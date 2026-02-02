Valóra vált minden szülő rémálma: nem mindennapi gyerekbalesethez riasztották a mentőket

Az Országos Mentőszolgálat egy különleges esetről számolt be közösségi oldalán, amely egy kisgyermek balesetével végződött, majd gyors és összehangolt egészségügyi beavatkozást igényelt.

Egy édesanya beszámolója szerint egy hároméves kislány ujja beszorult egy serpenyő nyelén található lyukba. A szokatlan kialakítás miatt a szülők nem tudták kiszabadítani a gyerek kezét, ezért segítséget kértek a mentőktől. A mentőegység rövid időn belül a helyszínre érkezett.

A szakemberek türelmesen és nagy körültekintéssel vizsgálták meg a helyzetet. Úgy ítélték meg, hogy a biztonságos kiszabadításhoz kórházi háttér szükséges, ezért a gyermeket a Heim Pál Gyermekkórház traumatológiai osztályára szállították.

A kórházban az orvosok azonnal megkezdték a beavatkozást. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a gyors ellátás és az együttműködés kulcsszerepet játszott abban, hogy a baleset ne járjon súlyosabb következményekkel - derül ki a közösségi bejegyzésből.

Az eset ráirányítja a figyelmet arra, hogy a hétköznapi használati tárgyak is okozhatnak váratlan sérüléseket, különösen kisgyermekek közelében. A mentők és a kórházi dolgozók munkája ebben az esetben is meghatározó volt a gyermek biztonsága szempontjából.