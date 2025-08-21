2025. augusztus 21. csütörtök Sámuel, Hajna
Egy sárga, piros csíkos mentőautó a budapesti Duna-parton a Parlament felé tart.
Utazás

Drámai pillanatok az augusztus 20-i rendezvényen: egy férfi lezuhant, egy nőnél pedig beindult a szülés

Pénzcentrum
2025. augusztus 21. 09:20

Az augusztus 20-ai fővárosi rendezvényeken a mentők 160 embernek nyújtottak segítséget az esti órákig, tájékoztatta az Országos Mentőszolgálat az MTI-t a rendezvények befejezését követően, csütörtökön hajnalban.

A közleményben ismertetik: az Országos Mentőszolgálat az idén is komplex mentési terv alapján hajtotta végre az augusztus 20-i tömegrendezvények egészségügyi biztosítását.

A mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Duna pesti és budai oldalának 51, gondosan kiválasztott pontjára települtek.

A fővárosi rendezvényeken az esti órákig 160 ember szorult a mentők segítségére, 80 esetben rosszullétek, közel 30 esetben kisebb sérülések miatt volt szükség elsősegélyre. Az ellátottak közül 48 beteget kellett kórházba vinni.

Egy magasból leesett, középkorú férfit például a helyszíni életmentő beavatkozásokat követően kritikus állapotban szállítottak a mentők kórházba, egy kismamánál pedig a tűzijáték után jelentkeztek szülő fájásai, őt szintén kórházba szállították.
Címlapkép: Getty Images
