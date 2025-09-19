2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
Ilyan nincs: visszatér a strandidő a hétvégén, de ami utána jön, azt nem köszönjük meg

Pénzcentrum
2025. szeptember 19. 07:14

Berobban a késő nyár: a hétvégén országszerte visszatér a strandolós meleg, a Balaton vize tovább melegszik, és a reggeli csípős idő is enyhül. A száraz, napos időszakot azonban nem élvezhetjük sokáig – szerdára újabb front érkezik záporokkal, zivatarokkal. Addig viszont akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők, főleg a déli megyékben, ahol a nyári hangulat még csütörtökön és pénteken is kitart.

A hét második felére újabb front érkezhet, várhatóan szerdán csap le záporokkal, zivatarokkal. Addig azonban nyárias fordulat jön: hétvégére országszerte visszatér a meleg idő, napközben akár strandolni is lehet, a Balaton vize pedig még tovább melegszik. A reggelek enyhülnek, bár egy vastagabb pulóver még jól jöhet – vasárnapra virradóan már nem csökken 10 fok alá a hőmérséklet.

A következő napokban száraz, napos időszakra számíthatunk, a maximumok folyamatosan emelkednek. Berobban a késő nyár: délutánonként 30 fok közelébe kúszik a hőmérséklet, a déli megyékben ennél is melegebb lehet. Ott még szerdán, csütörtökön, sőt helyenként pénteken is kitart a nyári hangulat.
Címlapkép: Getty Images
