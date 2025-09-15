Havi összevetésben 1,1 százalékkal nőttek a lakásárak országos szinten, a fővárosban pedig 1,4 százalékkal kerülnek többe a lakások.
Így térdel le a lakáspiac a 3%-os Otthon Start hiteltől: jöhet az újabb lakás árrobbanás
Az ingatlanpiac augusztusban több rekordot is megdöntött: a tranzakciószám négyéves csúcsra emelkedett, miközben Budán teljesen eltűntek a 30 millió forint alatti lakások. A kereslet növekedése mellett a kínálat is bővült, mégis kevesebb elérhető ingatlan maradt a piacon – mindez újabb árrobbanás veszélyét vetíti előre. Erről a témáról szó esik majd a szeptember 17-i Portfolio REA Summit 2025 konferencián, azaz a hazai Real Estate Agent találkozón is.
Az ingatlanpiac az elmúlt hetekben látványosan új lendületet vett: a hitelprogram első két hete után több rekord is megdőlt, amelyek közül több kifejezetten aggasztó trendet jelez. A Duna House adatai szerint augusztusban 11 369 tranzakció történt, amire 2020 óta nem volt példa. Ez 15–25 százalékos forgalomnövekedést jelent az előző hónapokhoz képest.
Az ingatlan.com elemzése alapján augusztusban mintegy 30 000 új lakóingatlant hirdettek meg, miközben a teljes kínálat összességében 15 000-rel csökkent. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 35 000 lakás tűnt el a piacról, miközben a kereslet látványosan erősödött.
A Duna House statisztikái szerint a budai oldalon teljesen eltűntek a 30 millió forint alatti ingatlanok. Míg tavaly minden tizedik tranzakció ebbe a kategóriába esett, idén augusztusban egyetlen ilyen ügylet sem volt. Ez a változás erőteljesen jelzi, hogy a fővárosi lakásárak már teljesen elszakadtak a belépőszintű vásárlói kör lehetőségeitől - összegezte az adatokat és a trendeket Csorba Dániel ingatlanos, YouTube- és TikTok-tartalomkészítő legutóbbi videójában.
@csedetiktok
3%-os hitel első két hete számokban!♬ eredeti hang - Csorba Dániel - Csorba Dániel
A Zenga adatai további jelentős változásokat jeleznek: az elmúlt négy évhez képest a 44 négyzetméter alatti ingatlanok aránya 36 százalékkal esett vissza, ami a befektetési célú vásárlások szerkezetének átalakulását vetíti előre.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Albérletpiac: egyelőre nagy a kivárás
Az albérletpiacon szeptember elején még nem mutatkoztak jelentős változások, részben azért, mert a befektetési céllal vásárolt új lakások még nem jelentek meg a kínálatban. A szakértők szerint néhány hónap múlva várható, hogy ezek az ingatlanok bérbeadásra kerüljenek, ami mérsékelheti a bérleti díjakat.
Piaci értesülések szerint elérhetővé válhat egy új támogatási konstrukció: 10 millió forintos kamattámogatott hitel és 5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás lakásfelújításra. Ha ez életbe lép, az tovább élénkítheti a keresletet, újabb ármozgásokat generálva - zárja gondolatait Csorba Dániel.
A nyári szabadságok után szeptemberben és októberben csúcsra jár az építőipar.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a IV. és XV. kerületben: itt a lista!
Sokan úgy gondolják, hogy az Otthon Start lakáshitel legfeljebb használt lakásokra elérhető, de találtunk olyan projekteket, ahol egy-egy új lakás is belefér a keretbe.
Az Otthon Start program jelentős hatással lehet a hazai ingatlanpiacra, de kérdéses, hogy valóban szélesebb rétegek számára teszi-e elérhetővé a lakástulajdont.
Évről évre több ezer kémény bizonyul életveszélyesnek Magyarországon - és tiltják meg használatukat a hatóságok. Aki a tiltás ellenére fűt, az tűzvédelmi bírságot kaphat.
Megöltek egy férfit péntek este Nagykanizsán, az elkövetőt a helyszínen elfogták - közölte a police.hu oldalon szombaton a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A 3 százalékos kamatozású konstrukció befolyásolhatja az új lakásépítések számát és az albérleti piac dinamikáját is.
Jó hír: a szakértő szerint a következő hónapokban látványos élénkülés jöhet.
Extrém magas keresletet hozott és a piac egészét felpezsdítette: a tranzakciószám egy hónap alatt 20%-ot ugrott,
A várakozásokkal ellentétben az Otthon Start program egyelőre nem hozott fordulatot az albérletpiacon.
Egy hónap múlva indul a fűtési szezon, de sokan már most feltöltötték a téli készleteket.
Az Otthon Start program által generált piaci élénkülés különösen felértékeli a szakértői segítség szerepét az ingatlantranzakciókban.
Augusztusban Budapest IV. kerületének népszerűsége látványosan nőtt az 1 évvel korábbihoz képest: míg 2024 augusztusában az érdeklődők csupán 6,6%-a keresett itt ingatlant.
Az elmúlt öt évben jelentősen átalakult Budapest és a megyeszékhelyek lakáspiaca a kereslet és a kínálat függvényében.
Olaj a tűzre az Otthon Start, komoly lakáskatasztrófa érik Magyarországon: sok fiatal kerülhet bajba
A fiatalok bére a teljes munkaidőben dolgozók 2025. júniusi 484 ezres nettó átlagkeresetétől még így is elmarad, míg a lakásárak és az albérleti díjak jóval...
Az Otthon Start miatt felpezsdült lakáspiaci helyzetről, és a közvetítők előtt álló kihívásokról beszélgettünk Heinrich Balázzsal, az OC vezérigazgató-helyettesével.
Lassult a drágulás üteme az albérletpiacon: augusztusban országosan 1,1, Budapesten 0,7 százalékkal nőttek a bérleti díjak, ami háromhavi mélypontot jelent.
Főleg a déli, délnyugati vidéken kell többfelé zivatarokra számítani, helyenként erős széllel.
Továbbra is a gyermekek online szexuális bántalmazásával összefüggésben érkezik a legtöbb jelzés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jogsegélyszolgálatához.