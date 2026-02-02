Tudtad, hogy 2026-ban az év gyógynövénye a kerti kakukkfű? Nemcsak a konyhában használható, hanem a téli időszakban köhögés és torokfájás ellen is hatékony segítség lehet.
Valóra vált minden szülő rémálma: nem mindennapi gyerekbalesethez riasztották a mentőket
Az Országos Mentőszolgálat egy különleges esetről számolt be közösségi oldalán, amely egy kisgyermek balesetével végződött, majd gyors és összehangolt egészségügyi beavatkozást igényelt.
Egy édesanya beszámolója szerint egy hároméves kislány ujja beszorult egy serpenyő nyelén található lyukba. A szokatlan kialakítás miatt a szülők nem tudták kiszabadítani a gyerek kezét, ezért segítséget kértek a mentőktől. A mentőegység rövid időn belül a helyszínre érkezett.
A szakemberek türelmesen és nagy körültekintéssel vizsgálták meg a helyzetet. Úgy ítélték meg, hogy a biztonságos kiszabadításhoz kórházi háttér szükséges, ezért a gyermeket a Heim Pál Gyermekkórház traumatológiai osztályára szállították.
A kórházban az orvosok azonnal megkezdték a beavatkozást. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a gyors ellátás és az együttműködés kulcsszerepet játszott abban, hogy a baleset ne járjon súlyosabb következményekkel - derül ki a közösségi bejegyzésből.
Az eset ráirányítja a figyelmet arra, hogy a hétköznapi használati tárgyak is okozhatnak váratlan sérüléseket, különösen kisgyermekek közelében. A mentők és a kórházi dolgozók munkája ebben az esetben is meghatározó volt a gyermek biztonsága szempontjából.
Már sose lesz vége a járványnak? Márciustól újabb kórokozók tarolhatnak: ez már nem hiányzik a legyengült szervezetnek
A tavalyi járványszezonhoz hasonlóan idén is már a hetekben megtörténhet a tetőzés, de ha marad a 2025-ös forgatókönyv, még sokáig magasak lesznek a betegszámok.
Már az NNGYK is megszólalt a rettentő gyorsan terjedő a Nipah vírusról: ezt kérik a magyar lakosságtól
Az NNGYK szerint Magyarországon eddig nem fordult elő Nipah vírusfertőzés, és Európában sem igazoltak behurcolt esetet.
Sokk a vidéki iskolában: váratlanul összeesett egy kislány, hajszálon múlt, hogy meg tudták menteni az életét
Egy hétéves kislány életét mentették meg egy vidéki általános iskolában, miután váratlanul összeesett és leállt a légzése.
Tömegével mondanak fel az orvosok ebben a budapesti kórházban: dühöngenek, akik maradtak - mi lesz így a betegekkel?
Súlyos szakemberhiány alakult ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben (OPAI), miután két év alatt 15 szakorvos távozott az intézményből.
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében egy májhasznú lúd telepen igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét.
2025-ben 72 ezer gyerek született, közben 124 200 ember halt meg Magyarországon.
Besokallt a vidéki kórházigazgató: megelégelte a siralmas intézményi állapotokat, beadta a felmondását
Szerdán búcsúüzenetében Bárány arról számolt be, hogy távozásának bejelentése óta számos gyűlölködő kommentet kapott a közösségi médiában.
Ez már a vég? Nincs elég dolgozó, részlegesen bezár a belgyógyászat ebben a fontos fővárosi kórházban
Az áthelyezés következtében a betegek fizikailag távol kerülnek az illetékes ügyeletes orvosoktól, így rosszullét esetén később juthat el hozzájuk a megfelelő szakorvos.
A Nipah-vírus nyugat-bengáli megjelenése miatt több ázsiai ország megelőző intézkedéseket vezetett be nemzetközi repülőterein.
A gyógyszeripar globális trendjeit a növekvő igények és szűkös erőforrások határozzák meg, miközben jelentős átalakulás zajlik gyógyszer- és digitális innovációk terén is.
Józsefváros hét háziorvosi körzetében és több szakorvosi területen is komoly hiány van. A kerület anyagi és infrastrukturális juttatásokkal próbálja vonzóvá tenni a munkát.
A rendkívül veszélyes kórokozó a diagnosztizált esetek felében halált okoz, ugyanakkor szakértők szerint globális járvány kialakulása nem várható.
Fordulat a sorozatos mérgezésekkel vádolt Gyönyör Teréz ügyében: nem megy vissza a börtönbe a 73 éves asszony
A 73 éves ipolysági nőt korábban mérgezéssel és csalással összefüggő bűncselekmények elkövetésével vádolták meg.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma két Békés vármegyei baromfitelepen is kimutatta a magas patogenitású madárinfluenza-vírus jelenlétét.
Megbénultak a repterek, jöhetnek a lezárások is: új vírus tartja rettegésben a világot, ezt kell róla tudni
Az indiai Nipah-vírusjárvány egész Ázsiában aggodalmat kelt, ezért több ország szigorította a repülőterei egészségügyi szűrését.
Nagyon fontos gyerekvakcinából van hiány Magyarországon: egyre súlyosabb a helyzet, terjed a fertőzés
Az elmúlt egy évben jelentősen megnőtt a hepatitis A-s megbetegedések száma Magyarországon, miközben a gyermekeknek szánt védőoltás beszerzése egyre több akadályba ütközik.
Mikor jön a GYOD utalás 2026-ban, kinek jár a gyermekek otthongondozási díja? A GYOD összege, igénylése, feltételei
A GYOD kinek jár? Mit tartalmaznak a GYOD feltételei? Hogyan zajlik a GYOD igénylése? Cikkünkben ezeknek és több fontos kérdéseknek is utána jártunk most.
Kik szednek a legtöbb vitamint a világon? Hol vált szinte társadalmi normává az étrend-kiegészítők használata? És miért dübörög Európában a vitaminbiznisz? Mutatjuk!
