SIÓFOK, MAGYARORSZÁG - JÚLIUS 30. 2016: Vízibiciklizés a siófoki Aranyparton, Balaton, Magyarország
Utazás

Szinte felforr a Balaton: elképesztő értékeket mértek a tónál a kánikulában

Pénzcentrum
2025. augusztus 10. 09:24

Van olyan balatoni település, ahol a víz hőmérséklete már megközelíti a 26 fokot. 

Az Időkép mérései szerint van olyan balatoni település, ahol a víz hőmérséklete már megközelíti a 26 fokot.

Az aktuális adatok: Alsóörs 23,1 °C, Balatonfenyves 22,8 °C, Balatonlelle 25,8 °C, Gyenesdiás 25 °C, Révfülöp 21,9 °C, Siófok 24,3 °C.

Vasárnap az egész országra hőségriasztás érvényes, a legmagasabb hőmérséklet 33 és 39 fok között alakulhat.
Címlapkép: Getty Images
