléséről?

A Magyarországon elérhető és közgyógyellátásra megigényelhető gyógyászati segédeszközök árával és a hozzájuk kapcsolódó támogatásokkal kapcsolatban több forrásból is tájékozódhatunk, amelyek a következők:

A NEAK Online Segédeszköz Jegyzékéből (SEJK): a SEJK oldalán ingyenesen hozzáférhetők az aktuális árak és tudnivalók (itt a közgyógyra igényelhető elektromos mopedek és motorkerékpárok listája). A jegyzékben a „mopedek és motorkerékpárok” kategóriáján belül jelenleg 11 termék érhető el, amelyek mind három- vagy négykerekű közlekedési eszközök - az adatbázisban ezek ISO-kódja 12 16-tal kezdődik.

A NEAK honlapjáról: a NEAK folyamatosan, minden naptári hónap 20. napjáig közleményben közzé teszi a gyse-k támogatására vonatkozó friss változásokat.

A gyógyászati segédeszközt receptre megrendelő orvostól: a gyse-t felíró orvos köteles informálni a beteget a termékek áráról, az olcsóbb alternatívákról, a tb-támogatásról és a vénybeváltásról.

A gyse-t értékesítő/kölcsönző forgalmazótól (pl. szaküzletek, gyógyszertárak) is kérhetünk tájékoztatást.

Mennyibe kerül egy rokkantkocsi, elektromos moped tb támogatással?

A gyse-k esetén a fizetendő összeg megoszlik a beteg és a társadalombiztosítás között, így a terméknek nem a piaci árát, hanem a közfinanszírozás alapjául elfogadott árának a támogatás összegével csökkentett térítési díját kell kifizetnie. A tb-támogatás lehet százalékos mértékű (0-98%) vagy fix összegű, keretösszege a jogosult egészségügyi állapotától függ. Azt, hogy rokimobilok esetében mennyi árkedvezményre jogosult az igénylő, a NEAK szabja meg: a rokkant kocsik, mopedek esetében a támogatás mértéke tipikusan 80%.

Nézzük, mit jelent a tb-támogatás összege a gyakorlatban a SEJK-en feltüntetett termékek esetében! Ahogy a fentiekben jeleztük, az adatbázisban jelenleg 11 db három- és négykerekű moped/motorkerékpár tekinthető meg,

ezek bruttó ára egységesen 635 518 Ft, 27% áfával. A termékekre bruttó 508 414 Ft ártámogatás vehető igénybe, ami azt jelenti, hogy a tb-támogatott rokkantkocsik ára mindössze 127 104 Ft.

Hogyan kapható elektromos moped közgyógyra?

Ahogy a korábbiakban már elárultuk: elektromos moped közgyógyra, azaz tb-támogatott formában akkor kapható, ha a beteg kezelőorvosa vényre felírja azt. Az ehhez szakképesítési követelmény: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina szakképesítéssel rendelkező szakorvosi végzettség. A betegnek az eszközt rehabilitációra alkalmas rendelési helyen, biztosított körülmények között ki kell tudni próbálnia, használatát meg kell tudni tanulnia.

A jogosultak tipikusan olyan önálló életvitelt folytató, műlábbal és protézissel is tartós kültéri járásra képtelen mozgáskorlátozott személyek, akik más módon önerőből, biztonságosan, az esetleges akadályokat legyőzve a mindennapi életvitelhez szükséges távolságot megtenni képtelenek.

A rokkantkocsikat, mopedeket kizárólag olyan forgalmazóknál lehet kiváltani, amelyek a támogatás elszámolására (ún. vényelszámolási) szerződéssel rendelkeznek a NEAK-kel – az átvételt a betegnek az aláírásával kell igazolnia. Magyarországon 90 napig lehet tb támogatott vényt kiváltani, sorozatgyártású és adaptív eszközök esetén legfeljebb 150 nap, egyedi gyse (ennek alkalmasságát a betegnek véleményeztetnie kell az azt megrendelő orvossal) esetén pedig legfeljebb 180 nap a kiváltási határidő.

A NEAK egy fontos kiegészítő feltételre is felhívta a figyelmünket, mely szerint az említett eszközökkel a kihordási időn belül párhuzamosan nem rendelhető: aktív kerekesszék/moped/motorkerékpár, elektromos motorral meghajtott, joystick-irányítású utcai kerekesszék/moped/motorkerékpár, illetve elektromos motorral meghajtott, joystick-irányítású utcai kerekesszék (akkumulátor nélkül) és moped vagy motorkerékpár. Szintén fontos kiegészítő indikáció, hogy az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzése szükséges. A NEAK elárulta továbbá azt is, hogy

vényforgalmi adatok alapján 2024-ben közel 3 700 mopedet váltottak ki támogatással, melyek mintegy 90%-át 60 év feletti betegek részére rendelték.

