Kíméletlen rezsicsapdába sétálhat százezernyi magyar nyugdíjas 2025 telén: erre jobb felkészülni

Megérkeztek a hűvösebb napok és hivatalosan másfél hete a fűtésszezon is elkezdődött. Ilyenkor megállás nélkül csörög a gázszerelők telefonszáma, ellenőriztetné a lakosság a kazánokat, konvektorokat; a fatelepek teherautói megállás nélkül szállítják a téli tüzelőt. Az energiaválság réme még sokakat tölthet el szorongással idén is: minden évben több százezer magyarnak jelent évről évre problémát, hogy megfelelő hőmérsékletűre tudja fűteni a lakását. 2024 tele kifejezetten kegyes volt, nem voltak nagy mínuszok, azonban nem biztos, hogy ez a rezsiszámlák szempontjából kedvező tendencia idén is folytatódik. Láttunk már olyat, hogy még májusban is be kellett gyújtani, inkább érdemes a fűtésszezonra előre felkészülni. A Pénzcentrum friss elemzése szerint idén is százezrek vészelhetik át fűtetlen lakásokban a telet.

A fűtési időszak hivatalosan szeptember 15-én indul a 157/2005. (VIII. 15.) kormányrendelet szerint és csak május 15-én ér véget. Ez még nem jelenti azt, hogy már javában dolgoznak a radiátorok, mindössze annyit tesz, hogy innentől, ha tartósan lecsökkenne a hőmérséklet, a szolgáltató beindítja a fűtést. Hiába nincs még farkasordító hideg kint, nem árthat időben kezdeni a felkészülést a fűtési szezonra, mind a tüzelő beszerzése - ha eddig nem tettük meg -, mind anyagi szempontból.

A múlt évben több mint félmillió magyar nem tudta felfűteni télen a lakását kellemes hőmérsékletűre. Ha valakit idén télen ez a veszély fenyegetne, érdemes időben felkészülnie, tájékozódnia a lehetőségeiről. Sokan nem tudják például, hogy rászorultsági alapon többféleképpen kérhet az ember segítséget: az önkormányzatoknál országszerte igényelhető települési támogatás, de célzott fűtési támogatás, vagy rendkívüli segély is sok helyen van. A gázszolgáltatóknál pedig lehet igényelni a védendő fogyasztó státuszt, mely sok előnnyel járhat a rászorulóknak.

Az Eurostat friss adatai szerint Magyarországon a lakosság 6,1 százaléka nem tudta megfelelő hőmérsékletűre fűteni az otthonát 2024-ben. Ez az arány az EU-ban 9,2 százalék volt. Európai összevetésben az uniós átlagnál rosszabb helyzetben vannak a bolgárok, görögök, litvánok, spanyolok, portugálok, ciprusiak, franciák és románok. Magyarországnál kedvezőtlenebb az arány az előbbieken túl az olaszoknál, szlovákoknál, Máltán, a hollandoknál és németeknél is. Hazánk a középmezőnyben van ezen a téren, a legjobb arány Finnországban, Szlovéniában és Lengyelországban van.

Azt is megvizsgáltuk, hogy a 65 év felettiek háztartásaiban hogyan alakult azok aránya, akik tavaly nem tudták felfűteni a lakásukat megfelelő hőmérsékletűre. Az egyedül élő idősek körében az EU-ban ez az arány 2024-ben 11,9 százalékot ért el, Magyarországon 10,7 százalékot. Míg például Bulgáriában az egyedül élő idősek 33,6 százaléka nem tudja a lakását megfelelően felfűteni, Luxemburgban mindössze 2,4 százalékuk vészelhette át nehezen a telet. Az olyan háztartásokban pedig, ahol ketten élnek és legalább egyikük 65 év feletti, Magyarországon 6,5 százalékot tett ki azon háztartások aránya, ahol túl hideg volt télen a lakás.

Ha pedig megvizsgáljuk azt is, hogyan alakultak ezek az arányok az elmúlt 10 évben az EU-ban és Magyarországon, azt láthatjuk, hogy a görbék 2015-öt követő csökkenő tendenciája megtört 2020 után. Ugyan a 2024-es helyzet jobb volt, mint a 2023-as év számadatai, a pandémia előtti aránytól messze van.

Mi az a települési támogatás?

A 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 45. §-a szerint a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján - pénzbeli vagy természetbeni formában - települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,

a gyógyszerkiadások viseléséhez,

a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

Kinek jár rendkívüli település támogatás?

Az említett paragrafus (3) bekezdése szerint a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A (4) bekezdés szerint pedig

rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

Alkalmanként jelentkező többletkiadás a törvény szövege szerint különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások lehetnek.

Az (5) bekezdés szerint a rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható.

Mi alapján és hogyan lehet igényelni?

Mivel arról minden településen külön rendelet rendelkezik, milyen feltételek alapján nyújtja az önkormányzat a támogatást, ezért arról a települések honlapján, hivatalokban érdemes érdeklődni. A támogatás iránti kérelmet a települési önkormányzathoz kell benyújtani. Így a legjobb, ha az, aki igényelné, a helyi önkormányzatnál érdeklődik a pontos feltételekről és az igénylés módjáról, mert az településenként eltérhet.

Települési támogatásra bárki jogosult lehet, akinek szociális helyzete indokolttá teszi azt. Viszont érdemes tudni, hogy egyes szociális támogatásokra való jogosultság automatikusan jogosulttá teheti a kérelmezőt települési támogatásra is.

Minden támogatott egyben védendő fogyasztó is lehet

Szociális helyzettől, illetve egészségügyi állapottól függően védendő fogyasztóvá válhat Magyarországon az áram-, a gáz- és a víziközmű-szolgáltató ügyfeleiből. A védendő fogyasztókat különleges bánásmód illeti meg. Fontos, hogy aki vagy akinek a háztartásában élő személy a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül, az kérelemre automatikusan védendő fogyasztó státuszt kaphat.

Védendő fogyasztók jogosultak lehetnek fizetési haladék, részletfizetés kérésére, igényelhetik előre fizetős mérő felszerelését, vagy akár kikapcsolás alóli mentességet is kaphatnak. Fontos azonban kiemelni, hogy fizetési nehézség esetén bármely fogyasztó kérhet fizetési haladékot vagy részletfizetési lehetőséget, nem csak a védendő fogyasztó státuszban lévők. A szolgáltató ugyanakkor minden fogyasztónak nem köteles ezt biztosítani, mérlegelheti döntését például annak függvényében, hogy milyen előzményei voltak a fogyasztó fizetési készségének és lehetőségeinek.