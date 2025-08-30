Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 30.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. augusztus 30., szombat.

Rózsa

Deviza árfolyam

EUR: 396.59 Ft

CHF: 423.92 Ft

GBP: 458.32 Ft

USD: 339.39 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 29.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 35. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 5, 19, 23, 48



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 22 db

4-es találat: 48 db

3+2 találat: 35 db

3+1 találat: 920 db

2+2 találat: 502 db

3-as találat: 2020 db

1+2 találat: 2349 db

2+1 találat: 11585 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 29530 Ft

MOL: 2914 Ft

RICHTER: 10270 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.08.31: A Nyugat-Dunántúlon általában gomolyfelhős, napos, másutt jobbára erősen felhős vagy borult idő valószínű. Többfelé várható (ismétlődő) eső zápor, zivatar, de reggelre előbb a Nyugat-Dunántúlon, estére pedig keletebbre is zömmel megszűnik a csapadék. Az északnyugati, nyugati szelet többfelé élénk, a Dunántúl nyugati és északi részén erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 15, 20, a csúcsérték 22, 30 fok között alakul.

2025.09.01: Az ország keleti kétharmadán sokfelé felhősen indulhat a nap, majd napközben felszakadozik a felhőzet, és gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, de a Dunántúlon csak kevés felhő valószínű. Keleten, északkeleten egy-egy zápor nem kizárt. A délnyugati, déli szelet a Dunántúl nyugati felén élénk, időnként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban döntően 14, 19 fok között alakul, ennél hűvösebb a derült dunántúli tájakon lehet. Délután 26, 32 fokra számíthatunk.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni, de a nagy hőingás és a délutáni meleg megviselheti a szervezetet. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás is előfordulhat. (2025.08.29)

