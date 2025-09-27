Borongósan indul a hétvége, sokfelé erősen felhős vagy borult lesz az ég, bár napközben lassan szakadozik a felhőzet.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 27.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. szeptember 27., szombat.
Névnap
Adalbert
Friss hírek
- Milliókat érő kincsek lapulnak sok magyar padlásán: nem is sejtik, hogy sztárbefektetésről van szó
- Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki
- Úgy húznak le a neten, hogy észre sem veszed: titokban térképezték fel a magyar vásárlókat
- Kíméletlen rezsicsapdába sétálhat százezernyi magyar nyugdíjas 2025 telén: erre jobb felkészülni
- Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb ország: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
- Kínát és az oroszokat is satuba fogná Donald Trump: újabb válságot szabadít a világra az USA elnöke?
Deviza árfolyam
EUR: 390.81 Ft
CHF: 418.53 Ft
GBP: 447.73 Ft
USD: 334.03 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 26.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 39. héten emelkedő számsorrendben a következők:
12, 24, 26, 35, 48
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 8 db
4-es találat: 48 db
3+2 találat: 17 db
3+1 találat: 608 db
2+2 találat: 293 db
3-as találat: 1541 db
1+2 találat: 1658 db
2+1 találat: 8658 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 29090 Ft
MOL: 2740 Ft
RICHTER: 9770 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.09.28: A gyakran változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is várható. Helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északkeleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 7 és 12 fok között alakul, de a kevésbé felhős északkeleti tájakon néhol 5 fok alá hűl le a levegő. A csúcsérték 16 és 21 fok között valószínű.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
2025.09.29: A változóan felhős ég mellett több-kevesebb napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, zápor. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 5 és 10 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett északkeleti tájakon néhol 5 fok alá hűl le a levegő. A csúcsérték 15 és 20 fok között valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Kettős fronthatás várható, így sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2025.09.26)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Az infláció és az új árképzési modellek hatására Nyugat-Európa síparadicsomai drasztikus drágulással nyitják a telet.
Vietnam nemcsak egzotikus úti cél, hanem a világ legolcsóbb országa is – immár ötödik éve vezeti az expatok életminőségét vizsgáló InterNations-rangsort.
Három év alatt 120 centimétert csökkent a tihanyi Belső-tóban a vízszint, idén már egyértelműen a kiszáradás jeleit mutatja.
A vendégek száma (közel 2,8 millió) 5,2, a vendégéjszakáké (7,3 millió) 3,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
A meteorológusok szerint bár nem ritka, hogy ex-hurrikánok elérik Európát, azok általában legyengülnek és mérsékelt övi ciklonokká alakulnak át.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Miközben itthon lassan bekapcsoljuk a fűtést és előkerülnek a vastag kabátok, egyre többen döntenek úgy, hogy inkább napsütéses tengerparton, egzotikus szigeten vagy arab luxustelepen töltik...
Olaszországban pénteken országos sztrájk várható a légi közlekedésben, ami jelentős fennakadásokat okozhat az utazóknak.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Borongós, szeles idővel indul a hétvége: pénteken még a felhők dominálnak, többfelé esővel, záporokkal és egy-egy zivatarral. Szombatra szárazabb levegő érkezik.
Budapest Airport kötöttpályás vasúti kapcsolatának megvalósítása nemzetgazdasági jelentőségű projekt, ezért szükséges a koncessziós eljárásjogi keretek kialakítása.
Az őszi belföldi utazások legnépszerűbb úti célja Budapest, Eger és Pécs foglalási adatok szerint. A
Aki nem készül fel időben, könnyen bajba kerülhet a reptéren a novemberi határidő után.
Kedden 16 Celsius-fokos különbség alakult ki az ország leghidegebb és legmelegebb pontja között.
Elszállíttatja az Andrássy útról a forgalmat akadályozó taxikat a rendőrség, sofőrjeikkel szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek.
A rendőrség megkezdte a szükséges intézkedéseket a Margit híd forgalmát lassító taxisokkal szemben
A Pénzcentrum 2025. szeptember 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szerdán borongós, szeles időre készülhetünk: bár délelőtt még lehetnek szakadozások a felhőzetben, napközben már döntően erősen felhős égbolt várható
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is