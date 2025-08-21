Az augusztus 20-ai ünnepségsorozat keretében idén is megelevenedett a Budai Vár: több mint ezer kézműves, száz látványműhely és a hagyományőrző mesterségek kavalkádja várta a látogatókat.
Drámai pillanatok az augusztus 20-i rendezvényen: egy férfi lezuhant, egy nőnél pedig beindult a szülés
Az augusztus 20-ai fővárosi rendezvényeken a mentők 160 embernek nyújtottak segítséget az esti órákig, tájékoztatta az Országos Mentőszolgálat az MTI-t a rendezvények befejezését követően, csütörtökön hajnalban.
A közleményben ismertetik: az Országos Mentőszolgálat az idén is komplex mentési terv alapján hajtotta végre az augusztus 20-i tömegrendezvények egészségügyi biztosítását.
A mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Duna pesti és budai oldalának 51, gondosan kiválasztott pontjára települtek.
A fővárosi rendezvényeken az esti órákig 160 ember szorult a mentők segítségére, 80 esetben rosszullétek, közel 30 esetben kisebb sérülések miatt volt szükség elsősegélyre. Az ellátottak közül 48 beteget kellett kórházba vinni.
Egy magasból leesett, középkorú férfit például a helyszíni életmentő beavatkozásokat követően kritikus állapotban szállítottak a mentők kórházba, egy kismamánál pedig a tűzijáték után jelentkeztek szülő fájásai, őt szintén kórházba szállították.
A helyi hatóságok adatai szerint közel 800 ember kényszerült rögtönzött telepeken élni.
Augusztus 20-án napközben még napos, meleg idő várható, de kora estétől az ország északnyugati részén már záporok, zivatarok alakulhatnak ki,
Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó állami rendezvények miatt több belvárosi helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni.
A kánikula után egy hullámzó hidegfront érkezik, amely heves záporokat, zivatarokat, erős szelet és számottevő lehűlést hoz magával.
Kapu Tibor az Axiom-4 misszió tagjaként június 25. és július 15. között járt a Nemzetközi Űrállomáson, ahol 25 tudományos kísérletet hajtott végre.
Emberi ürülékkel szennyezett víz került a Balatonba Balatonszemesnél, feltehetően egy medence tisztítása során.
Eger, Visegrád és Pécs vezetik Magyarország legszebb történelmi városainak rangsorát.
Miközben a légiforgalom volumene nagy nehezen visszakapaszkodott a világjárványt megelőző békeév, 2019 szintjére, még mindig elég sok a probléma a reptereken
Itt a friss jelentés az augusztus 20-i időjárásról: a hét második fele viharos, esős lesz - erre kell készülni
Napos, meleg idővel indul a jövő hét, szerdán, az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen 29-35 Celsius-fok várható.
Megdőlt az országos és fővárosi hajnali melegrekord szombaton - közölte a HungaroMet Zrt. vasárnap a honlapján.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
