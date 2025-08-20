2025. augusztus 20. szerda István
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fireworks display over the River Danube in celebration of the Hungarian national holiday, St. Stephens Day, on August 20th.
Utazás

Eldőlt a legfontosabb kérdés az augusztus 20-i tűzijátékkal kapcsolatban: erre készülhetnek sokan

Pénzcentrum
2025. augusztus 20. 07:45

Az augusztus 20-i ünnepségek idején várhatóan hőség lesz, és az esti tűzijátékot sem veszélyezteti az időjárás, bár később jelentős lehűlés várható.

A HungaroMet előrejelzése szerint augusztus 20-án országszerte hőségre kell számítani, és az ünnepi programokat várhatóan nem zavarják meg csapadékos események. Bár kora estétől megnő a záporok, zivatarok valószínűsége, ezek főként az ország északnyugati részén fordulhatnak elő, így Budapesten és az ország nagy részén zavartalanul zajlhatnak a rendezvények.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ünnepnapon általában napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, a nap második felében nyugat felől érkezhetnek vastagabb felhők. Napközben nem várható csapadék, csak a kora esti óráktól növekszik meg a csapadék esélye az északnyugati országrészben. A délnyugati szél élénk lesz, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Szerda késő délutánig veszélyes időjárási esemény nem várható, csak este növekszik a zivatarok kialakulási esélye az ország északnyugati felén.

Az igazi időjárási fordulat augusztus 20. után következik be: csütörtökön és pénteken egy hullámzó front hatására sokfelé várható jelentős csapadék, a hét utolsó napjaira pedig nagyjából 10 fokkal visszaesik a hőmérséklet az előrejelzések szerint.
Címlapkép: Getty Images
#időjárás #tűzijáték #szent istván #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:01
07:45
07:45
07:15
06:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 20.
Rémálom lett a magyar pár házvásárlásából: pincébe zárt ember, állandóan kivonuló rendőrség
2025. augusztus 19.
Több 10 ezer forintról mond le rengeteg szülő havonta: sokan nem is tudnak róla, így kell igényelni
2025. augusztus 19.
Meglepő dolog derült ki a kormány terveiről: itt a várva várt fordulat a magyar energiapolitikában
2025. augusztus 19.
Rengeteg magyarnak ragadt be a pénze ezeken a számlákon: óriási a baj, úgy látszik, tovább kell várni
2025. augusztus 20.
Váratlan telefonhívás Trump és Orbán között: tényleg jöhet a nagy, budapesti csúcstalálkozó?
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 20. szerda
István
34. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Megszületett a rangsor: ez a város lett Magyarország történelmi fővárosa
2
2 hete
Kongatják a vészharangot a Balatonnál: rengeteg nyaraló van óriási veszélyben, sokan nem is sejtik
3
2 hete
Ennyi volt, betiltják rengeteg magyar filléres kedvenceit: ekkortól nem lehet őket kapni
4
1 hete
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
5
1 hete
Óriási a gond a Balaton vizével: most közölték a szakemberek, erről mindenkinek tudnia kell
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befektetési bank
Kizárólag befektetési szolgáltatásokat - értékpapírügyleteket, tanácsadást, kibocsátás-szervezést, aláírást, jegyzési garanciavállalást, stb. - nyújtó bank.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 20. 07:15
Váratlan telefonhívás Trump és Orbán között: tényleg jöhet a nagy, budapesti csúcstalálkozó?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 20. 06:05
Rémálom lett a magyar pár házvásárlásából: pincébe zárt ember, állandóan kivonuló rendőrség
Agrárszektor  |  2025. augusztus 20. 05:57
A mai nap a legfontosabb alapélelmiszer ünnepe is