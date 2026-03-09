A kormány rendkívüli bejelentésben reagált az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt kialakult nemzetközi olajár‑robbanásra.
Vaskos bírságot kaphatnak a magyarok, ha nem figyelnek erre a tavaszi határidőre: könnyen csapdába sétálhatunk
Március 15-én indul a személyi jövedelemadó bevallásának szezonja. Bár a NAV idén is automatikusan elkészíti az adóbevallási tervezetet a legtöbb adózó számára, a figyelmetlenség komoly, 12 százalékos bírságot vonhat maga után. Éppen ezért fontos, hogy a május 20-i végső határidő előtt mindenki alaposan ellenőrizze az adatokat, különös tekintettel az év közben igénybe vett adókedvezményekre.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2026. március 15-től teszi elérhetővé az adóbevallási tervezeteket az eSZJA webes felületén. A dokumentum a munkáltatók és a kifizetők által szolgáltatott adatokon alapul. A tervezet automatikusan elkészül a magánszemélyeknek, az őstermelőknek, az egyéni vállalkozóknak, valamint az áfafizetésre kötelezetteknek is. Azok az adózók, akik nem rendelkeznek elektronikus azonosítással, például Ügyfélkapuval, március 16-ig kérhetik a tervezet postázását.
A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a tervezet nem minden esetben teljes, így azt ellenőrzés nélkül jóváhagyni kockázatos. Mindenképpen ki kell egészíteni a dokumentumot, ha az adózó őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként szerzett bevételt, esetleg külföldről származó jövedelme volt.
Ugyancsak módosításra van szükség az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből származó jövedelem esetén. Szintén javítani kell a tervezetet, ha olyan jövedelem érkezett, amely után az adót magának az adózónak kell megállapítania. Az átalányadózók dolga némileg egyszerűbb, hiszen a negyedéves bevallásaik adatait a rendszer már tartalmazza, de az éves korrekciók ellenőrzése számukra is elengedhetetlen.
Különösen nagy figyelmet kell fordítani az év közben tett adóelőleg-nyilatkozatokra. Ha valaki jogalap nélkül vette igénybe például a családi vagy a személyi kedvezményt, és a befizetendő adókülönbözet meghaladja a 10 ezer forintot, a NAV 12 százalékos bírságot szab ki. Éppen ezért a véglegesítés előtt érdemes tételesen összevetni a korábban leadott nyilatkozatokat a tényleges éves adatokkal.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az adószezon legfontosabb dátuma május 20. Eddig az időpontig kell jóváhagyni vagy benyújtani a módosított bevallást. Szintén eddig kell befizetni az esetlegesen keletkező fizetendő adót, valamint rendelkezni a személyi jövedelemadó civil szervezeteknek és egyházaknak felajánlható 1+1 százalékáról.
Szabályosan menekítik a pénzt a világ jegybankjai: Magyarország is brutális vagyonon ül, mi lesz vele?
A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években jelentősen emelte az aranykészletet, amely ma már több ezer milliárd forint értékű.
Elképesztő bajba került a költségvetés: alig indult el az év, máris kong az ürességtől a magyar államkassza
Februárban történelmi léptékű, 2139 milliárd forintos hiányt halmozott fel a magyar költségvetés, ez az elmúlt negyedszázad második legnagyobb havi deficitje.
A vezetés az orosz–ukrán háborúval és a romló európai biztonsági helyzettel indokolta a sorkötelezettség visszaállítását.
Elképesztő magasságokba lőttek ki az olajárak: hetekre előre megpecsételheti a tankolást egy durva háborús lépés
Az olajárak 2022 közepe óta nem látott szintre ugrottak hétfőn: nagy a baj.
Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az üzeanyagárak miatt.
Ráfázhatnak a magyar utazók: kiderült, milyen horribilis pluszköltséggel járhat a repülőtér megközelítése
A tervek szerint négyezer forintos perondíjat fizetnének az utasok a budapesti reptéri vasúton, ami jóval magasabb a brüsszeli példánál.
A megugró energiaárak és az újraéledő inflációs félelmek miatt a piacok idén már két kamatemelést várnak az Európai Központi Banktól (EKB).
Hét éve nem látott csoda történhet a hazai árakkal, de egy durva fordulat pillanatok alatt mindent tönkretehet
Februárban akár 2016 ősze óta nem látott mélypontra, 2 százalék alá is eshetett a hazai infláció - állítják az emelzők a holnapi adatközlés előtt.
A forint újra gyengüléssel nyitott a devizapiacon a főbb pénznemekkel szemben, még mindig nem tért magához az iráni helyzet okozta ütésből.
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb 2026 tizedik hetén a Pénzcentrumon.
Hatalmas pofont kapott a magyar gazdaság: kiderült, hogyan hagytak le minket nevetve a szomszédos országok
A magyar gazdaság szinte teljesen stagnált a 2022 és 2025 közötti időszakban. Az elmúlt négy évben a térség többi állama jóval jobban muzsikált.
Egy fokozattal tovább rontotta a hitelminősítő Budapest adósbesorolását a kormány és a főváros egyre romló viszonya, valamint az ebből fakadó súlyos likviditási feszültségek miatt.
Három tűzoltóautó hagyta el a gödi gyárat, de a hatóságok csaknem két napig nem adtak magyarázatot arra, miért riasztották őket.
Az S&P Global Ratings stabilról negatívra rontotta a magyar bankszektor gazdasági kockázataira vonatkozó kilátását.
Hatalmas csapás a magyar gazdáknak: újra terjed a rettegett betegség, azonnali lépésekre volt szükség
Egy mulard kacsa állományban azonosították a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét.
A vendéglátóhelyek üzemeltetői 5 millió forint kedvezményes hitel mellé további 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást is igényelhetnek.
Miközben Lengyelország 3,6%-kal nőtt és Spanyolország is erős évet zárt, Magyarország csak 0,3%-os bővüléssel kullog az EU végén.
A vezető részvények kivétel nélkül gyengültek, a napi forgalom pedig megközelítette a 36 milliárd forintot.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.