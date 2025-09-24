Érik a káosz: már a rendőrség oszlatja a tüntető taxisokat a Margit hídon

A rendőrség megkezdte a szükséges intézkedéseket a Margit híd forgalmát lassító taxisokkal szemben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán.

Mint írták, taxis szervezetek két gyűlést jelentettek be a főváros területére szerdára: az V. kerületi Városház utcába, valamint a Hősök terére.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság mindkét gyűlést tudomásul vette, a résztvevők azonban a tudomásul vett bejelentéstől eltérően lassítják a Margit híd forgalmát, ezért a rendőrök megkezdték a szükséges intézkedéseket a forgalom folyamatosságának biztosítása érdekében.