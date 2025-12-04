2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
Utazás

Borús fordulat az időjárásban: délutántól érkezik a nagy esőzóna, készülj a legrosszabbra!

Pénzcentrum
2025. december 4. 11:04

Csütörtökön borongós, párás és helyenként tartósan ködös időre készülhetünk, ugyanakkor a keleti és északkeleti megyékben a szakadozott felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is megjelenhet. Délutántól nyugat felől csapadékzóna érkezik, így egyre több helyen várható eső, a nyugati határvidéken akár jelentősebb mennyiség is hullhat, míg a ködös tájakon szitálás fordulhat elő. A nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul, a naposabb részeken ennél kissé magasabb értékekkel, késő este pedig 3 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk.

Csütörtökön nagyrészt borult, párás, néhol tartósan ködös maradhat az idő, de főként a keleti, északkeleti megyékben a szakadozott felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is várható. Délutántól az ország nyugati felére csapadékzóna érkezik, így dél felől egyre több helyen előfordulhat eső - helyenként a nyugati határvidéken nagyobb mennyiség is hullhat, a ködös részeken szitálás is lehet. A keleties szél helyenként megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 3 és 9 fok között alakul, de a naposabb részeken ennél néhány fokkal magasabb értéket mérhetünk. A késő esti hőmérséklet 3 és 8 fok között várható - írja a met.hu.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szél #időjárás #hőmérséklet #eső #napsütés #köd #csapadék #időjárás előrejelzés #felhőzet

