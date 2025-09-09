A nyári hónapok közül az augusztus emelkedett ki a foglalások 43 százalékával, ez a tavalyi évhez hasonló trend.
Évtizedek óta működő rendszerét kapcsolta le a MÁV – nem mindenki elégedett a döntéssel
Lekapcsolta a MÁV a 2000 óta használt Elvira menetrendi keresőt, vette észre a HVG. Aki mostantól vonatinformációt keres, az Emmán találja meg, ahol nemcsak a vonatok, hanem buszok és HÉV-járatok menetrendje is elérhető. Az utasok egy része azonban hiányolja a korábbi, egyszerűbb funkciókat.
A MÁV hivatalosan lekapcsolta az Elvirát: aki az elvira.mav-start.hu oldalra kattint, már csak egy átirányító üzenettel találkozik, amely az új menetrendtervező, az emma.mav.hu használatára ösztönöz.
Az Emma nem teljesen új felület, hiszen az Elvirával párhuzamosan már eddig is elérhető volt. A rendszer előnye, hogy nemcsak vasúti, hanem busz- és HÉV-menetrendeket is tartalmaz, sőt a budapesti BKK-járatok aktuális helyzetét is mutatja.
Az utasok azonban azt kifogásolják, hogy késési adatokat sokkal nehezebb kinyerni belőle: míg az Elvirán egyetlen táblázatban látszott az adott nap összes vonata, addig az Emmán külön-külön kell rákeresni az egyes járatokra.
Nem ez az első váltás: a nyáron a Vonatinfó megszűnésekor is hasonló kritikák érték a MÁV-ot, mert ott országos szinten, egyszerre lehetett áttekinteni, mely vonatok pontosak és melyek késnek.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A vasúttársaság közlése szerint ugyanakkor az Emma felületén a járatok menetrendszerűsége továbbra is könnyen és gyorsan követhető, és a rendszer fejlesztése folyamatos. Ígéreteik szerint a közeljövőben új funkciókkal bővül a platform, hogy jobban kiszolgálja az utasok igényeit.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Jövő héten már tényleg berúgja az ajtót az ősz: jön a drámai fordulat az időjárásban, nem lesz kellemes
A jövő hét elején még tartja magát a nyári meleg.
Amikor beköszönt az ősz, sokan elteszik a fürdőruhát, pedig a szezon korántsem ér véget.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2025. szeptember 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős, a reggeli órákban még viharos lökések kísérhetik.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium és a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. megállapodást kötött a rákosrendezői terület infrastruktúra-fejlesztéséről.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Sok napsütés lesz kevés felhő várható, de az északi és nyugati tájakon zápor, zivatar is kialakulhat.
A nyári főszezon lezárult, az őszi időszakban csökken a vendégforgalom, és több szálláshely kedvezőbb árakat kínál.
A Ryanair szeptember 4-től minden utasának engedélyez egy nagyobb, ingyenes személyes táskát a fedélzeten, amely 33%-kal nagyobb az eddigi EU-szabványnál.
Csütörtökön sok napsütés várható. Főként fátyolfelhők lesznek felettünk és délután megjelennek a gomolyfelhők is, de számottevő csapadék nem valószínű.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A KSH legfrissebb, szeptember 3-án közzétett adatai szerint 2025 júliusában a turisztikai szektor látszólag ellentmondásos képet mutat.
Az Erin hurrikán után is folytatódik a nyárias idő Magyarországon, ami még akár 1,5 hétig is kitarthat.
2025 júliusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég mintegy 6,7 millió vendégéjszakát töltött el.