Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 27.)
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 27.)

Pénzcentrum
2025. szeptember 27. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. szeptember 27., szombat.

Névnap

Adalbert

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 390.81 Ft
CHF: 418.53 Ft
GBP: 447.73 Ft
USD: 334.03 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 26.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 39. héten emelkedő számsorrendben a következők:
12, 24, 26, 35, 48

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 8 db
4-es találat: 48 db
3+2 találat: 17 db
3+1 találat: 608 db
2+2 találat: 293 db
3-as találat: 1541 db
1+2 találat: 1658 db
2+1 találat: 8658 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 29090 Ft
MOL: 2740 Ft
RICHTER: 9770 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.28: A gyakran változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is várható. Helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északkeleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 7 és 12 fok között alakul, de a kevésbé felhős északkeleti tájakon néhol 5 fok alá hűl le a levegő. A csúcsérték 16 és 21 fok között valószínű.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek.

2025.09.29: A változóan felhős ég mellett több-kevesebb napsütés várható. Elszórtan előfordulhat eső, zápor. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 5 és 10 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett északkeleti tájakon néhol 5 fok alá hűl le a levegő. A csúcsérték 15 és 20 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kettős fronthatás várható, így sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2025.09.26)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

