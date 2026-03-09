2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
Dublin, 2025. szeptember 5.Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott stadionbejárásán a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 5-én. A magyar csapat az ír válogatott ellen lép pályára Dublinban a 2026-os világbajnokság sele
Sport

Felfoghatatlan összegre nőtt Szoboszlai Dominik értéke: bekerült a világ legszűkebb elitjébe

Pénzcentrum
2026. március 9. 17:23

Százmillió euróra nőtt Szoboszlai Dominik piaci értéke a mértékadó Transfermarkt legfrissebb becslése alapján. A Liverpool magyar válogatott középpályása ezzel bekerült a világ legértékesebb labdarúgóinak szűk elitjébe.

A portál hétfői adatfrissítése alapján a nemzeti csapat csapatkapitánya 15 millió eurós értéknövekedést könyvelhetett el. Ezzel az ugrással csatlakozott ahhoz a mindössze húszfős, exkluzív klubhoz, amelynek tagjai elérik a kilenc számjegyű álomhatárt.

A magyar játékos jelenleg a Liverpool második legértékesebb labdarúgója, míg az angol élvonalban (Premier League) a hetedik helyet foglalja el. A vonatkozó rangsorban csupán a 110 millió euróra taksált Florian Wirtz előzi meg.

Szoboszlai Dominik
Csapata: Liverpool
Posztja: középpályás
Nemzetisége: magyar
Életkora: 26 év
Szerződése lejár: 2028. június 29.
Piaci értéke: 100M €
Adatlap létrehozva: 2026.03.09.

A lista frissítése a többi magyar légiós piaci értékére is kitért. Kerkez Milos értéke nem változott, őt továbbra is 40 millió euróra becsülik. A Galatasarayt erősítő Sallai Roland, valamint a Bournemouth kötelékébe tartozó Tóth Alex becsült értéke viszont egyaránt 12 millió euróra emelkedett.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
