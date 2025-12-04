Borús fordulat az időjárásban: délutántól érkezik a nagy esőzóna, készülj a legrosszabbra!

Csütörtökön borongós, párás és helyenként tartósan ködös időre készülhetünk, ugyanakkor a keleti és északkeleti megyékben a szakadozott felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is megjelenhet. Délutántól nyugat felől csapadékzóna érkezik, így egyre több helyen várható eső, a nyugati határvidéken akár jelentősebb mennyiség is hullhat, míg a ködös tájakon szitálás fordulhat elő. A nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul, a naposabb részeken ennél kissé magasabb értékekkel, késő este pedig 3 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 3 és 9 fok között alakul, de a naposabb részeken ennél néhány fokkal magasabb értéket mérhetünk. A késő esti hőmérséklet 3 és 8 fok között várható - írja a met.hu.