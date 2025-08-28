Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora

A Közel-Kelet konfliktusa továbbra is a repülőjárat-törlések és-késések fő mozgatórugója – derül ki egy új jelentésből.
Ha van város, amely szeptemberben, októberben igazán életre kel, az Bécs. A császárváros ilyenkor őszbe boruló parkjaival, pezsgő kulturális életével és nyugodtabb tempójával tökéletes úti cél egy őszi hosszú hétvégére. Ráadásul 2025 őszén Marina Abramović retrospektív kiállítása is megnyílik az Albertina Modernben – ez már önmagában megér egy utat. Mutatjuk, miért érdemes most tervezni, hová érdemes szállást foglalni, és mennyiért juthatsz el vonattal.
Október 10-én nyílik meg Marina Abramović nagyszabású retrospektív kiállítása az Albertina Modernben, amely egészen 2026 márciusáig látogatható A tárlaton nemcsak Marina Abramović ikonikus performanszai láthatók videón és fotókon, hanem fiatal művészek élőben is előadják ezeket a legendás jeleneteket.
Bécs ősszel nemcsak kulturálisan pezseg, hanem természeti szépségeiben is különleges arcát mutatja. A Schönbrunni kastély parkja ilyenkor különösen hangulatos, a turisták kevesebben vannak, a természet viszont tobzódik. A Belvedere és a MUMOK kiállítótereiben Klimt, Schiele és kortárs női művészek munkái várják a látogatókat.
A város szélén található Heuriger borozókban friss szüretelésű borokat kóstolhatsz házias fogásokkal, miközben a szőlőskertek arany levelei alatt üldögélsz. A Práter és a Duna-part tökéletes helyszínt kínál egy őszi sétához vagy biciklizéshez, ha a város zajától kicsit távolabb keresnél nyugalmat.
Ennyiért szállhatsz meg Bécsben 2025 őszén
Ha szállást keresel, Bécsben számos pénztárcabarát, mégis kényelmes lehetőség közül választhatsz. A Leopoldstadt kerületben található ibis budget Wien Messe egyszerű, tiszta szobákat kínál jó közlekedési kapcsolatokkal, 2 főnek körülbelül 24 500 forintért éjszakánként. A Favoriten városrészben működő a&o Wien Hauptbahnhof ifjúsági hangulatú, központi elhelyezkedésű szálláshely, ahol az árak 26 000 forint körül mozognak. A Hotel Donaustadt Kagran csendes környezetben, jó ár-érték arányt kínálva várja a vendégeket, nagyjából 30 000 forintos éjszakánkénti áron. A Meininger Hotel Vienna City Center szintén Favoritenben található, modern és fiatalos hangulatú, az árak itt 40 000 forint körül alakulnak. Ezek a szálláshelyek ideálisak lehetnek egy rövid városi kiruccanáshoz, különösen, ha a kulturális programok mellett a költséghatékonyság is szempont.
Így utazz legolcsóbban Budapestről Bécsbe
Budapestről Bécsbe vonattal utazni gyors, kényelmes és meglepően olcsó. A két város között naponta több közvetlen járat közlekedik, és átlagosan 2 óra 25 perc alatt érkezik meg a vonat a Wien Hauptbahnhofra. A legolcsóbb jegyek már 13 eurótól, azaz körülbelül 5 000 forinttól elérhetők, ha időben foglalsz. A RegioJet és az ÖBB EuroCity járatai nemcsak kényelmesek, hanem környezetbarát alternatívát is kínálnak az utazáshoz.
Így tölts el egy tökéletes őszi hétvégét Bécsben
Egy őszi bécsi hétvége tökéletesen megtervezhető akár három napra is. Pénteken reggel indulhatsz Budapestről, és délután már a belvárosban sétálhatsz, megnézheted a Stephansdomot és az Albertinát, majd este vacsorázhatsz egy hangulatos Heuriger borozóban.
Szombaton délelőtt érdemes ellátogatni Marina Abramović kiállítására, délután pedig felfedezni a Schönbrunni kastélyt és parkját, este pedig koncert vagy színházi előadás is belefér. Vasárnap reggel a Naschmarktban reggelizhetsz, majd egy Duna-parti séta vagy Práter-látogatás után délután indulhatsz vissza Budapestre.
Ha több múzeumot is szeretnél megnézni, és a tömegközlekedést is használnád, érdemes kiváltani a Vienna City Cardot, amely kedvezményeket és ingyenes utazást biztosít a városban.
Mennyibe kerül az élet Bécsben egy hétvége alatt?
Ha kíváncsi vagy, mennyit költenél egy bécsi hétvégén, a Numbeo friss adatai segítenek kalkulálni. Egy egyszerű ebéd egy olcsóbb étteremben 10–22 euróba kerül, ami nagyjából 3 960–8 710 forint. Egy kétszemélyes, háromfogásos vacsora egy középkategóriás helyen 55–100 euró között mozog, azaz 21 780–39 600 forint. Egy cappuccino ára átlagosan 4,40 euró, vagyis 1 740 forint, míg egy korsó sör 4–6 euróba kerül, ami 1 580–2 380 forint.
Ha inkább a szupermarketben vásárolnál, egy liter tej 1,5 euró (kb. 595 Ft), egy kiló alma 2,8 euró (kb. 1 110 Ft), egy üveg középkategóriás bor pedig 6 euró (kb. 2 380 Ft). Egy 0,5 literes üveg sör boltban 1,25 euró, azaz 495 Ft, míg egy doboz Marlboro cigaretta 6,5 euró, vagyis 2 570 Ft.
Aki spórolni szeretne, annak érdemes reggelit vagy kisebb harapnivalót boltban venni, és csak a főétkezéseket intézni étteremben – így akár napi 8 000–12 000 forintból is ki lehet jönni étkezésre, ha okosan tervezel.
