Komoly taxistünetés jön Budapesten: ezt követelik a sofőrök, érik a közlekedési káosz

A főváros által előkészített taxisrendelet-módosítás miatt újabb demonstrációra készülnek a taxisok, több budapesti helyszínen is tiltakozást szerveznek.

A Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének vezetője, Kiss Ádám közleményében élesen bírálta a tervezetet. Mint írta, több olyan pont is bekerült a javaslatba, amelyről a szakma korábban nem így, vagy egyáltalán nem tárgyalt a fővárossal.

Az anyagból az is világosan látszik, hogy az eredeti cél, vagyis a létszámstop és a tarifa módosítása teljesen kikerült a csomagból. A mostani változtatások többsége nem a taxisok érdekeit szolgálja. Felháborító, hogy a fővárosi döntéshozók a társhatóságokkal egyeztetve, a taxisok feje felett próbálják meghatározni a szakmát érintő szabályokat

– fogalmazott a szervezet elnöke.

Kiss hozzátette: „Ebből elég volt. Vagy érdemben figyelembe veszik a taxisok kéréseit, és közösen keresünk megoldást, vagy kénytelenek leszünk sokkal határozottabb eszközökhöz nyúlni.” Azt is hangsúlyozta, hogy a türelem elfogyott, a békülékeny hangnemnek vége.

A taxisok legutóbb az év elején vonultak utcára: akkor a személyszállító vállalkozásokat érintő adóváltozások ellen tiltakoztak a Hősök terén, ahol több mint százan gyűltek össze.

