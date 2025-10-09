2025. október 9. csütörtök Dénes
17 °C Budapest
Visszalépett a kormány: mégsem indul lakásfelújítási támogatás 2025-ben Magyarországon ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Verõce, 2025. szeptember 12.A Vácról Balassagyarmatra tartó vonat kisiklott kocsijai Verõcén, Magyarkút megállónál 2025. szeptember 12-én. A balesetben két MÁV-alkalmazott könnyebben megsérült.MTI/Máthé Zoltán
Utazás

Hihetetlen, mikor indulhat újra a balassagyarmati vasútvonal: hónapokra lehalt a forgalom a kisiklás miatt

Pénzcentrum
2025. október 9. 12:04

Legkorábban december előtt nem indulhat újra a vonatközlekedés a Vác-Balassagyarmat vasútvonal azon szakaszán, ahol szeptember közepén kisiklott egy szerelvény Magyarkútnál - tudta meg a 24.hu.

A szeptember közepén történt balesetnél, amikor egy motorkocsi siklott ki Magyarkútnál, húszan utaztak a vonaton, közülük ketten könnyebben megsérültek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lap értesülései szerint a pályamester már a baleset előtt jelezte, hogy problémák lehetnek a vonalon, ennek ellenére nem állították le a forgalmat. A portál munkatársa néhány hónappal korábban fényképeket is készített a rossz állapotban lévő sínekről.

A baleset után a közösségi médiában elterjedt, hogy a kisiklott motorkocsi mentésére érkező segélyszerelvény is kisiklott, ezt azonban a MÁV cáfolta.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a vonatforgalom csak a helyreállítási munkálatok befejezése után indulhat újra, addig pótlóbuszokkal biztosítják az utasforgalmat a szakaszon.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A 24.hu a balesetet követő vizsgálat eredményeiről is érdeklődött a MÁV-nál, de a társaság közölte, hogy a vizsgálat még folyamatban van.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
#vizsgálat #utazás #MÁV #baleset #vasút #pótlóbusz #december #sérült #vonatközlekedés #vonatbaleset #vác #balassagyarmat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:12
12:04
11:46
11:31
11:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 9.
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
2025. október 8.
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
2025. október 9.
Felfedte csodafegyverét a Media Markt: ezzel tarolnának itthon, készülhetnek a magyar vásárlók
2025. október 9.
Visszalépett a kormány: mégsem indul lakásfelújítási támogatás 2025-ben Magyarországon
2025. október 9.
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Dél-Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 9. csütörtök
Dénes
41. hét
Október 9.
A tojás világnapja
Október 9.
Postai világnap
Október 9.
A látás világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb országa: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
2
1 hete
Erről jobb, ha tudsz: októbertől már tilos ezeket az eszközöket felvinni a repülőgépekre
3
3 hete
Megszűnik az egyik legnépszerűbb fővárosi buszjárat: ez lesz helyette
4
1 hete
Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád
5
3 hete
Volán menetrend változás 2025: így változik a buszmenetrend ősztől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverziós veszteség
a számlatulajdonos által elszenvedett veszteség, amely egyik devizáról a másikra történő átváltás során keletkezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 12:12
Felfedte csodafegyverét a Media Markt: ezzel tarolnának itthon, készülhetnek a magyar vásárlók
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 11:00
Visszalépett a kormány: mégsem indul lakásfelújítási támogatás 2025-ben Magyarországon
Agrárszektor  |  2025. október 9. 11:28
Megvan az Európai Parlament döntése: ez vár a gazdákra Magyarországon