2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
fagy, fű, reggel, tél
Utazás

Lesújtó előrejelzés keddre: erre kell készülnöd, ha kültéren van dolgod

Pénzcentrum
2025. december 2. 07:03

Kedden sokfelé marad borult és párás az idő, több térségben egész nap megmaradhat a köd.

A HungaroMet előrejelzése alapján a Dunántúl nagy részén, valamint az északi és középső országrészben köd, alacsony szintű rétegfelhőzet és gyenge szitálás jellemzi majd a napot. A napos időszakok csak kevés helyen, leginkább a délkeleti és keleti tájakon jelenhetnek meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A legtöbb helyen 2 és 5 fok közötti maximumra lehet számítani. A tartósan ködös körzetekben csak 1–3 fokig emelkedik a hőmérséklet, például Győr környékén és a Dunántúl középső részén. A délkeleti megyékben ennél magasabb értékek várhatók, ott 6–7 fokot is mérhetnek.

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, de az Észak-Dunántúlon időnként élénkebbé válhat a délkeleti szél. A szitálás több térségben előfordulhat, főként ott, ahol egész nap megmarad a köd.

A legalacsonyabb hőmérséklet keddre virradóra mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul. A hidegebb, derültebb völgyekben fagypont alatti érték is előfordulhat, máshol enyhébb lesz a hajnal.
 
 
 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #hőmérséklet #fagy #győr #köd #dunántúl #kedd #hungaromet #légmozgás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:03
06:29
05:25
22:04
21:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. december 1.
Jó reggelt, Magyarország! Itt áll feketén-fehéren: ezért menekülnek tömegek el vidékről
2025. december 1.
Rengeteg magyarnak járhat kedvezményes pályamatrica 2026-ban: kevesen tudnak róla, így kell igényelni
2025. december 1.
Nyugdíjemelés 2026: itt a kalkulátor - Pontosan ennyi pénzt kapnak a magyar nyugdíjasok januárban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 2. kedd
Melinda, Vivien
49. hét
December 2.
A rabszolgaság eltörlésének emléknapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
2
2 hete
Most közölte a katasztrófavédelem: brutál havazás csap le az országra, 15 cm hó is eshet
3
2 hete
Érkezik a sarkvidéki hideg, komoly havazás tör be: pár nap alatt fordul óriásit az időjárás
4
6 napja
Bezár a legendás vidéki cukrászda: tömegével jártak le ide a pestiek is, de innentől örökre vége
5
2 hete
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Inkasszó
olyan átutalás, melyet nem a számlatulajdonos, hanem a követelő fél kezdeményez saját bankjánál és ennek hatására a számlatulajdonos számlája megterhelődik a kötelezettség összegével

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 06:29
Legendás karácsonyi terméket vett le a polcokról az IKEA: szívhatják a fogukat a háziasszonyok
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 05:25
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
Agrárszektor  |  2025. december 2. 05:57
Kimondta a brüsszeli biztos: annak a gazdának kell adni a támogatást, aki aktívan termel