Budapest, 2025. június 24.A kánikula miatt párakapu Budapesten a Szent István téren 2025. június 24-én. Harmadfokú hõségriasztást adott ki az országos tisztifõorvos az ország egész területére vonatkozóan június 26-ig.MTI/Kocsis Zol
Kiadták a vörös riasztást, érkezik a kőkemény kánikula: 39 fok lehet vasárnap, ez fájni fog

Vasárnap folytatódik a kánikula, a hőmérséklet délután helyenként a 39 fokot is elérheti. Bár az ország nagy részén napos, száraz idő lesz, néhol záporok, zivatarok és viharos széllökések is kialakulhatnak.

Vasárnap túlnyomóan derült, napos és száraz időre készülhetünk, bár az északkeleti határ mentén és északnyugaton délutánra gomolyfelhők alakulhatnak ki, amelyekből helyenként zápor vagy zivatar is előfordulhat – közölte a HungaroMet.

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, később azonban a nyugatias szél sokfelé élénkül, estére pedig északira fordul. Zivatarok környezetében viharos széllökések is várhatók. A hőmérséklet délután 33 és 39 fok között tetőzik.

  • A hőség miatt szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki.
  • Piros, harmadfokú figyelmeztetés: Csongrád-Csanád vármegye.
  • Másodfokú figyelmeztetés: Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna vármegyék.
  • Elsőfokú figyelmeztetés: Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala vármegyék.

Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Az éjszaka többnyire derült vagy enyhén felhős lesz, csapadék nem várható. Az északi szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 23 fok között alakul, a déli területeken marad melegebb.

Figyelmeztető előrejelzések vasárnapra. Forrás: met.huFigyelmeztető előrejelzések vasárnapra. Forrás: met.hu

Hétfőn szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, és csapadék nem valószínű. Az északkeleti, északi szél több helyen megélénkül, a Tiszántúlon erős lökések is lehetnek. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, északkeleten lesz a hűvösebb.

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
