Lesújtó előrejelzés keddre: erre kell készülnöd, ha kültéren van dolgod

Kedden sokfelé marad borult és párás az idő, több térségben egész nap megmaradhat a köd.

A HungaroMet előrejelzése alapján a Dunántúl nagy részén, valamint az északi és középső országrészben köd, alacsony szintű rétegfelhőzet és gyenge szitálás jellemzi majd a napot. A napos időszakok csak kevés helyen, leginkább a délkeleti és keleti tájakon jelenhetnek meg.

A legtöbb helyen 2 és 5 fok közötti maximumra lehet számítani. A tartósan ködös körzetekben csak 1–3 fokig emelkedik a hőmérséklet, például Győr környékén és a Dunántúl középső részén. A délkeleti megyékben ennél magasabb értékek várhatók, ott 6–7 fokot is mérhetnek.

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, de az Észak-Dunántúlon időnként élénkebbé válhat a délkeleti szél. A szitálás több térségben előfordulhat, főként ott, ahol egész nap megmarad a köd.

A legalacsonyabb hőmérséklet keddre virradóra mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul. A hidegebb, derültebb völgyekben fagypont alatti érték is előfordulhat, máshol enyhébb lesz a hajnal.





