Ilyan nincs: visszatér a strandidő a hétvégén, de ami utána jön, azt nem köszönjük meg

Berobban a késő nyár: a hétvégén országszerte visszatér a strandolós meleg, a Balaton vize tovább melegszik, és a reggeli csípős idő is enyhül. A száraz, napos időszakot azonban nem élvezhetjük sokáig – szerdára újabb front érkezik záporokkal, zivatarokkal. Addig viszont akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők, főleg a déli megyékben, ahol a nyári hangulat még csütörtökön és pénteken is kitart.

A következő napokban száraz, napos időszakra számíthatunk, a maximumok folyamatosan emelkednek. Berobban a késő nyár: délutánonként 30 fok közelébe kúszik a hőmérséklet, a déli megyékben ennél is melegebb lehet. Ott még szerdán, csütörtökön, sőt helyenként pénteken is kitart a nyári hangulat.