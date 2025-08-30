2025. augusztus 30. szombat Rózsa
28 °C Budapest
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 30.)
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 30.)

Pénzcentrum
2025. augusztus 30. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. augusztus 30., szombat.

Névnap

Rózsa

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 396.59 Ft
CHF: 423.92 Ft
GBP: 458.32 Ft
USD: 339.39 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 29.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 35. héten emelkedő számsorrendben a következők:
3, 5, 19, 23, 48

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 22 db
4-es találat: 48 db
3+2 találat: 35 db
3+1 találat: 920 db
2+2 találat: 502 db
3-as találat: 2020 db
1+2 találat: 2349 db
2+1 találat: 11585 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 29530 Ft
MOL: 2914 Ft
RICHTER: 10270 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.08.31: A Nyugat-Dunántúlon általában gomolyfelhős, napos, másutt jobbára erősen felhős vagy borult idő valószínű. Többfelé várható (ismétlődő) eső zápor, zivatar, de reggelre előbb a Nyugat-Dunántúlon, estére pedig keletebbre is zömmel megszűnik a csapadék. Az északnyugati, nyugati szelet többfelé élénk, a Dunántúl nyugati és északi részén erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 15, 20, a csúcsérték 22, 30 fok között alakul.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát.

2025.09.01: Az ország keleti kétharmadán sokfelé felhősen indulhat a nap, majd napközben felszakadozik a felhőzet, és gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, de a Dunántúlon csak kevés felhő valószínű. Keleten, északkeleten egy-egy zápor nem kizárt. A délnyugati, déli szelet a Dunántúl nyugati felén élénk, időnként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban döntően 14, 19 fok között alakul, ennél hűvösebb a derült dunántúli tájakon lehet. Délután 26, 32 fokra számíthatunk.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni, de a nagy hőingás és a délutáni meleg megviselheti a szervezetet. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás is előfordulhat. (2025.08.29)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 30. szombat
Rózsa
35. hét
Augusztus 30.
Az eltűntek világnapja
Ajánlatunk
