2025. augusztus 31. vasárnap Erika, Bella
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Okostelefon férfi kezekben. Közelkép a kezében lévő telefonnal. Kültéri fotó
Tech

Fontos újítás a MÁV+ appban: rengeteg utast érint, sokat lehet így spórolni

Pénzcentrum
2025. augusztus 31. 15:05

Az új MÁV+ app funkcióról, a bérlet widgetről írt Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója vasárnapi Facebook-bejegyzésében. Az új funkcióval rengeteg időt meg tudnak spórolni az utasok, hiszen a  bérletmutatás nem lassítja le vagy állítja meg a járatára igyekvő utast.

"Nincs keresgélés, nincs kód. Csak mutatod, és mész!" - ezzel a mondattal népszerűsítik a MÁV+ app legújabb funkcióját, a bérlet widgetet. Ez lehetővé teszi, hogy a bérlet vagy napijegy a telefon főképernyőjére legyen kitűzve és akár offline módban is elérhető legyen, azaz a bérletmutatás akkor se lassítsa le vagy állítsa meg a járatára igyekvő utast, amikor épp gyenge a térerő vagy egyáltalán nincs wifi - fogalmazott a vezérigazgató.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A widget mellett mostantól más újdonság is elérhető az alkalmazásban. Megjelent például a shortcut lehetőség, amelynek segítségével egy hosszabb gombnyomás után azonnal megnyithatók a leggyakrabban használt menüpontok, a "Tervezés" fülön pedig új "Kedvenc" funkció került bevezetésre. Ezzel az utasok állomásokat, településeket vagy akár pontos címeket jelölhetnek meg, amelyeket a felhasználói fiókjukhoz mentve minden eszközről elérhetnek.

Az új MÁV+ app folyamatosan bővül újabb funkciókkal, az év végére mindent tudni fog, amit a régi app, sőt annál többet is. Az átmeneti időszakban pedig a két app verzió egymás mellett él, párhuzamosan elérhető. Az új funkciók használatát bemutató, részletes videók a leírásban elérhetők! - írta Hegyi Zsolt.
Címlapkép: Getty Images
#MÁV #tech #máv-start #bérlet #app #applikáció #újítás #máv start #mávinform #applikációk

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:27
15:05
14:00
13:31
13:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 31.
Ezek a magyar családok az iskolakezdés legnagyobb áldozatai: félmillió gyerek érintett
2025. augusztus 30.
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2025. augusztus 31.
Bevásárlótúra 2025: vajon az osztrák, a szlovák vagy a magyar Lidl a legolcsóbb?
2025. augusztus 30.
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
2025. augusztus 30.
Elképesztő összegek: mélyen a zsebbe kell nyúlni, ha sportolni vinnéd a gyereket idén ősztől
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 31. vasárnap
Erika, Bella
35. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Sorra ürítik le a magyarok bankszámláit: óriási a vész, ide futnak a szálak
2
2 hónapja
Fontos változás az OTP ügyfeleinek: mostantól így tudnak fizetni a bankkártyájukkal
3
2 hónapja
Vigyázz, ha ez a szám hívott, nehogy visszahívd: csalók állnak mögötte, csúnyán lehúznak
4
2 hónapja
200 millió laptop mehet hamarosan a kukába: a tiéd is köztük lehet, ha ilyen Windowst használsz
5
1 hónapja
Ügyfélkapu használók, figyelem! 1 napon belül elveszhet a jelszavad, ha így jelentkezel be
PÉNZÜGYI KISOKOS
Maradékjogok
olyan, az életbiztosítási szerződésekben rögzített jogosultságok, amelyek a díjfizetés elmaradása, illetőleg a szerződésnek a biztosítási összeg kifizetése nélküli megszűnése esetén is fennmaradnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 31. 15:27
Óriási változások élesednek holnaptól Magyarországon: ez sokaknak fájni fog
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 31. 13:02
Bevásárlótúra 2025: vajon az osztrák, a szlovák vagy a magyar Lidl a legolcsóbb?
Agrárszektor  |  2025. augusztus 31. 15:27
Már ez sem elég, hogy megfékezzük a bajt: a vesztébe rohan a világ?