EZ IS ÉRDEKELHET Leszázalékolás feltételei, menete, összege 2025-ben: ilyen betegségre jár a rokkantsági ellátás Milyen betegségre jár a leszázalékolás, hogyan zajlik a leszázalékolás menete és mik a leszázalékolás feltételei? Kinek jár a rokkantsági ellátás, mennyi a leszázalékolás összege?

Új VS használt rokimbobil árak: mennyibe kerülnek a rokkantkocsik, mopedek vény nélkül?

Így, hogy tudjuk, mennyibe kerül egy rokimobil tb támogatással, vizsgáljuk meg, mekkora anyagi terhet jelentenek ezek az eszközök, ha vény nélkül, teljes áron kell beszerezni azokat. Megkeresésünkre az eMAG elárulta, hogy kereskedelmi partnereik jelenleg több mint százféle mopedet árulnak,

melyek ára 250 000 Ft-tól 1 000 000 Ft feletti árkategóriáig terjed. A piactér statisztikái szerint 2025 eleje óta egy tipikus ügyfél bruttó 390 000-400 000 Ft körüli áron vásárolt náluk elektromos mopedet.

A vevők ezekhez a termékekhez kiegészítő gyanánt leginkább mopedekhez és elektromos rollerekhez használható töltőt, akkumulátort, zárat rendeltek, tipikusan 10 000-15 000 Ft közötti átlagáron.

A Jófogáson újonnan és használtan is beszerezhető elektromos moped vagy rokkantkocsi elektromos meghajtással. A portál elárulta, hogy mivel ezeknek újonnan akár 500 000 Ft felett is lehet az ára, érdemes a használtcikk piacon is szétnézni, mivel itt jóval olcsóbban be lehet beszerezni használt vagy újszerű járműveket. Kifejtették:

Néhány elektromos mopedet találunk már százezer forint alatt is, viszont a jobb állapotú, újabb gyártású modellek jellemzően 150 000 Ft-nál kezdődnek. A hirdetőknél az új vagy újszerű mopedek ára többségében 200 000-250 000 Ft között mozog, míg 500 000 Ft felett már nagyobb teherbírású, komolyabb paraméterekkel rendelkező, sőt akár zárt kabinos járműveket is találunk. A legdrágább termék 1 301 000 Ft-ért van meghirdetve, amely egy EL-GO/M XXL nagy teherbírású elektromos moped.

A Jófogáson az alkatrészek, tartozékok között főként kerekeket és töltőket árulnak. Az elektromos moped gumik 4 000-5 500 Ft-os darabáron mozognak használtan, egy teljes garnitúra új abroncsot pedig körülbelül 40 000 Ft-ért lehet beszerezni. Sokféle töltő és adapter is kapható, melyek átlagosan 4 000-10 000 Ft-ért vannak meghirdetve. Az új lítium akkumulátortöltők ára 10 000-30 000 Ft között mozog.

Végül, de nem utolsó sorban a Vaterán - ahol jelenleg korlátozott számban érhetők el elektromos mopedek – a rokkant kocsik, elektromos mopedek ára 200 000 Ft és 600 000 Ft között mozog. Az alkatrészek közül a legnépszerűbbek itt is az elektromos mopedekkel kompatibilis töltők, amelyek a piactéren - képességüktől függően – 11 900 Ft és 29 500 Ft közötti áron szerezhetők be.

Rokimobil másodkézből vagy tb-re? Melyik éri meg jobban?

A felhasználó igényeitől függően az új rokkantkocsik, elektromos mopedek többsége az online piacterek kínálatában a 200 000-től 500 000 Ft-ig terjedő kategóriába tartozik. Az árakat minden esetben befolyásolják a felhasználó egyedi igényei, a termék márkája és minősége, teherbírása, extra funkciói, illetve az ahhoz tartozó kiegészítők. Jó állapotú használt termékek vásárlása esetén ennél olcsóbban, körülbelül már 150 000 Ft-tól hozzájuthatunk ezekhez az eszközökhöz.

A „rokimobil” néven emlegetett három- vagy négykerekű elektromos moped és rokkant kocsi igénylése közgyógyellátásra mindenképpen a leggazdaságosabb alternatívának minősül, ugyanis így mindössze 127 104 Ft-ért szerezhetjük meg a járművet. Amennyiben egészségügyi állapotunk indokolja és kezelőorvosunk receptre felírja számunkra a választott terméket, mint tb-támogatott gyógyászati segédeszközt, olcsóbban juthatunk új mopedhez, mintha használtan vásárolnánk meg azt.