A Mastercard Gazdasági Intézet előrejelzése szerint az idei ünnepi szezonban a kisebb értékű ajándékok dominálnak.
Lesújtó előrejelzés keddre: erre kell készülnöd, ha kültéren van dolgod
Kedden sokfelé marad borult és párás az idő, több térségben egész nap megmaradhat a köd.
A HungaroMet előrejelzése alapján a Dunántúl nagy részén, valamint az északi és középső országrészben köd, alacsony szintű rétegfelhőzet és gyenge szitálás jellemzi majd a napot. A napos időszakok csak kevés helyen, leginkább a délkeleti és keleti tájakon jelenhetnek meg.
A legtöbb helyen 2 és 5 fok közötti maximumra lehet számítani. A tartósan ködös körzetekben csak 1–3 fokig emelkedik a hőmérséklet, például Győr környékén és a Dunántúl középső részén. A délkeleti megyékben ennél magasabb értékek várhatók, ott 6–7 fokot is mérhetnek.
A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, de az Észak-Dunántúlon időnként élénkebbé válhat a délkeleti szél. A szitálás több térségben előfordulhat, főként ott, ahol egész nap megmarad a köd.
A legalacsonyabb hőmérséklet keddre virradóra mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul. A hidegebb, derültebb völgyekben fagypont alatti érték is előfordulhat, máshol enyhébb lesz a hajnal.
A hét elején tartósan párás, ködös időre készülhetünk az ország nagy részén.
Fajsúlyos változás a Balatonnál: erre eddig nem volt példa, tömegek özönlenek a tóhoz, ezt látni kell!
A Balaton Turizmus Szövetsége elnöke szerint a vendégek egyre gyakrabban érkeznek egy-egy rendezvényre, tematikus gasztroprogramra, vagy csak egy gyors, aktív kikapcsolódásra.
A Pénzcentrum 2025. november 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A novemberi esők végre megmozdították a Balaton vízszintjét. A tó néhány nap alatt három centit emelkedett, ezzel megtört a hetek óta tartó stagnálás.
A Balatoni Turizmus Szövetség szerint azok a szolgáltatók számíthatnak jó forgalomra télen, akik többféle programot kínálnak
Az év egyik legnagyobb közlekedési változtatására készül a MÁV csoport. December 14-től átalakul a VOLÁN járatok menetrendje.
A Pénzcentrum 2025. november 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hétvége nagy részében borult, párás és helyenként csapadékos idő várható, főként az ország keleti területein.
Nekimentek a mentősöknek a vásárlók egy debreceni plázában, miközben azok egy férfi életéért küzdöttek
Csapatosan bírálni kezdték a mentősöket egy debreceni plázában, miközben ők egy sérült férfi életéért küzdöttek.
November 29-e szombattól forgalmirend-módosítás lép életbe a XIV. kerületben a Hungária körút - Thököly út csomópontban.
Veszélyes hitellel csábíták utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
Az utazási piacon is megjelent a „Buy Now, Pay Later” konstrukció, amely első látásra pénzügyi szabadságot kínál, a szakértők azonban óvatosságra intenek.
A Pénzcentrum 2025. november 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A fővárosban 2002, míg más nagyvárosokban 2005-2007 között volt utoljára havas a karácsony.
A 6-os villamos decemberben több éjszaka nem közlekedik karbantartás miatt, helyette 6-os jelzéssel pótlóbusszal lehet utazni.
A Bakonyban működő síkomplexum Magyarország legnagyobb ilyen jellegű létesítménye, már sokan várják a nyitást!
2025 októberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,7 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el.
A Pénzcentrum 2025. november 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csütörtökön többfelé felszakadozik a felhőzet, így hosszabb időre kisüthet a nap,
