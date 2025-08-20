Eldőlt a legfontosabb kérdés az augusztus 20-i tűzijátékkal kapcsolatban: erre készülhetnek sokan

Az augusztus 20-i ünnepségek idején várhatóan hőség lesz, és az esti tűzijátékot sem veszélyezteti az időjárás, bár később jelentős lehűlés várható.

A HungaroMet előrejelzése szerint augusztus 20-án országszerte hőségre kell számítani, és az ünnepi programokat várhatóan nem zavarják meg csapadékos események. Bár kora estétől megnő a záporok, zivatarok valószínűsége, ezek főként az ország északnyugati részén fordulhatnak elő, így Budapesten és az ország nagy részén zavartalanul zajlhatnak a rendezvények.

Az ünnepnapon általában napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, a nap második felében nyugat felől érkezhetnek vastagabb felhők. Napközben nem várható csapadék, csak a kora esti óráktól növekszik meg a csapadék esélye az északnyugati országrészben. A délnyugati szél élénk lesz, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Szerda késő délutánig veszélyes időjárási esemény nem várható, csak este növekszik a zivatarok kialakulási esélye az ország északnyugati felén.

Az igazi időjárási fordulat augusztus 20. után következik be: csütörtökön és pénteken egy hullámzó front hatására sokfelé várható jelentős csapadék, a hét utolsó napjaira pedig nagyjából 10 fokkal visszaesik a hőmérséklet az előrejelzések szerint.