Eldőlt a legfontosabb kérdés az augusztus 20-i tűzijátékkal kapcsolatban: erre készülhetnek sokan

Az ünnepi tűzijáték hang- és fényhatásai az állatok számára komoly stresszt, sokkhatást jelenthetnek.
Az augusztus 20-i ünnepségek idején várhatóan hőség lesz, és az esti tűzijátékot sem veszélyezteti az időjárás, bár később jelentős lehűlés várható.
A HungaroMet előrejelzése szerint augusztus 20-án országszerte hőségre kell számítani, és az ünnepi programokat várhatóan nem zavarják meg csapadékos események. Bár kora estétől megnő a záporok, zivatarok valószínűsége, ezek főként az ország északnyugati részén fordulhatnak elő, így Budapesten és az ország nagy részén zavartalanul zajlhatnak a rendezvények.
Az ünnepnapon általában napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, a nap második felében nyugat felől érkezhetnek vastagabb felhők. Napközben nem várható csapadék, csak a kora esti óráktól növekszik meg a csapadék esélye az északnyugati országrészben. A délnyugati szél élénk lesz, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések is előfordulhatnak.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Szerda késő délutánig veszélyes időjárási esemény nem várható, csak este növekszik a zivatarok kialakulási esélye az ország északnyugati felén.
Az igazi időjárási fordulat augusztus 20. után következik be: csütörtökön és pénteken egy hullámzó front hatására sokfelé várható jelentős csapadék, a hét utolsó napjaira pedig nagyjából 10 fokkal visszaesik a hőmérséklet az előrejelzések szerint.
Az augusztus 20-i érkezésre szóló szállásfoglalások száma 58 százalékkal nőtt az előző szerdához képest.
A helyi hatóságok adatai szerint közel 800 ember kényszerült rögtönzött telepeken élni.
A kánikula után egy hullámzó hidegfront érkezik, amely heves záporokat, zivatarokat, erős szelet és számottevő lehűlést hoz magával.
Minden harmadik magyar repülővel indulna nyaralni, sokan akár 8–10 órás út megtételét is vállalnák.
Kapu Tibor az Axiom-4 misszió tagjaként június 25. és július 15. között járt a Nemzetközi Űrállomáson, ahol 25 tudományos kísérletet hajtott végre.
Emberi ürülékkel szennyezett víz került a Balatonba Balatonszemesnél, feltehetően egy medence tisztítása során.
Eger, Visegrád és Pécs vezetik Magyarország legszebb történelmi városainak rangsorát.
Miközben a légiforgalom volumene nagy nehezen visszakapaszkodott a világjárványt megelőző békeév, 2019 szintjére, még mindig elég sok a probléma a reptereken
Napos, meleg idővel indul a jövő hét, szerdán, az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen 29-35 Celsius-fok várható.
Megdőlt az országos és fővárosi hajnali melegrekord szombaton - közölte a HungaroMet Zrt. vasárnap a honlapján.
Viharos széllel, felhőszakadással is számolni kell vasárnap Magyarország nagy részén.
A nyaralópiac is lendületet vett az elmúlt fél évben, hasonlóan a lakáspiachoz: az éves szintű áremelkedés elérte a 37 százalékot.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
