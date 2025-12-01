A hét elején tartósan párás, ködös időre készülhetünk az ország nagy részén.
Kiadták a riasztást az országban: ezekben a megyékben pokol lesz az autósoknak közlekedni
Ködös, borús időjárás várható a hét elején, több vármegyére figyelmeztetést adtak ki a tartósan megmaradó köd miatt - közölte a HungaroMet.
A hétfői nap időjárása országszerte párás, borús lesz, és sok helyen tartósan megmaradhat a köd. A keleti és északkeleti megyékben helyenként szemerkélő eső vagy ködszitálás is előfordulhat. A köd miatt néhány megyében riasztás is kiadtak:
A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a nappali hőmérséklet 0 és 7 fok között alakul, míg éjszaka -2 és +5 fok közötti értékek várhatók.
Kedden is hasonló időjárási körülményekre számíthatunk, továbbra is csapadékmentes, de párás lesz a levegő.
Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
Az év egyik legnagyobb közlekedési változtatására készül a MÁV csoport. December 14-től átalakul a VOLÁN járatok menetrendje.
A Pénzcentrum 2025. november 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hétvége nagy részében borult, párás és helyenként csapadékos idő várható, főként az ország keleti területein.
Nekimentek a mentősöknek a vásárlók egy debreceni plázában, miközben azok egy férfi életéért küzdöttek
Csapatosan bírálni kezdték a mentősöket egy debreceni plázában, miközben ők egy sérült férfi életéért küzdöttek.
November 29-e szombattól forgalmirend-módosítás lép életbe a XIV. kerületben a Hungária körút - Thököly út csomópontban.
Veszélyes hitellel csábíták utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
Az utazási piacon is megjelent a „Buy Now, Pay Later” konstrukció, amely első látásra pénzügyi szabadságot kínál, a szakértők azonban óvatosságra intenek.
A Pénzcentrum 2025. november 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A fővárosban 2002, míg más nagyvárosokban 2005-2007 között volt utoljára havas a karácsony.
A 6-os villamos decemberben több éjszaka nem közlekedik karbantartás miatt, helyette 6-os jelzéssel pótlóbusszal lehet utazni.
A Bakonyban működő síkomplexum Magyarország legnagyobb ilyen jellegű létesítménye, már sokan várják a nyitást!
2025 októberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,7 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el.
A Pénzcentrum 2025. november 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csütörtökön többfelé felszakadozik a felhőzet, így hosszabb időre kisüthet a nap,
A francia hatóságok négy újabb személyt vettek őrizetbe a Louvre-ból ellopott, mintegy 88 millió euró (77 millió font) értékű koronaékszerek ügyében.
Rendkívüli csapadékmennyiség zúdult a Kárpát-medencére az elmúlt napokban, egyes magyarországi területeken 2-3 téli hónapnyi eső esett le néhány nap alatt.
Tizennyolc év működés után bezár a Mihályi Patisserie Vácon, de a tulajdonos, Mihályi László nem búcsúzik végleg a szakmától.
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
Csehországban évtizedek óta nem látott mértékben terjed a hepatitis A. A Magyar Orvosi Kamara szerint különösen kockázartos karácsonyi vásárba menni. Összeszedtük, mire kell figyelni.
A Pénzcentrum 2025. november 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
