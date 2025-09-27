A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1192,92 pontos, 1,22 százalékos emelkedéssel, 99 207,79 ponton zárt pénteken.
Milliókat érő kincsek lapulnak sok magyar padlásán: nem is sejtik, hogy sztárbefektetésről van szó
A magas infláció és a gazdasági bizonytalanság ellenére a műtárgypiac továbbra is élénk: a kvalitásos darabok iránt mindig van kereslet, legyen szó festményről, grafikáról, kerámiáról vagy akár régi plakátról. Bár a műgyűjtés még mindig sokak szemében misztikus és kevéssé likvid befektetés, a hosszú távon gondolkodó, biztos kezű vásárlók számára komoly értéket képviselhet. A November Gallery szakértői szerint nem csak a tehetős gyűjtők luxusa a műtárgyvásárlás: akár néhány ezer forintos indulással is be lehet lépni ebbe a világba – a határ viszont a csillagos ég.
Az elmúlt évek gazdasági bizonytalansága sokakat újra és újra ugyanarra a kérdésre kényszerített: mibe tegyük a pénzünket, hogy ne csak megőrizzük, hanem gyarapítsuk is az értékét? A klasszikus válaszokat jól ismerjük: ingatlan, arany, állampapír – nem véletlen, hogy a Pénzcentrum szavazásán is ezek végeztek az élen.
De a befektetések világa ennél jóval színesebb, és vannak olyan területek, amelyekről kevesebb szó esik, pedig sokszor szó szerint a szemünk előtt, a saját otthonainkban lapulhatnak. Gondolhatunk itt műtárgyakra, festményekre, antik tárgyakra vagy akár egy régi örökségből előkerülő különlegességre.
A kérdés az, hogy vajon mennyire számít reális befektetési formának a műtárgy Magyarországon, hogyan alakult a piac az elmúlt években, és kiknek érdemes egyáltalán ezzel foglalkozni? Cikkünk során a November Gallery vezetői, Várkonyi Ádám és Földvári Zoltán segítettek eligazodni a témában. Földvári Zoltánnal egyébként már készített néhány évvel ezelőtt nagyinterjút a Pénzcentrum, akkor a magyar kulturális intézmények piaci helyzetét jártuk körbe.
A szakértők ezúttal elmondták: gazdasági környezet, különösen a magas infláció, sokak döntését befolyásolja. Ugyanakkor:
Az igazán kvalitásos műtárgyak iránti kereslet a külső körülményektől függetlenül mindig jelentős, hiszen ebből a kategóriából sosem áll rendelkezésre elegendő, és gyűjtői és befektetői szempontból is ezek a tárgyak a legkiválóbbak.
– hívták fel rá a figyelmet a November Gallery szakértői.
Ez a helyzet nemcsak a milliókért elkelt remekművekre igaz. A műfajok széles skáláján – festmények, grafikák, szobrok, régi könyvek, kerámiák vagy akár plakátok – mindenhol megvan a maga „krémje”. Aki pedig befektetőként szeretne sikereket elérni, annak nem árt, ha hosszú távban gondolkodik, és komoly tudással közelít a piachoz.
Trendek és realitások
Felívelő trendekről sokszor hallani alternatív befektetési formák esetében, de a műtárgyaknál árnyaltabb a kép. A szakértők szerint:
A műgyűjtés hazánkban ma még kevésbé széles körben elterjedt, külső szemlélők számára talán kissé misztikus világ, és a tárgyak likviditása sok esetben alacsonyabb, mint az említett eszközöké... A biztos kezű befektetők esetében mindenképpen igaz, hogy értékálló és előnyös lehet.
Vagyis: a műtárgyak nem feltétlenül azonnal eladható eszközök, de aki türelmes és jól választ, annak bőven hozhatnak nyereséget.
Hosszú táv kontra gyors haszon
A műtárgyvásárlás jellemzően hosszú távú játék. A legtöbb befektető öt-tíz, de akár húsz évre is előre tekint. Ennek ellenére vannak gyors sikertörténetek is.
„Természetesen gyakran előfordul, hogy valaki a gyorsan realizált haszonnal értékesít egy műtárgyat, napokon vagy heteken belül. Ez utóbbi inkább a kereskedőkre jellemző.” – tették hozzá.
Új sztárok a piacon
Vannak korábban elhanyagolt gyűjtési területek, amelyek iránt nagyon sokat nőtt az érdeklődés az utóbbi években, és ez a trend minden bizonnyal folytatódni is fog.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Példaként említik a szakértők, hogy a régi plakátok és művészi kerámiák iránti kereslet robbanásszerűen nőtt, de a festészetben is mindig akadnak új felfedezések. Előfordul, hogy egy alig ismert életmű néhány év alatt széles körben ismertté válik, és jelentős értéknövekedést hoz a tulajdonosoknak.
Luxus vagy elérhető szenvedély?
Gyakori tévhit, hogy műtárgyat csak a leggazdagabbak vásárolhatnak. Valójában a belépési küszöb jóval alacsonyabb.
