Hajdúböszörmény, 2024. november 18.Autó a ködben Hajdúböszörmény közelében 2024. november 18-án.MTI/Czeglédi Zsolt
Utazás

Kiadták a riasztást az országban: ezekben a megyékben pokol lesz az autósoknak közlekedni

Pénzcentrum
2025. december 1. 07:25

Ködös, borús időjárás várható a hét elején, több vármegyére figyelmeztetést adtak ki a tartósan megmaradó köd miatt - közölte a HungaroMet.

A hétfői nap időjárása országszerte párás, borús lesz, és sok helyen tartósan megmaradhat a köd. A keleti és északkeleti megyékben helyenként szemerkélő eső vagy ködszitálás is előfordulhat. A köd miatt néhány megyében riasztás is kiadtak:

Tartós sűrű köd több magyar megyében. Kép forrása: HungaroMet.Tartós sűrű köd több magyar megyében. Kép forrása: HungaroMet.

A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a nappali hőmérséklet 0 és 7 fok között alakul, míg éjszaka -2 és +5 fok közötti értékek várhatók.

Kedden is hasonló időjárási körülményekre számíthatunk, továbbra is csapadékmentes, de párás lesz a levegő.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
