Fiatal nők várakoznak a vonatra a vasútállomáson
Utazás

Évtizedek óta működő rendszerét kapcsolta le a MÁV – nem mindenki elégedett a döntéssel

Pénzcentrum
2025. szeptember 9. 19:32

Lekapcsolta a MÁV a 2000 óta használt Elvira menetrendi keresőt, vette észre a HVG. Aki mostantól vonatinformációt keres, az Emmán találja meg, ahol nemcsak a vonatok, hanem buszok és HÉV-járatok menetrendje is elérhető. Az utasok egy része azonban hiányolja a korábbi, egyszerűbb funkciókat.

A MÁV hivatalosan lekapcsolta az Elvirát: aki az elvira.mav-start.hu oldalra kattint, már csak egy átirányító üzenettel találkozik, amely az új menetrendtervező, az emma.mav.hu használatára ösztönöz.

Az Emma nem teljesen új felület, hiszen az Elvirával párhuzamosan már eddig is elérhető volt. A rendszer előnye, hogy nemcsak vasúti, hanem busz- és HÉV-menetrendeket is tartalmaz, sőt a budapesti BKK-járatok aktuális helyzetét is mutatja.

Az utasok azonban azt kifogásolják, hogy késési adatokat sokkal nehezebb kinyerni belőle: míg az Elvirán egyetlen táblázatban látszott az adott nap összes vonata, addig az Emmán külön-külön kell rákeresni az egyes járatokra.

Nem ez az első váltás: a nyáron a Vonatinfó megszűnésekor is hasonló kritikák érték a MÁV-ot, mert ott országos szinten, egyszerre lehetett áttekinteni, mely vonatok pontosak és melyek késnek.

A vasúttársaság közlése szerint ugyanakkor az Emma felületén a járatok menetrendszerűsége továbbra is könnyen és gyorsan követhető, és a rendszer fejlesztése folyamatos. Ígéreteik szerint a közeljövőben új funkciókkal bővül a platform, hogy jobban kiszolgálja az utasok igényeit.
Címlapkép: Getty Images
