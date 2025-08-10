Bár az ország nagy részén napos, száraz idő lesz, néhol záporok, zivatarok és viharos széllökések is kialakulhatnak.
Szinte felforr a Balaton: elképesztő értékeket mértek a tónál a kánikulában
Van olyan balatoni település, ahol a víz hőmérséklete már megközelíti a 26 fokot.
Az aktuális adatok: Alsóörs 23,1 °C, Balatonfenyves 22,8 °C, Balatonlelle 25,8 °C, Gyenesdiás 25 °C, Révfülöp 21,9 °C, Siófok 24,3 °C.
Vasárnap az egész országra hőségriasztás érvényes, a legmagasabb hőmérséklet 33 és 39 fok között alakulhat.
Ezt már aligha lehet visszafordítani, szörnyű katasztrófa készül Magyarországon: mindenkinek fájni fog
Magyarországon továbbra is létezik mind a négy évszak, bár jelentősen megváltoztak a jellemzőik.
A Balatoni Turizmus Szövetség a Balaton-átúszás kapcsán hangsúlyozza, hogy a biztonságos fürdőzéshez elengedhetetlen az úszástudás.
Hétvégén extrém hőség érkezik, vasárnap az Alföldön akár 40 fokot is mérhetnek.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója két évet adott magának, hogy helyreállítsa a légitársaság működését a közel-keleti terjeszkedés kudarca és a technikai problémák után.
A Budapest-Philadelphia járatra hétfőn indul a jegyértékesítés, így már lehet helyet foglalni a jövő májusban induló repülőgépekre
A hőség miatt időszakosan feloldják a nehéz tehergépjárművek forgalomkorlátozását szombaton, illetve vasárnap.
Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kiemelt figyelmet fordít az online szálláshelyfoglalási piacra, illetve az úgynevezett diszkont légitársaságokra.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Visszatér a hőség: az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő...
Bár országosan emelkedett a turisztikai szálláshelyek forgalma 2025 júniusában, nem minden régió profitált egyformán a fellendülésből.
Harmadik próbálkozásra úgy tűnik, az időjárás lehetővé teszi a hagyományos Balaton-átúszás megrendezését.
Lappangó költség húzza le a legtöbb magyart nyaraláskor: sokan csak otthon eszmélnek rá, mennyit buktak
Bár a bankkártyás és érintéses fizetés ma már sok helyen elérhető, vannak olyan országok, ahol a készpénzhasználat továbbra is elengedhetetlen.
Tízből nyolc nyári belföldi foglalás legfeljebb 170 ezer forint értékű, és a többség apartmant választ.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy 2026 májusától újraindul a közvetlen légi járat Budapest és Philadelphia között.
A Balatoni Kör tizenegyedik alkalommal rendezte meg az Év Balatoni Strandétele versenyt, amelyen a balatongyöröki Kicsi Csóka Bisztró bivalytatárja nyerte el a fődíjat.
Nem megfelelően tájékoztatja és ezzel megtévesztheti a magyar felhasználókat az Airbnb – ezt gyanítja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).
Ötödével többet költöttek a magyarok a SZÉP-kártyákról júniusban, mint egy évvel ezelőtt ugyanekkor. Az is kiderült, hogy a legtöbb plusz juttatást a Balatonnál költöttük el.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
