Bezárja egyik fontos bázisát a Wizz Air: sok magyar utast érintett, járattörlések lesznek

A Wizz Air bejelentette: 2026 márciusában bezárja bécsi bázisát, ami nemcsak az osztrák utasokat érinti, hanem a nyugat-magyarországi régióból indulókat is. A döntés hátterében stratégiai átszervezés áll, de sokaknak ez egy olcsó és közeli repülési lehetőség végét jelenti.

Rendkívüli bejelentést tett a Wizz Air: 2026. március 15-én végleg bezárja bécsi bázisát. A diszkont légitársaság fokozatosan vonja ki gépeit az osztrák fővárosból: két repülőgép és két útvonal (Bilbao és London Gatwick) már 2025 októberében megszűnik, a maradék három gép pedig jövő tavasszal távozik. Ezzel együtt minden bécsi indulású Wizz Air járat leáll.

A döntés nem érkezett teljesen váratlanul: a cég nemrég jelentette be, hogy Pozsonyban új bázist nyit, ami földrajzilag nem esik messze Bécstől – de a magyar utasok számára mégis komoly változást jelent. A nyugat-magyarországi utazók, különösen Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár környékéről, gyakran választották a bécsi repteret, mivel az közelebb van, és sokszor olcsóbb jegyeket kínált, mint Budapest.

A Wizz Air közleménye szerint az érintett utasokat e-mailben vagy az applikáción keresztül értesítik, és visszatérítést vagy átfoglalást kínálnak más járatokra. A bécsi bázison dolgozó munkatársaknak pedig áthelyezési lehetőséget biztosítanak más Wizz Air állomásokra.

A Budflyer repülési szakportál szúrta ki elsőként a bejelentést, és úgy fogalmazott: „a mai hír inkább költözésnek mondható”, hiszen a Wizz Air nem vonul ki a régióból, csak átszervezi jelenlétét. A bécsi versenytársak – például a Ryanair vagy az Austrian Airlines – várhatóan gyorsan kitöltik a keletkező piaci űrt.

Miért fontos ez a magyar utasoknak? Bécs-Schwechat repülőtere sok magyar számára volt „második otthon”: könnyen elérhető, jól szervezett, és gyakran kínált kedvező árú járatokat. A Wizz Air kivonulása nemcsak a választékot csökkenti, hanem áremelkedést is hozhat, hiszen a verseny csökkenése általában drágulást eredményez.