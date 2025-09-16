2025. szeptember 16. kedd Edit
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 16.)
Utazás

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 16.)

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. szeptember 16.

Névnap

Edit

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389.45 Ft
CHF: 416.68 Ft
GBP: 450.31 Ft
USD: 330.63 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 29000 Ft
MOL: 2812 Ft
RICHTER: 10140 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.17: Napközben már sok napsütés várható gomolyfelhőkkel, melyekből északkeleten és délnyugaton - főként a délutáni órákban - futó zápor előfordulhat. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, a középső országrészben olykor megerősödik. Délután 19, 24 fok valószínű.

2025.09.18: A hajnali párásság, ködfoltok megszűnése után derült vagy gyengén felhős, napos idő lesz, csapadék nem várható. A nyugati, délnyugati szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 8, 13 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 5, 7, illetve vízpartok mellett 14, 15 fok is lehet. Délutánra 21, 17 fokig melegszik fel a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein ismét melegedés kezdődik, így az időjárás-változásokra érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2025.09.15)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
