Állad leesik: ennyibe kerül egy vasárnapi brunch Magyarország legjobb helyein

A brunch ma már nem pusztán étkezés, hanem városi rituálé, gasztronómiai élmény és közösségi program. A Dining Guide legfrissebb toplistája szerint egyre több hazai hely emeli új szintre a reggeli műfaját, legyen szó balatoni pékségről, budapesti sky bar étteremről vagy pécsi bisztróról. De mennyibe kerül mindez a gyakorlatban? Megnéztük, milyen árakkal és kínálattal várnak a legjobb brunch-helyek 2025-ben.

A hazai brunchszcéna legjobbjai nemcsak ízben és hangulatban emelkednek ki, hanem átláthatóságban is: ezek azok a helyek, ahol az étlap és az árak online elérhetők, így már indulás előtt tudhatjuk, mennyibe kerül egy kiadós reggeli. A Dining Guide toplistás reggelizőhelyei között szereplő éttermek többsége 3 500–6 000 Ft közötti áron kínál brunchfogásokat, a prémium szegmensben pedig akár 8 000–12 000 Ft-ot is elkérnek egy komplex reggelicsomagért.

Egy négytagú család számára ez azt jelenti, hogy egy hétvégi brunch nagyjából 16 000–24 000 Ft-os költséggel jár a középkategóriás helyeken, míg a fine dining reggelik esetében akár 40 000–50 000 Ft-os végösszeggel is számolni lehet, különösen, ha italokat, kávét vagy desszertet is rendelnek. A cikkben szereplő helyek mindegyike nyilvános árakkal dolgozik, így nemcsak a hangulat, hanem a tervezhetőség is garantált.

Morzsa, Pécs

Pécs egyik legizgalmasabb brunchhelye, ahol a skandináv pékség, a specialty kávézó és a progresszív bisztró stílus elegyedik. A reggeli kínálatban olyan alapdarabok szerepelnek, mint a vajas kenyér (1 050 Ft), amely a házi sütésű kenyér és a kiváló minőségű vaj egyszerű, mégis kifinomult párosítása. A házi granola natúr joghurttal (2 100 Ft) a könnyedebb reggelik kedvelőinek szól, míg a saját sütésű croissant (1 200 Ft) a franciás reggelik rajongóit célozza. A sajtválogatás (3 900 Ft) kézműves tételekből áll, szezonális kiegészítőkkel, és tökéletes választás egy hosszabb, lazulós brunchhoz. A reggelihez specialty kávé is dukál: a batch brew főzet szombaton és vasárnap érhető el, 1 200 Ft-os áron.

Kollázs Brasserie & Bar, Budapest

A Kollázs – Brasserie & Bar a Four Seasons Gresham Palota elegáns enteriőrjében kínálja Budapest egyik legexkluzívabb brunchélményét. A reggeli büfé 21 000 Ft-os áron érhető el, amelyben klasszikus fogások, füstölt halak, helyi sajtok, péksütemények, házi müzlik és frissen facsart gyümölcslevek szerepelnek. Az à la carte kínálatban a Kollázs Eggs Benedict különböző változatai dominálnak: a klasszikus sonkás verzió 5 400 Ft, míg a füstölt lazacos Royal változat 5 600 Ft, kaviárral kiegészítve akár 19 600 Ft-ra is rúghat. Az avokádós pirítós posírozott tojással 8 300 Ft, a Gresham gofri pedig 7 900 Ft, választható karamellöntettel vagy vaníliasodóval. Aki egészségesebb reggelire vágyik, annak az „Egészséges Napfelkelte” csomag kínál chia pudingot, açaí bowlt, citrusokat és gyömbéres shotot 12 900 Ft-ért. A Kollázs reggelije nemcsak kulináris élmény, hanem egy elegáns, nyugodt délelőtt ígérete a város szívében.

Salt Bakery

Újhullámos pékségként nemcsak a kovászos kenyerek és skandináv ihletésű sütemények miatt népszerű, hanem azért is, mert a brunch fogalma itt valóban kézműves minőségű, karakteres ízekkel párosul. A leggyakrabban rendelt tételek között szerepel a tepsis diós sütemény házi sárgabaracklekvárral (1 700 Ft), a túrós táska (1 350 Ft), valamint a kouign-amann (1 600 Ft), amely a vajban gazdag, karamellizált francia klasszikus újragondolt változata. A halas szendvics (2 600 Ft) tonhalkrémmel és savanyított uborkával készül, kovászos félbarna kenyéren tálalva, míg az olivás gyökérkenyér (2 000 Ft) a pékség egyik ikonikus terméke. A kínálatban vegán desszertek, házi limonádék és fermentált italok is megtalálhatók, így a Salt nemcsak reggelire, hanem egész napra kínál letisztult, mégis izgalmas ízélményeket.

Déryné

A Déryné brunchkínálata nemcsak hangulatában, hanem termékeiben is kozmopolita: a klasszikus péksüteményektől a kreatív csavart reggeli desszertekig minden megtalálható. A burgonyás kenyér (1 980 Ft) és a pogá-cha-cha (280–480 Ft) a házias vonalat képviselik, míg a csokis babka (4 480 Ft) és a pisztáciás csiga (1 580 Ft) már a brunch-desszert kategóriát erősítik. A cheddar stick kolbászos vagy mazsolás változatban (1 080 Ft) sós kísérőként is megállja a helyét, a vaníliás csiga (1 280 Ft) pedig a klasszikus reggeli édességek rajongóinak szól. A kínálatban szereplő termékek nemcsak ízben, hanem árban is a prémium brunchélményt tükrözik – a Déryné reggelije így egyszerre nosztalgikus és trendkövető.

