Marcali, 2023. december 18.Mentõhelikopter a mintegy 785 millió forintból megépült marcali légimentõbázison az átadás napján, 2023. december 18-án.MTI/Katona Tibor
Egészség

Drámai mentés Nyírbátorban: ütközött egy mentőhelikopter leszállás közben

Pénzcentrum
2026. január 24. 10:25

Egy eszméletlen kisfiúhoz riasztott mentőhelikopter forgószárnya leszállás közben közlekedési jelzőtáblának ütközött Nyírbátorban, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

A tájékoztatás szerint pénteken érkezett riasztás a vármegyében egy eszméletlen gyermekhez. A legközelebbi mentőegység perceken belül a helyszínre ért, majd mentőtiszti autó és mentőhelikopter is csatlakozott az ellátáshoz.

Leszállás közben a helikopter forgószárnya egy közlekedési jelzőtáblának ütközött. A balesetben senki nem sérült meg.

Időközben a kisfiú visszanyerte az eszméletét, stabil állapotba került, ezért végül mentőautóval szállították kórházba, a helikopteres szállításra nem volt szükség.

A rendőrség a baleset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálja, az érintett hatóságok, köztük a Közlekedés Biztonsági Szervezet és az Építési és Közlekedési Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztályának bevonásával.

Címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA 
#egészség #közlekedés #kórház #baleset #gyerek #mentők #mentő #helikopter #balesetek #közlekedésbiztonság #szabolcs-szatmár-bereg megye

