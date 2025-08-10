Szinte felforr a Balaton: elképesztő értékeket mértek a tónál a kánikulában

Van olyan balatoni település, ahol a víz hőmérséklete már megközelíti a 26 fokot.

Az Időkép mérései szerint van olyan balatoni település, ahol a víz hőmérséklete már megközelíti a 26 fokot.

Az aktuális adatok: Alsóörs 23,1 °C, Balatonfenyves 22,8 °C, Balatonlelle 25,8 °C, Gyenesdiás 25 °C, Révfülöp 21,9 °C, Siófok 24,3 °C.

Vasárnap az egész országra hőségriasztás érvényes, a legmagasabb hőmérséklet 33 és 39 fok között alakulhat.