Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 3.)

Névnap

Ferenc, Olívia

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 380.42 Ft

CHF: 407.54 Ft

GBP: 432.53 Ft

USD: 326.64 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 34390 Ft

MOL: 2950 Ft

RICHTER: 9700 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.12.04: Nagyrészt borult, párás, helyenként ködös időre lehet számítani, inkább csak kevés helyen - nagyobb eséllyel a keleti tájakon - süthet ki a nap. Szitálás, késő délutántól a Dunántúlon időszakos eső is előfordulhat. A keleties szél csak kevés helyen élénkül meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1, +6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 8 fok között, a naposabb körzetekben 10 fok fölött valószínű.

2025.12.05: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, északkeleten, keleten lehet nagyobb eséllyel szakadozottabb a felhőzet. Elsősorban a nyugati országrészben valószínű időszakos eső, záporeső. A keleties szél megélénkülhet. A minimum 0, +8 fok között, a csúcsérték nyugaton 5 fok közelében, keleten, északkeleten 10 fok fölött valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2025.12.03)

Akciók

