Borús fordulat az időjárásban: délutántól érkezik a nagy esőzóna, készülj a legrosszabbra!
Csütörtökön borongós, párás és helyenként tartósan ködös időre készülhetünk, ugyanakkor a keleti és északkeleti megyékben a szakadozott felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is megjelenhet. Délutántól nyugat felől csapadékzóna érkezik, így egyre több helyen várható eső, a nyugati határvidéken akár jelentősebb mennyiség is hullhat, míg a ködös tájakon szitálás fordulhat elő. A nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul, a naposabb részeken ennél kissé magasabb értékekkel, késő este pedig 3 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk.
Lázár János építési és közlekedési miniszter a parlamenti gazdasági bizottság előtti meghallgatásán átfogó beszámolót tartott a tárcája eredményeiről.
Jöhet a fordulat a H5-ös HÉV felújításánál? Kemény üzenetet küldtek az érintett települések polgármesterei
A levélben Budakalász, Pomáz és Szentendre vezetői hangsúlyozták, hogy az együttműködés elengedhetetlen a térség forgalmának újratervezéséhez.
Átfogó intézkedéscsomagot fogadott el a kormány, amelynek célja a teherforgalom visszaterelése a gyorsforgalmi úthálózatra.
Fajsúlyos változás a Balatonnál: erre eddig nem volt példa, tömegek özönlenek a tóhoz, ezt látni kell!
A Balaton Turizmus Szövetsége elnöke szerint a vendégek egyre gyakrabban érkeznek egy-egy rendezvényre, tematikus gasztroprogramra, vagy csak egy gyors, aktív kikapcsolódásra.
A novemberi esők végre megmozdították a Balaton vízszintjét. A tó néhány nap alatt három centit emelkedett, ezzel megtört a hetek óta tartó stagnálás.
A Balatoni Turizmus Szövetség szerint azok a szolgáltatók számíthatnak jó forgalomra télen, akik többféle programot kínálnak
Az év egyik legnagyobb közlekedési változtatására készül a MÁV csoport. December 14-től átalakul a VOLÁN járatok menetrendje.
A hétvége nagy részében borult, párás és helyenként csapadékos idő várható, főként az ország keleti területein.
Nekimentek a mentősöknek a vásárlók egy debreceni plázában, miközben azok egy férfi életéért küzdöttek
Csapatosan bírálni kezdték a mentősöket egy debreceni plázában, miközben ők egy sérült férfi életéért küzdöttek.
November 29-e szombattól forgalmirend-módosítás lép életbe a XIV. kerületben a Hungária körút - Thököly út csomópontban.
Veszélyes hitellel csábíták utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
Az utazási piacon is megjelent a „Buy Now, Pay Later” konstrukció, amely első látásra pénzügyi szabadságot kínál, a szakértők azonban óvatosságra intenek.
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
