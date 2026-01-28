Nem lesz kegyes az időjárás: eső, hó és ónos eső is várható ma, mutatjuk hol, mire készülj

Szerdán erősen felhős vagy borult lesz az ég, egyre többfelé fordulhat elő kisebb eső, azonban az Északi-középhegység térségében havazásra, illetve vegyes halmazállapotú csapadékra, akár átmeneti ónos esőre is számítani lehet, közölte a HungaroMet.

Borsod térségében és az Északi-középhegység hegyvidéki részein akár néhány cm hó is összegyűlhet. Estétől délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik az ország fölé, ekkor már északkeleten is inkább az eső lesz a jellemző csapadékforma.

Ónos eső miatt citromsárga figyelmeztetés is érvényben van Bács-Kiskun vármegyére.

A keletiesre forduló szél néhol megélénkülhet, a magasabban fekvő helyeken erős lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nagyobb részén 4 és 10 fok között alakul, de az Északi-középhegység, az Észak-Alföld térségében, beleértve a főváros térségét is, valamint az északnyugati határvidéken ennél akár több fokkal hidegebb maradhat az idő.