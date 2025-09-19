A hajnalok frissítőek lesznek és éjszaka pára- és ködfoltok képződhetnek, de ezek feloszlása után jellemzően napos, száraz, nyárias idő várható a hétvégén.
Ilyan nincs: visszatér a strandidő a hétvégén, de ami utána jön, azt nem köszönjük meg
Berobban a késő nyár: a hétvégén országszerte visszatér a strandolós meleg, a Balaton vize tovább melegszik, és a reggeli csípős idő is enyhül. A száraz, napos időszakot azonban nem élvezhetjük sokáig – szerdára újabb front érkezik záporokkal, zivatarokkal. Addig viszont akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők, főleg a déli megyékben, ahol a nyári hangulat még csütörtökön és pénteken is kitart.
A hét második felére újabb front érkezhet, várhatóan szerdán csap le záporokkal, zivatarokkal. Addig azonban nyárias fordulat jön: hétvégére országszerte visszatér a meleg idő, napközben akár strandolni is lehet, a Balaton vize pedig még tovább melegszik. A reggelek enyhülnek, bár egy vastagabb pulóver még jól jöhet – vasárnapra virradóan már nem csökken 10 fok alá a hőmérséklet.
A következő napokban száraz, napos időszakra számíthatunk, a maximumok folyamatosan emelkednek. Berobban a késő nyár: délutánonként 30 fok közelébe kúszik a hőmérséklet, a déli megyékben ennél is melegebb lehet. Ott még szerdán, csütörtökön, sőt helyenként pénteken is kitart a nyári hangulat.
Meleg, napos időjárásra készülhetünk a következő napokban, a hétvégén többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 18.-i hírösszefoglalója
Volán menetrend változás 2025. szeptember 1-től: így változik a buszmenetrend Volán járatoknál, mutatjuk, hogyan módosul a távolsági buszmenetrend ősztől!
Bár júliusban összességében alig változott a külföldi vendégéjszakák száma Magyarországon, az orosz turisták látogatása látványos fordulatot vett:
A Balatoni Hajózási Zrt. feltételes közbeszerzést írt ki a Szántód és Tihany közötti kompkikötők teljes körű megújítására.
Sokkoló fűtés hírt kaptak a magyar családok: máris készülhetnek, egy hetük maradt, aztán vacoghatnak
Érdemes kihasználni ezt a hétvégét, ezek lehetnek az utolsó nyári melegek az idén.
A rendőrség büntetőeljárást indított a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében. Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt indult nyomozás.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 17.-i hírösszefoglalója
Szeptember 30-tól az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt.
Álrendőr csuklóján kattant a bilincs: egy 16 éves fiú fülelte le, ilyet a magyar zsaruk is ritkán látnak
Egy rendőri pályára készülő 16 éves gimnazista vette észre a szabálysértést elkövető férfit.
Budapest Főváros Kormányhivatala továbbra is kiemelten ellenőrzi a BKV autóbuszok állapotát.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 16.-i hírösszefoglalója
Front érkezik északnyugat felől, záporokkal és zivatarokkal. Miközben nyugaton 17 fok lesz, keleten közel 30 fokot mérhetünk.
Az BKV vallja: a műszaki hibák és a fenntartási költségek csökkentése csak új járművek beszerzésével valósítható meg.
Már holnap hajnalban megérkezik hozzánk az Európán végigsöprő légörvény: brutál esőt fog ránk zúdítani
Északnyugat-Európában erős széllökésekkel járó ciklon örvénylik.
A front átvonulása során az ország számos pontján esőt, záporokat és felhőszakadással kísért zivatarokat okozott.
A Honvédelmi Minisztérium fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre kéri az autósokat az érintett útvonalakon.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 15.-i hírösszefoglalója
