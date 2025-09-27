Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 27.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. szeptember 27., szombat.

Névnap

Adalbert

Deviza árfolyam

EUR: 390.81 Ft

CHF: 418.53 Ft

GBP: 447.73 Ft

USD: 334.03 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 26.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 39. héten emelkedő számsorrendben a következők:

12, 24, 26, 35, 48



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 8 db

4-es találat: 48 db

3+2 találat: 17 db

3+1 találat: 608 db

2+2 találat: 293 db

3-as találat: 1541 db

1+2 találat: 1658 db

2+1 találat: 8658 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 29090 Ft

MOL: 2740 Ft

RICHTER: 9770 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.09.28: A gyakran változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is várható. Helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északkeleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 7 és 12 fok között alakul, de a kevésbé felhős északkeleti tájakon néhol 5 fok alá hűl le a levegő. A csúcsérték 16 és 21 fok között valószínű.

2025.09.29: A változóan felhős ég mellett több-kevesebb napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, zápor. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 5 és 10 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett északkeleti tájakon néhol 5 fok alá hűl le a levegő. A csúcsérték 15 és 20 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kettős fronthatás várható, így sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2025.09.26)

Akciók