Már néhány száz forintért, túlzás nélkül, lehet műtárgyat vásárolni bolhapiacokon, ócskásnál vagy az interneten, és a határ persze a csillagos ég.
Ez persze nem jelenti azt, hogy a nagy befektetési potenciállal bíró darabok könnyen megszerezhetők lennének. De aki nemcsak anyagi hasznot, hanem személyes örömet is keres, az bármilyen árszinten találhat magának kincseket.
A régi „aranykor”
Sokan hallottak már olyan történetekről, amikor valaki alig néhány ezer forintos kezdőtőkével indult, néhány év alatt pedig komoly műtárgykereskedő vált belőle. Valamilyen szinten ma is járható ez az út, ha valaki rengeteget tanul, emellett nagyon szorgalmas és kitartó, de azt érdemes tudni, hogy az igazán kiemelkedő műtárgyak - néhány kivételes esettől eltekintve - mindig relatíve drágák voltak, már a keletkezésük idején is – hívták fel a figyelmet a November Gallery-nél.
Az 1960-as évektől az 1990-es évekig tartott az a különleges időszak, amikor nagy bőségben bukkantak fel minőségi műtárgyak, sokszor ma már nagyon alacsonynak tűnő árakon. Valószínűleg egyszeri alkalom volt a történelemben.
Azok, akik ekkor kezdték, behozhatatlan előnyre tettek szert.
Rejtett kincsek a háztartásokban
Érdemes megemlíteni: Magyarországon több ezer háztartásban lehetnek olyan műtárgyak, amelyeknek a tulajdonosai sincsenek tisztában az értékével. Sok esetben hagyaték, öröklés vagy egyszerű „padláslelet” révén kerülnek elő a kincsek.
Milyen stílus most a sláger?
Bár általános trendeket nehéz kijelölni, két stílus biztosan kiemelkedik: az art deco és a szecesszió. Az előbbi mindig stabilan népszerű, az utóbbi pedig az elmúlt időszakban újra reneszánszát éli. A műtárgypiac tehát nemcsak a leggazdagabb gyűjtők kiváltsága.
Lehet befektetés, lehet szenvedély, de legfőképp olyan terület, ahol a tudás, a türelem és a jó szem többet ér, mint a gyors haszon utáni hajszolás.
Soha nem látott vagyonátruházás zajlik a világban: 2025-ben a fejlett országok lakói mintegy 6 billió dollárnyi örökséghez jutnak, döntően a baby boomer generáció jóvoltából.
Az Európai Központi Bank (EKB) új tanulmánya szerint az európai háztartásoknak érdemes készpénztartalékot tartaniuk otthon.
A VIG Alapkezelő továbbra is hisz a közép-európai befektetésekben, különösen a lengyel és közép-európai alapjaik voltak népszerűek az elmúlt időszakban.
A határidős árazások alapján iránykereséssel kezdődhet a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
Az OTP Bank szeptember 19-től díjat számít fel a külföldi kibocsátású bankkártyákkal történő készpénzfelvételért.
Szeptember 30-án jár le a regisztrációs határidő azoknak a civil szervezeteknek, amelyek szeretnének részesülni a magánszemélyek 1 százalékos szja-felajánlásaiból.
Sokan bele sem gondolnak, de a padláson porosodó régi tévé vagy a konyhában álló régi hűtőszekrény nemcsak kellemetlen tehertétel, hanem kisebb bevételi forrás is lehet.
részvénypiac forgalma 11,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
A részvénypiac forgalma 33,7 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Elképesztő mértékben sikerült kiszedni a banki ügyfelekből a pénzüket, és a bankok sem nagyon tudnak ilyenkor kártérítést fizetni.
Nagyon stabil a magyar állampapírpiac: valóban ide teszik a pénzüket az élelmes magyarok, igazuk van?
Stabil a magyar lakossági állampapírok piaca, a kamatok csökkenése ellenére is nőtt a lakosság által tartott állomány - erről az ÁKK vezetője beszélt a Portfolio...
Hozamcsökkenés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.
Ne várd meg, amíg csenget a végrehajtó: kiadták a figyelmeztetést, erről rengeteg magyar megfeledkezett 2025-ben
A NAV arra figyelmeztetett, hogy a hatósági előírásokat célszerű időben, saját szervezésben teljesíteni, különben bírság és magas végrehajtási költségek várhatnak a tulajdonosokra.
Fontos szolgáltatást vezet ki az OTP: sok banki ügyfélnek lesz dolga, ezt kell meglépni a szerződéssel
November 18-án az OTPdirekt internetbank helyét az OTP internetbank veszi át.
Az OTP Bank egy új védelmi funkciót vezetett be elsőként a hazai piacon, amely biztonsági hálót nyújthat ügyfelei számára az átutalásos csalások ellen.
Az Otthon Start program jelentős hatással lehet a hazai bérlakáspiacra és a befektetési célú ingatlanok hozamaira.
Múlt héten mindössze 41 milliárd forintnyi állampapírt vett a lakosság, ami 20%-os csökkenést jelent az előző heti szinthez képest.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is