2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 4.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 4.)

Pénzcentrum
2025. december 4. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. december 4.

Névnap

Borbála, Barbara

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 380.93 Ft
CHF: 407.9 Ft
GBP: 435.87 Ft
USD: 326.87 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. november 26.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 48. héten emelkedő számsorrendben a következők:
2, 7, 11, 13, 18, 21, 34

Ezen a héten 1 telitalálat volt.
7-es találat: 1 db
6-os találat: 82 db
5-ös találat: 3056 db
4-es találat: 38145 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 34400 Ft
MOL: 2918 Ft
RICHTER: 9615 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.12.05: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, a Tiszántúlon lehet szakadozottabb a felhőzet. A Tiszától nyugatra valószínű több helyen is időszakos eső, zápor. A keleties szél megélénkülhet. A minimum általában 3 és 8 fok között, a csúcsérték nyugaton 5 fok közelében, keleten, északkeleten 10 fok fölött valószínű.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

2025.12.06: Jobbára közepesen vagy erősen felhős idő valószínű, tartósan borult tájak inkább csak nyugaton, délnyugaton lehetnek. Napközben időszakosan kisebb eső, zápor előfordulhat, majd estétől már több helyen eshet. A légmozgás mérsékelt marad. A minimum -1, +6, a maximum többnyire 8 és 13 fok között várható, de a nyugati megyékben egy-két fokkal hűvösebb lesz.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2025.12.04)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:14
08:01
07:45
07:35
07:20
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 4.
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
2025. december 3.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
2025. december 3.
Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon
2025. december 3.
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
2025. december 3.
Fájó fordulópont jöhet a háborúban: mi lesz Ukrajnával Donald Trump látványos hátraarca után?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 4. csütörtök
Borbála, Barbara
49. hét
December 4.
Nemzetközi bányásznap
December 4.
A cookie napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
2
2 hete
Most közölte a katasztrófavédelem: brutál havazás csap le az országra, 15 cm hó is eshet
3
1 hete
Bezár a legendás vidéki cukrászda: tömegével jártak le ide a pestiek is, de innentől örökre vége
4
2 hete
Érkezik a sarkvidéki hideg, komoly havazás tör be: pár nap alatt fordul óriásit az időjárás
5
2 hete
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapvető mutató módszere (BIA)
A hitelintézetek esetén a működési kockázatok mérésére kidolgozott módszer. Meghatározásának módja, hogy a bruttó működési eredményt egy állandó számmal szorozva a hitelintézettől elvárt tőkét adja eredményül. Ez a túlzott hitelnyújtást hivatott megelőzni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 4. 07:04
Nyugdíjemelés 2026: több tízezer magyarnak nem 3,6% jár jövőre, hanem ennél is magasabb összeg
Pénzcentrum  |  2025. december 4. 06:22
Limitált sztárterméket akcióz a Lidl, vagyonokat találhat benne, aki szerencsés: nem lehet csak úgy megvenni
Agrárszektor  |  2025. december 4. 07:01
Ide viszik ki a magyar paprikát: durva, melyik országba megy a java