Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 4.)

Névnap

Borbála, Barbara

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 380.93 Ft

CHF: 407.9 Ft

GBP: 435.87 Ft

USD: 326.87 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. november 26.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 48. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 7, 11, 13, 18, 21, 34



Ezen a héten 1 telitalálat volt.

7-es találat: 1 db

6-os találat: 82 db

5-ös találat: 3056 db

4-es találat: 38145 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 34400 Ft

MOL: 2918 Ft

RICHTER: 9615 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.12.05: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, a Tiszántúlon lehet szakadozottabb a felhőzet. A Tiszától nyugatra valószínű több helyen is időszakos eső, zápor. A keleties szél megélénkülhet. A minimum általában 3 és 8 fok között, a csúcsérték nyugaton 5 fok közelében, keleten, északkeleten 10 fok fölött valószínű.

2025.12.06: Jobbára közepesen vagy erősen felhős idő valószínű, tartósan borult tájak inkább csak nyugaton, délnyugaton lehetnek. Napközben időszakosan kisebb eső, zápor előfordulhat, majd estétől már több helyen eshet. A légmozgás mérsékelt marad. A minimum -1, +6, a maximum többnyire 8 és 13 fok között várható, de a nyugati megyékben egy-két fokkal hűvösebb lesz.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2025.12.04)

Akciók

