Felfoghatatlan összegre nőtt Szoboszlai Dominik értéke: bekerült a világ legszűkebb elitjébe

Százmillió euróra nőtt Szoboszlai Dominik piaci értéke a mértékadó Transfermarkt legfrissebb becslése alapján. A Liverpool magyar válogatott középpályása ezzel bekerült a világ legértékesebb labdarúgóinak szűk elitjébe.

A portál hétfői adatfrissítése alapján a nemzeti csapat csapatkapitánya 15 millió eurós értéknövekedést könyvelhetett el. Ezzel az ugrással csatlakozott ahhoz a mindössze húszfős, exkluzív klubhoz, amelynek tagjai elérik a kilenc számjegyű álomhatárt.

A magyar játékos jelenleg a Liverpool második legértékesebb labdarúgója, míg az angol élvonalban (Premier League) a hetedik helyet foglalja el. A vonatkozó rangsorban csupán a 110 millió euróra taksált Florian Wirtz előzi meg.

A lista frissítése a többi magyar légiós piaci értékére is kitért. Kerkez Milos értéke nem változott, őt továbbra is 40 millió euróra becsülik. A Galatasarayt erősítő Sallai Roland, valamint a Bournemouth kötelékébe tartozó Tóth Alex becsült értéke viszont egyaránt 12 millió euróra emelkedett.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA