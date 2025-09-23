Az Akvárium Klub felfüggesztette a 2026 első felére tervezett koncertek, konferenciák és más események szervezését.
Komoly taxistünetés jön Budapesten: ezt követelik a sofőrök, érik a közlekedési káosz
A főváros által előkészített taxisrendelet-módosítás miatt újabb demonstrációra készülnek a taxisok, több budapesti helyszínen is tiltakozást szerveznek.
A Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének vezetője, Kiss Ádám közleményében élesen bírálta a tervezetet. Mint írta, több olyan pont is bekerült a javaslatba, amelyről a szakma korábban nem így, vagy egyáltalán nem tárgyalt a fővárossal.
Az anyagból az is világosan látszik, hogy az eredeti cél, vagyis a létszámstop és a tarifa módosítása teljesen kikerült a csomagból. A mostani változtatások többsége nem a taxisok érdekeit szolgálja. Felháborító, hogy a fővárosi döntéshozók a társhatóságokkal egyeztetve, a taxisok feje felett próbálják meghatározni a szakmát érintő szabályokat
– fogalmazott a szervezet elnöke.
Kiss hozzátette: „Ebből elég volt. Vagy érdemben figyelembe veszik a taxisok kéréseit, és közösen keresünk megoldást, vagy kénytelenek leszünk sokkal határozottabb eszközökhöz nyúlni.” Azt is hangsúlyozta, hogy a türelem elfogyott, a békülékeny hangnemnek vége.
A taxisok legutóbb az év elején vonultak utcára: akkor a személyszállító vállalkozásokat érintő adóváltozások ellen tiltakoztak a Hősök terén, ahol több mint százan gyűltek össze.
