Így térdel le a lakáspiac a 3%-os Otthon Start hiteltől: jöhet az újabb lakás árrobbanás

Az ingatlanpiac augusztusban több rekordot is megdöntött: a tranzakciószám négyéves csúcsra emelkedett, miközben Budán teljesen eltűntek a 30 millió forint alatti lakások. A kereslet növekedése mellett a kínálat is bővült, mégis kevesebb elérhető ingatlan maradt a piacon – mindez újabb árrobbanás veszélyét vetíti előre. Erről a témáról szó esik majd a szeptember 17-i Portfolio REA Summit 2025 konferencián, azaz a hazai Real Estate Agent találkozón is.

Az ingatlanpiac az elmúlt hetekben látványosan új lendületet vett: a hitelprogram első két hete után több rekord is megdőlt, amelyek közül több kifejezetten aggasztó trendet jelez. A Duna House adatai szerint augusztusban 11 369 tranzakció történt, amire 2020 óta nem volt példa. Ez 15–25 százalékos forgalomnövekedést jelent az előző hónapokhoz képest.

Az ingatlan.com elemzése alapján augusztusban mintegy 30 000 új lakóingatlant hirdettek meg, miközben a teljes kínálat összességében 15 000-rel csökkent. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 35 000 lakás tűnt el a piacról, miközben a kereslet látványosan erősödött.

Megszólalnak az ingatlanosok az Otthon Start hitelprogramról REA SUMMIT 2025 konferencián, ahol Csorba Dániel és Görzsöny Péter részletesen beszélnek a témáról.

A Duna House statisztikái szerint a budai oldalon teljesen eltűntek a 30 millió forint alatti ingatlanok. Míg tavaly minden tizedik tranzakció ebbe a kategóriába esett, idén augusztusban egyetlen ilyen ügylet sem volt. Ez a változás erőteljesen jelzi, hogy a fővárosi lakásárak már teljesen elszakadtak a belépőszintű vásárlói kör lehetőségeitől - összegezte az adatokat és a trendeket Csorba Dániel ingatlanos, YouTube- és TikTok-tartalomkészítő legutóbbi videójában.

A Zenga adatai további jelentős változásokat jeleznek: az elmúlt négy évhez képest a 44 négyzetméter alatti ingatlanok aránya 36 százalékkal esett vissza, ami a befektetési célú vásárlások szerkezetének átalakulását vetíti előre.

Albérletpiac: egyelőre nagy a kivárás

Az albérletpiacon szeptember elején még nem mutatkoztak jelentős változások, részben azért, mert a befektetési céllal vásárolt új lakások még nem jelentek meg a kínálatban. A szakértők szerint néhány hónap múlva várható, hogy ezek az ingatlanok bérbeadásra kerüljenek, ami mérsékelheti a bérleti díjakat.

Piaci értesülések szerint elérhetővé válhat egy új támogatási konstrukció: 10 millió forintos kamattámogatott hitel és 5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás lakásfelújításra. Ha ez életbe lép, az tovább élénkítheti a keresletet, újabb ármozgásokat generálva - zárja gondolatait Csorba Dániel.