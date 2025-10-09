Hihetetlen, mikor indulhat újra a balassagyarmati vasútvonal: hónapokra lehalt a forgalom a kisiklás miatt

Legkorábban december előtt nem indulhat újra a vonatközlekedés a Vác-Balassagyarmat vasútvonal azon szakaszán, ahol szeptember közepén kisiklott egy szerelvény Magyarkútnál - tudta meg a 24.hu.

A szeptember közepén történt balesetnél, amikor egy motorkocsi siklott ki Magyarkútnál, húszan utaztak a vonaton, közülük ketten könnyebben megsérültek.

A lap értesülései szerint a pályamester már a baleset előtt jelezte, hogy problémák lehetnek a vonalon, ennek ellenére nem állították le a forgalmat. A portál munkatársa néhány hónappal korábban fényképeket is készített a rossz állapotban lévő sínekről.

A baleset után a közösségi médiában elterjedt, hogy a kisiklott motorkocsi mentésére érkező segélyszerelvény is kisiklott, ezt azonban a MÁV cáfolta.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a vonatforgalom csak a helyreállítási munkálatok befejezése után indulhat újra, addig pótlóbuszokkal biztosítják az utasforgalmat a szakaszon.

A 24.hu a balesetet követő vizsgálat eredményeiről is érdeklődött a MÁV-nál, de a társaság közölte, hogy a vizsgálat még folyamatban van.

