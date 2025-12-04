A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 580,09 pontos, 0,53 százalékos csökkenéssel, 109 235,96 ponton zárt szerdán.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 4.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. december 4.
Névnap
Borbála, Barbara
Friss hírek
Deviza árfolyam
EUR: 380.93 Ft
CHF: 407.9 Ft
GBP: 435.87 Ft
USD: 326.87 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2025. november 26.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 48. héten emelkedő számsorrendben a következők:
2, 7, 11, 13, 18, 21, 34
Ezen a héten 1 telitalálat volt.
7-es találat: 1 db
6-os találat: 82 db
5-ös találat: 3056 db
4-es találat: 38145 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 34400 Ft
MOL: 2918 Ft
RICHTER: 9615 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.12.05: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, a Tiszántúlon lehet szakadozottabb a felhőzet. A Tiszától nyugatra valószínű több helyen is időszakos eső, zápor. A keleties szél megélénkülhet. A minimum általában 3 és 8 fok között, a csúcsérték nyugaton 5 fok közelében, keleten, északkeleten 10 fok fölött valószínű.
2025.12.06: Jobbára közepesen vagy erősen felhős idő valószínű, tartósan borult tájak inkább csak nyugaton, délnyugaton lehetnek. Napközben időszakosan kisebb eső, zápor előfordulhat, majd estétől már több helyen eshet. A légmozgás mérsékelt marad. A minimum -1, +6, a maximum többnyire 8 és 13 fok között várható, de a nyugati megyékben egy-két fokkal hűvösebb lesz.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Nincs fronthatás. (2025.12.04)
Az adventi időszaktól új néven és jóval több szolgáltatással vehető igénybe a MÁV-csoport térképes útvonaltervező és járatinfó szolgáltatása.
Amikor felvillan a legjobb árak és akciók ígérete, sokszor a határ másik oldalán is megkeressük azokat. De mennyire éri meg most? Mutatjuk!
A Pénzcentrum 2025. december 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Lázár János építési és közlekedési miniszter a parlamenti gazdasági bizottság előtti meghallgatásán átfogó beszámolót tartott a tárcája eredményeiről.
Jöhet a fordulat a H5-ös HÉV felújításánál? Kemény üzenetet küldtek az érintett települések polgármesterei
A levélben Budakalász, Pomáz és Szentendre vezetői hangsúlyozták, hogy az együttműködés elengedhetetlen a térség forgalmának újratervezéséhez.
A Pénzcentrum 2025. december 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden sokfelé marad borult és párás az idő, több térségben egész nap megmaradhat a köd.
Átfogó intézkedéscsomagot fogadott el a kormány, amelynek célja a teherforgalom visszaterelése a gyorsforgalmi úthálózatra.
A Pénzcentrum 2025. december 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hétfői nap időjárása országszerte párás, borús lesz, és sok helyen tartósan megmaradhat a köd.
A hét elején tartósan párás, ködös időre készülhetünk az ország nagy részén.
Fajsúlyos változás a Balatonnál: erre eddig nem volt példa, tömegek özönlenek a tóhoz, ezt látni kell!
A Balaton Turizmus Szövetsége elnöke szerint a vendégek egyre gyakrabban érkeznek egy-egy rendezvényre, tematikus gasztroprogramra, vagy csak egy gyors, aktív kikapcsolódásra.
A Pénzcentrum 2025. november 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A novemberi esők végre megmozdították a Balaton vízszintjét. A tó néhány nap alatt három centit emelkedett, ezzel megtört a hetek óta tartó stagnálás.
A Balatoni Turizmus Szövetség szerint azok a szolgáltatók számíthatnak jó forgalomra télen, akik többféle programot kínálnak
Az év egyik legnagyobb közlekedési változtatására készül a MÁV csoport. December 14-től átalakul a VOLÁN járatok menetrendje.
A Pénzcentrum 2025. november 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hétvége nagy részében borult, párás és helyenként csapadékos idő várható, főként az ország keleti területein.
-
