A részvénypiac forgalma 14,5 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 30.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. augusztus 30., szombat.
Névnap
Rózsa
Friss hírek
- Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
- Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
- Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!
- Sokkoló fordulat: itt a lista azokról a munkákról, amiket a mesterséges intelligencia nem tud elvenni
- Brutális árrobbanást hoz az Otthon Start vagy csak megy a pánikkeltés?
- Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
Deviza árfolyam
EUR: 396.59 Ft
CHF: 423.92 Ft
GBP: 458.32 Ft
USD: 339.39 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 29.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 35. héten emelkedő számsorrendben a következők:
3, 5, 19, 23, 48
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 22 db
4-es találat: 48 db
3+2 találat: 35 db
3+1 találat: 920 db
2+2 találat: 502 db
3-as találat: 2020 db
1+2 találat: 2349 db
2+1 találat: 11585 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 29530 Ft
MOL: 2914 Ft
RICHTER: 10270 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.08.31: A Nyugat-Dunántúlon általában gomolyfelhős, napos, másutt jobbára erősen felhős vagy borult idő valószínű. Többfelé várható (ismétlődő) eső zápor, zivatar, de reggelre előbb a Nyugat-Dunántúlon, estére pedig keletebbre is zömmel megszűnik a csapadék. Az északnyugati, nyugati szelet többfelé élénk, a Dunántúl nyugati és északi részén erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 15, 20, a csúcsérték 22, 30 fok között alakul.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
2025.09.01: Az ország keleti kétharmadán sokfelé felhősen indulhat a nap, majd napközben felszakadozik a felhőzet, és gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, de a Dunántúlon csak kevés felhő valószínű. Keleten, északkeleten egy-egy zápor nem kizárt. A délnyugati, déli szelet a Dunántúl nyugati felén élénk, időnként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban döntően 14, 19 fok között alakul, ennél hűvösebb a derült dunántúli tájakon lehet. Délután 26, 32 fokra számíthatunk.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni, de a nagy hőingás és a délutáni meleg megviselheti a szervezetet. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás is előfordulhat. (2025.08.29)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Nagycsaládosok utazási kedvezménye: így igényelhető nagycsaládos utazási kedvezmény, mutatjuk, mennyi a nagycsaládos kedvezmény mértéke, kinek jár az ingyenes utazás.
Kezdődik az iskola – szeptember elsejétől sűrűbben indulnak a BKK járatai
Napok kérdése, és bezár több fővárosi fürdő is, mutatjuk, melyek maradnak továbbra is nyitva.
Egy cheshire-i étterem különleges vízmenüvel bővítette kínálatát, ahol a vendégek akár 19 fontos (kb. 8700 Ft) prémium vizek közül is választhatnak.
Egyre több helyen lehet záporra, zivatarra számítani, az egész országra kiadták a figyelmeztetést.
Sportrendezvény miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani 2025. augusztus 30-31-én.
Szaharai por, hőség és záporok kísérik a pénteket – több vármegyére figyelmeztetést adott ki a HungaroMet.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Felsővezetékszakadás miatt teljesen leállt a vonatforgalom a Déli pályaudvaron csütörtök délután.
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
Ha van város, amely szeptemberben, októberben igazán életre kel, az ez.
A Közel-Kelet konfliktusa továbbra is a repülőjárat-törlések és-késések fő mozgatórugója – derül ki egy új jelentésből.
Villámakcióval rukkolt elő a Ryanair: a légitársaság 2025. augusztus 28-ig rendkívül kedvező árú repülőjegyeket kínál Budapest indulással.
A trend lényege, hogy az utasok minimális vagy nulla csomaggal szállnak fel a gépre.
Egy új tanulmány szerint India a legveszélyesebb ország a szelfikészítés szempontjából.
Egy új rendelet megakadályozza a zöldterületek és a strandok magánkézbe kerülését, visszaszorítja a vízparti beépítéseket, növeli a természetes partszakaszok hosszát.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A közlekedési vállalat tájékoztatása szerint hamarosan megkezdődik az automaták megújítása.
Veszedelmes időjárási jelenségre figyelmzetet a HungaroMet: hamarosan megérkezik, erre kell készülni
Az előző hullámzó front áthaladásakor főként az északkeleti és északnyugati határ menti területek kaptak az égi áldásból.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.