Villa Bagatelle, Budapest

A Villa Bagatelle brunchkínálata a budai Hegyvidék eleganciáját tükrözi, miközben bőséges és kreatív reggeli fogásokat kínál egész napra. A lazacos tojás burger (4 990 Ft) füstölt lazaccal, bébi spenóttal és tükörtojással készül, zöldfűszeres majonézzel és guacamoléval, míg a bacon-cheddar verzió (4 290 Ft) klasszikusabb ízvilágot képvisel. Az Eggs Bagatelle (4 890 Ft) buggyantott tojással, cheddar sajtszósszal és szeder dresszinges salátával érkezik, amelyhez extraként választható például avokádó (+1 790 Ft) vagy füstölt lazac (+2 490 Ft). A házi gofri (2 690 Ft) fehércsokis narancskrémmel, erdei gyümölcs raguval vagy Nutellával is kérhető, míg a zabkása friss gyümölccsel (2 690 Ft) gluténmentes és laktózmentes opcióként is elérhető. A péksütemények között a vajas croissant (790 Ft), a brownie croissant (1 390 Ft) és a túrós táska (950 Ft) a legnépszerűbbek – a Villa Bagatelle reggelije így egyszerre kényelmes, kifinomult és sokoldalú.

Gerlóczy Kávéház, Budapest

A Gerlóczy Kávéház reggelije a belvárosi elegancia és a párizsi bisztróhangulat találkozása: klasszikus fogások, kifinomult tálalás és nyugodt délelőtti ritmus jellemzi. Az étlap fix reggelicsomagokat kínál 6 000 Ft-os áron, amelyekhez kávé vagy tea, friss narancslé vagy házi szörp, valamint egy főétel tartozik. A Gerlóczy Breakfast például prágai sonkás Eggs Benedicttel érkezik, míg a vegetáriánus verzió bundáskenyeret kínál fokhagymás crème fraîche-sel és Comté sajttal. A magyaros reggeli kolbászos-szalonnás rántottával és kovászos kenyérrel idézi a klasszikus ízeket, míg a „Módos Reggeli” szárnyasmáj parfét, almát és Pedro Ximenez sherryt tálal briós kíséretében, 6 500 Ft-ért. Aki inkább à la carte választana, az 990 Ft-os croissanttól a 4 000 Ft-os Eggs Benedictig válogathat, akár lazaccal vagy sült kacsamájjal kiegészítve. A Gerlóczy reggelije így nemcsak tápláló, hanem stílusos kezdése is lehet a napnak.

SOLID, Budapest

A SOLID Budapest egyik legkarakteresebb brunchhelye, ahol a reggeli fogások fine dining stílusban, kreatív alapanyag-párosításokkal kerülnek tányérra. A signature „Benedict” tojás két változatban is elérhető: sült karajjal, medvehagymával és mézes mustárral, illetve füstölt pisztránggal, bodzával és zöld almával – mindkettő 4 950 Ft. A sous-vide tojás citrusos joghurttal és chili crisppel (4 450 Ft) a könnyedebb, vegetáriánus vonalat képviseli, míg az angol muffin bacon jammel, cheddar sajttal és sült császárral (4 650 Ft) a klasszikusabb brunchélményt hozza. A Croque Monsieur (4 950 Ft) és a kimchis szendvics cheddar sajttal (szintén 4 950 Ft) izgalmas, nemzetközi ízeket kínálnak, extrákkal turbózhatók. A reggelihez specialty kávék, házi limonádék és pezsgők is választhatók – például a Sauska Rosé Brut 3 000 Ft/1 dl –, így a SOLID brunch nemcsak étkezés, hanem kifinomult gasztronómiai esemény.

Két Szerecsen, Budapest

A Két Szerecsen reggelije a klasszikus bisztróhangulatot ötvözi közérthető, mégis igényes fogásokkal. A kínálatban megtalálható a francia reggeli (2 990 Ft), amely vajas croissantból, csokis párnából, vajból és házi lekvárból áll, míg a bécsi reggeli (4 190 Ft) tükörtojással és roppanós virslivel érkezik, tormakrémmel és mustárral. A magyaros rántotta mangalicakolbásszal, baconnel és paprikával 3 590 Ft, az Eggs Benedict füstölt lazaccal és avokádókrémmel pedig 5 990 Ft. A parasztreggeli (4 890 Ft) házi kolbászt, füstölt sonkát, főtt tojást és körözöttet kínál friss zöldségekkel – igazi tartalmas, hagyományos összeállítás. A Két Szerecsen reggelije így egyszerre nyújt otthonos ízeket és városi brunchélményt, a színházi negyed nyüzsgésében.

VAJ Sas Pékség – Bakery & Café, Budapest

A VAJ Sas Pékség reggelije a specialty kávék és kreatív melegszendvicsek köré épül, ahol minden részlet a minőségről és a tudatos választásról szól. A kávékínálatban az espresso 790 Ft-tól indul, a flat white 1 590 Ft, míg az espresso tonic vagy narancsos espresso 1 790–2 190 Ft között mozog. A növényi tejek és laktózmentes opciók felárasak, de minden ital kérhető jegesen is. A melegszendvicsek kovászos kenyérrel készülnek, és olyan ízkombinációkat kínálnak, mint a sonkás-cheddar-aszalt paradicsomos toast (3 690 Ft), a grillezett csirkés verzió gouda sajttal (3 790 Ft), vagy a négyféle sajttal töltött toast gorgonzolával és kecskesajttal (3 690 Ft). A szarvasgombás pirított gombás toast (3 490 Ft) és a kimchis-gouda sajtos változat (szintén 3 490 Ft) a VAJ újhullámos, városi brunchszemléletét tükrözik – egyszerre kézműves, merész és otthonos.