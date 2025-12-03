2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
6 °C Budapest
Fotó: MÁV
Utazás

Nagyon fontos változást közölt a MÁV: a menetrendeket érinti, erre oda kell figyelni

Pénzcentrum
2025. december 3. 21:03

Az adventi időszaktól új néven és jóval több szolgáltatással vehető igénybe a MÁV-csoport térképes útvonaltervező és járatinfó szolgáltatása.

A vasúttársaság közlése szerint az egykori EMMA mostantól a tavasszal bemutatott új applikációhoz illeszkedő MÁVPlusz néven üzemel tovább, így a weboldal is a mavplusz.hu címen érhető el. Természetesen a régi elérési útvonalak is élnek: a korábbi címeket átirányították az új webhelyre, így minden utasunk automatikusan az új szolgáltatásokhoz férhet hozzá.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az év elején tett 10 miniszteri vállalás egyike a közlekedési társaság új okostelefon-alkalmazásának elindítása volt, amelyet tavaszra megvalósítottunk. A MÁVPlusz applikáció fejlesztése azóta is folyamatos, néhány hetente újabb és újabb szolgáltatással bővül, hogy az év végére ne csak elérje, de meg is haladja a régi app szolgáltatási kínálatát és színvonalát.

Okostelefonos és webes utastámogató felületeinket a jövőben egységes márkanév alatt MÁVPlusz szolgáltatásként fejlesztjük tovább: a meglévő funkciók folyamatosan frissülnek, hamarosan pedig további közlekedési szolgáltatókkal és új, hasznos funkciókkal is bővülnek.

Kapcsolódó cikkeink:

A megújulás leghangsúlyosabb eleme, hogy az utasaink látványosabb, több valós idejű adattal rendelkező térképes felülettel találkozhatnak a járatinformációs felületen. A térképen különböző vonatnemek egyedi vizuális megkülönböztetést kaptak, a vonatokat jelölő sötétkék piktogram köré a vonatnemre jellemző körvonal jelenik meg (például InterCity esetén sötétkék szín, vagy zónázó vonat esetén sárga). A járműikon jobb felső sarkában látható piros pont egyértelműen mutatja, ha egy járat a késési biztosítással kompenzált, 20 perces késési határt meghaladja, így az utas jogosulttá válik a menetjegy 50%-ának visszatérítésére.

Mint írják: mobiltelefonon útvonalat a MÁVPlusz alkalmazással érdemes tervezni, de a weboldalon is lehetséges. Itt elég csak a célállomást beírni, mert a kiindulási pontot a rendszer automatikusan a jelenlegi helyzetünk alapján tölti ki, amennyiben előzetesen engedélyeztük a helymeghatározást – ekkor megjeleníti a közeli megállókat és állomásokat is. A tervezéskor a kiindulási hely természetesen megváltoztatható más kívánt címre, állomásra is a ’jelenlegi helyzet’ átírásával a ’honnan’ mezőben. A MÁVPlusz térképes felületén valós időben követhetjük a környékünkön közlekedő járatokat.

Lázár János bejelentette: ekkor adhatják át a Budapest-Belgrád vasútvonalat
EZ IS ÉRDEKELHET
Lázár János bejelentette: ekkor adhatják át a Budapest-Belgrád vasútvonalat
Lázár János építési és közlekedési miniszter a parlamenti gazdasági bizottság előtti meghallgatásán átfogó beszámolót tartott a tárcája eredményeiről.

A frissítéseknek köszönhetően az utasok még több információt kapnak, mint korábban: ha egy járművet megérintünk mobiltelefonon (MÁVPlusz vagy webböngészős használatkor), vagy fölé húzzuk a kurzort a számítógépen, láthatjuk a járművek pályaszámát, a buszok rendszámát, az aktuális sebességet, a következő megállóhelyet, a közösségi közlekedési járművek rajongói pedig még a jármű gyártóját vagy típusát is megnézhetik.

Ha számítógépen a járatra kattintunk, vagy okostelefonon megnyomjuk a ’Menetrend’ gombot, akkor a járat részletes menetrendi adatai jelennek meg. A megállókra kattintva felugró információs ablakok szintén új és informatívabb megjelenést kaptak.

A weboldalon a ’Menetrendek” menüpont bármely járat vagy viszonylat menetrendje megkereshető. Kereshetünk viszonylatszám vagy járatszám alapján, és szűrhetünk szolgáltató (pl. MÁV, HÉV, GYSEV, BKK, vagy más helyi szolgáltatók) vagy modalitás (busz, vonat) szerint is.

címlapkép: MÁV
Címlapkép: Getty Images
#digitalizáció #utazás #közlekedés #MÁV #menetrend #vonat #tömegközlekedés #app #szolgáltatás #alkalmazás #vasúti menetrend #vasúti közlekedés

2025. december 3.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 3.
Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon
2025. december 3.
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
2025. december 3.
Fájó fordulópont jöhet a háborúban: mi lesz Ukrajnával Donald Trump látványos hátraarca után?
