Érik a káosz: már a rendőrség oszlatja a tüntető taxisokat a Margit hídon
Érik a káosz: már a rendőrség oszlatja a tüntető taxisokat a Margit hídon

MTI
2025. szeptember 24. 10:09

A rendőrség megkezdte a szükséges intézkedéseket a Margit híd forgalmát lassító taxisokkal szemben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán.

Mint írták, taxis szervezetek két gyűlést jelentettek be a főváros területére szerdára: az V. kerületi Városház utcába, valamint a Hősök terére.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság mindkét gyűlést tudomásul vette, a résztvevők azonban a tudomásul vett bejelentéstől eltérően lassítják a Margit híd forgalmát, ezért a rendőrök megkezdték a szükséges intézkedéseket a forgalom folyamatosságának biztosítása érdekében.

Komoly taxistünetés jön Budapesten: ezt követelik a sofőrök, érik a közlekedési káosz
Komoly taxistünetés jön Budapesten: ezt követelik a sofőrök, érik a közlekedési káosz
A főváros által előkészített taxisrendelet-módosítás miatt újabb demonstrációra készülnek a taxisok, több budapesti helyszínen is tiltakozást szerveznek.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #Budapest #rendőrség #taxi #forgalom #tüntetés #brfk #intézkedés

