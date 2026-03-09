Vaskos bírságot kaphatnak a magyarok, ha nem figyelnek erre a tavaszi határidőre: könnyen csapdába sétálhatunk

Március 15-én indul a személyi jövedelemadó bevallásának szezonja. Bár a NAV idén is automatikusan elkészíti az adóbevallási tervezetet a legtöbb adózó számára, a figyelmetlenség komoly, 12 százalékos bírságot vonhat maga után. Éppen ezért fontos, hogy a május 20-i végső határidő előtt mindenki alaposan ellenőrizze az adatokat, különös tekintettel az év közben igénybe vett adókedvezményekre.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2026. március 15-től teszi elérhetővé az adóbevallási tervezeteket az eSZJA webes felületén. A dokumentum a munkáltatók és a kifizetők által szolgáltatott adatokon alapul. A tervezet automatikusan elkészül a magánszemélyeknek, az őstermelőknek, az egyéni vállalkozóknak, valamint az áfafizetésre kötelezetteknek is. Azok az adózók, akik nem rendelkeznek elektronikus azonosítással, például Ügyfélkapuval, március 16-ig kérhetik a tervezet postázását.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a tervezet nem minden esetben teljes, így azt ellenőrzés nélkül jóváhagyni kockázatos. Mindenképpen ki kell egészíteni a dokumentumot, ha az adózó őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként szerzett bevételt, esetleg külföldről származó jövedelme volt.

Ugyancsak módosításra van szükség az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből származó jövedelem esetén. Szintén javítani kell a tervezetet, ha olyan jövedelem érkezett, amely után az adót magának az adózónak kell megállapítania. Az átalányadózók dolga némileg egyszerűbb, hiszen a negyedéves bevallásaik adatait a rendszer már tartalmazza, de az éves korrekciók ellenőrzése számukra is elengedhetetlen.

Különösen nagy figyelmet kell fordítani az év közben tett adóelőleg-nyilatkozatokra. Ha valaki jogalap nélkül vette igénybe például a családi vagy a személyi kedvezményt, és a befizetendő adókülönbözet meghaladja a 10 ezer forintot, a NAV 12 százalékos bírságot szab ki. Éppen ezért a véglegesítés előtt érdemes tételesen összevetni a korábban leadott nyilatkozatokat a tényleges éves adatokkal.

Az adószezon legfontosabb dátuma május 20. Eddig az időpontig kell jóváhagyni vagy benyújtani a módosított bevallást. Szintén eddig kell befizetni az esetlegesen keletkező fizetendő adót, valamint rendelkezni a személyi jövedelemadó civil szervezeteknek és egyházaknak felajánlható 1+1 százalékáról.