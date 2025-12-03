2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
3 °C Budapest
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 3.)
Utazás

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 3.)

Pénzcentrum
2025. december 3. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. december 3., szerda.

Névnap

Ferenc, Olívia

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 380.42 Ft
CHF: 407.54 Ft
GBP: 432.53 Ft
USD: 326.64 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 34390 Ft
MOL: 2950 Ft
RICHTER: 9700 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.12.04: Nagyrészt borult, párás, helyenként ködös időre lehet számítani, inkább csak kevés helyen - nagyobb eséllyel a keleti tájakon - süthet ki a nap. Szitálás, késő délutántól a Dunántúlon időszakos eső is előfordulhat. A keleties szél csak kevés helyen élénkül meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1, +6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 8 fok között, a naposabb körzetekben 10 fok fölött valószínű.

2025.12.05: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, északkeleten, keleten lehet nagyobb eséllyel szakadozottabb a felhőzet. Elsősorban a nyugati országrészben valószínű időszakos eső, záporeső. A keleties szél megélénkülhet. A minimum 0, +8 fok között, a csúcsérték nyugaton 5 fok közelében, keleten, északkeleten 10 fok fölött valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2025.12.03)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba!
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:15
07:45
06:34
05:33
03:03
2025. december 3.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 2.
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
2025. december 2.
Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: miért ugrálnak egyik állásból a másikba a dolgozók?
2025. december 2.
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
NAPTÁR
Tovább
2025. december 3. szerda
Ferenc, Olívia
49. hét
December 3.
A fogyatékos emberek világnapja
