2025. szeptember 23. kedd Tekla
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. január 15.Taxisok gyülekezenek jarmûveikkel a Hõsök terén a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének felhívására megtartott tûntetés kezdetén, majd több csoportban az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), a Nemzetg
Utazás

Komoly taxistünetés jön Budapesten: ezt követelik a sofőrök, érik a közlekedési káosz

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 13:35

A főváros által előkészített taxisrendelet-módosítás miatt újabb demonstrációra készülnek a taxisok, több budapesti helyszínen is tiltakozást szerveznek.

A Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének vezetője, Kiss Ádám közleményében élesen bírálta a tervezetet. Mint írta, több olyan pont is bekerült a javaslatba, amelyről a szakma korábban nem így, vagy egyáltalán nem tárgyalt a fővárossal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az anyagból az is világosan látszik, hogy az eredeti cél, vagyis a létszámstop és a tarifa módosítása teljesen kikerült a csomagból. A mostani változtatások többsége nem a taxisok érdekeit szolgálja. Felháborító, hogy a fővárosi döntéshozók a társhatóságokkal egyeztetve, a taxisok feje felett próbálják meghatározni a szakmát érintő szabályokat

– fogalmazott a szervezet elnöke.

Kiss hozzátette: „Ebből elég volt. Vagy érdemben figyelembe veszik a taxisok kéréseit, és közösen keresünk megoldást, vagy kénytelenek leszünk sokkal határozottabb eszközökhöz nyúlni.” Azt is hangsúlyozta, hogy a türelem elfogyott, a békülékeny hangnemnek vége.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

A taxisok legutóbb az év elején vonultak utcára: akkor a személyszállító vállalkozásokat érintő adóváltozások ellen tiltakoztak a Hősök terén, ahol több mint százan gyűltek össze.

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #Budapest #taxi #szabályozás #tüntetés #főváros #demonstráció #tiltakozás #rendelet #érdekvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:15
14:01
13:47
13:35
13:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 23.
Rengeteg magyar úszik a rezsiadósságban: kevesen tudják, hogy jogosultak erre a kedvezményre
2025. szeptember 22.
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
2025. szeptember 23.
700 ezer az átlagfizu: hiába a növekedés, sok magyar csak bottal ütheti a nagy gázsi nyomát
2025. szeptember 23.
Elképesztő újdonság a MOHU újrahasznosítási díjainál: sok élelmes magyar kereshet nagyot rajta
2025. szeptember 22.
Egyre több magyarról derül ki, hogy autista: ezek a tünetei, sokan észre sem veszik az intő jeleket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 23. kedd
Tekla
39. hét
Szeptember 23.
Nemzetközi hulladékgyűjtő nap
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
2
2 hete
Nyaralás ősszel: ezek a legjobb meleg tengerpartok szeptembertől novemberig
3
4 napja
Megszűnik az egyik legnépszerűbb fővárosi buszjárat: ez lesz helyette
4
3 hete
Kitudódott Brüsszel új mesterterve, drasztikus lépés készül: Magyarországot is vastagon érintené?
5
2 hete
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális törlesztés
az az összeg, amelyet hitelkártya esetében az elszámolási időszak végén legalább ahhoz fizetnünk kell, hogy többi tartozásunkat tovább vihessük és kártyánkat, valamint hitelkeretünket továbbra is használhassuk

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 23. 14:01
Szegeden folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 23. 13:47
Visszatér a legendás talk-show: ekkor lesz újra képernyőn, tízezrek követelték vissza
Agrárszektor  |  2025. szeptember 23. 13:26
Nálunk is hódít ez a különleges élelmiszer: egyre többen csapnak le rá