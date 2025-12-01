Kiadták a riasztást az országban: ezekben a megyékben pokol lesz az autósoknak közlekedni

Ködös, borús időjárás várható a hét elején, több vármegyére figyelmeztetést adtak ki a tartósan megmaradó köd miatt - közölte a HungaroMet.

A hétfői nap időjárása országszerte párás, borús lesz, és sok helyen tartósan megmaradhat a köd. A keleti és északkeleti megyékben helyenként szemerkélő eső vagy ködszitálás is előfordulhat. A köd miatt néhány megyében riasztás is kiadtak:

Tartós sűrű köd több magyar megyében. Kép forrása: HungaroMet.

A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a nappali hőmérséklet 0 és 7 fok között alakul, míg éjszaka -2 és +5 fok közötti értékek várhatók.

Kedden is hasonló időjárási körülményekre számíthatunk, továbbra is csapadékmentes, de párás lesz a levegő.

