A tervezett lakópark-beruházás egyik feltétele az új gyalogoshíd megépítése, amire most a beruházó rá is bólintott
Érik a káosz: már a rendőrség oszlatja a tüntető taxisokat a Margit hídon
A rendőrség megkezdte a szükséges intézkedéseket a Margit híd forgalmát lassító taxisokkal szemben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán.
Mint írták, taxis szervezetek két gyűlést jelentettek be a főváros területére szerdára: az V. kerületi Városház utcába, valamint a Hősök terére.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság mindkét gyűlést tudomásul vette, a résztvevők azonban a tudomásul vett bejelentéstől eltérően lassítják a Margit híd forgalmát, ezért a rendőrök megkezdték a szükséges intézkedéseket a forgalom folyamatosságának biztosítása érdekében.
A főváros által előkészített taxisrendelet-módosítás miatt újabb demonstrációra készülnek a taxisok, több budapesti helyszínen is tiltakozást szerveznek.
Kedden az ország időjárása kettészakad: míg a délkeleti kétharmadban marad a napos, száraz idő, addig nyugat felől fokozatosan megérkeznek a felhők.
Ez az afrikai ország nemcsak gazdasági és fenntarthatósági szempontból mutat látványos fejlődést, hanem turisztikai célpontként is egyre népszerűbb.
Hatalmas sztrájk van Olaszországban: leálltak a közszolgáltatások, a közlekedés, a reptereket is érinti
Olaszországban hétfőn országos sztrájkot tartanak, amely jelentősen érinti a közlekedést, az egészségügyet és a közigazgatást is.
A diszkont légitársaságok versenye új helyszínre, Pozsonyba helyeződik át ősztől, miközben Bécs veszít jelentőségéből.
Továbbra is fennakadás várható a Keleti pályaudvart érintő vonatjáratoknál.
A hét végén csökken a csapadék esélye, de a hőmérséklet csúcsértéke már csak 20 Celsius-fok körül alakul.
A MÁV szombat éjszaka bejelentette a Keleti újranyitását, ám vasárnap reggel a biztosítóberendezés hibája miatt mégis zárva maradt a pályaudvar.
A SZÉP-kártyával fizető vendégek körében eddig idén a legkeresettebb úti cél Siófok, de Eger, Budapest, Balatonfüred és Gyula is kiemelkedik a népszerűségi listán.
Kedden nyugaton már eső is lehet, míg keleten még kitart a kánikula: ott akár 32 fokot is mérhetünk.
A lejáró diákigazolványokat október végéig érvényesíttetni kell - hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ.
A Wizz Air után a Ryanair is bezárja egyik fontos bázisát: sok magyar utast érintett, járattörlések lesznek
A Ryanair három repülőgépet von ki bécsi bázisáról, és több útvonalat is megszüntet a 2025-ös téli menetrendben
A tervezet öt nagy sebességű vasútvonalat vázol fel, amelyek hálózata 39 várost kötne össze közel 22 000 kilométeren keresztül.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is