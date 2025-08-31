Fontos újítás a MÁV+ appban: rengeteg utast érint, sokat lehet így spórolni

Az új MÁV+ app funkcióról, a bérlet widgetről írt Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója vasárnapi Facebook-bejegyzésében. Az új funkcióval rengeteg időt meg tudnak spórolni az utasok, hiszen a bérletmutatás nem lassítja le vagy állítja meg a járatára igyekvő utast.

"Nincs keresgélés, nincs kód. Csak mutatod, és mész!" - ezzel a mondattal népszerűsítik a MÁV+ app legújabb funkcióját, a bérlet widgetet. Ez lehetővé teszi, hogy a bérlet vagy napijegy a telefon főképernyőjére legyen kitűzve és akár offline módban is elérhető legyen, azaz a bérletmutatás akkor se lassítsa le vagy állítsa meg a járatára igyekvő utast, amikor épp gyenge a térerő vagy egyáltalán nincs wifi - fogalmazott a vezérigazgató.

A widget mellett mostantól más újdonság is elérhető az alkalmazásban. Megjelent például a shortcut lehetőség, amelynek segítségével egy hosszabb gombnyomás után azonnal megnyithatók a leggyakrabban használt menüpontok, a "Tervezés" fülön pedig új "Kedvenc" funkció került bevezetésre. Ezzel az utasok állomásokat, településeket vagy akár pontos címeket jelölhetnek meg, amelyeket a felhasználói fiókjukhoz mentve minden eszközről elérhetnek.

Az új MÁV+ app folyamatosan bővül újabb funkciókkal, az év végére mindent tudni fog, amit a régi app, sőt annál többet is. Az átmeneti időszakban pedig a két app verzió egymás mellett él, párhuzamosan elérhető. Az új funkciók használatát bemutató, részletes videók a leírásban elérhetők! - írta Hegyi Zsolt.