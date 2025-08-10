A Pénzcentrum 2025. augusztus 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadták a vörös riasztást, érkezik a kőkemény kánikula: 39 fok lehet vasárnap, ez fájni fog
Vasárnap folytatódik a kánikula, a hőmérséklet délután helyenként a 39 fokot is elérheti. Bár az ország nagy részén napos, száraz idő lesz, néhol záporok, zivatarok és viharos széllökések is kialakulhatnak.
Vasárnap túlnyomóan derült, napos és száraz időre készülhetünk, bár az északkeleti határ mentén és északnyugaton délutánra gomolyfelhők alakulhatnak ki, amelyekből helyenként zápor vagy zivatar is előfordulhat – közölte a HungaroMet.
A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, később azonban a nyugatias szél sokfelé élénkül, estére pedig északira fordul. Zivatarok környezetében viharos széllökések is várhatók. A hőmérséklet délután 33 és 39 fok között tetőzik.
- A hőség miatt szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki.
- Piros, harmadfokú figyelmeztetés: Csongrád-Csanád vármegye.
- Másodfokú figyelmeztetés: Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna vármegyék.
- Elsőfokú figyelmeztetés: Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala vármegyék.
Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Az éjszaka többnyire derült vagy enyhén felhős lesz, csapadék nem várható. Az északi szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 23 fok között alakul, a déli területeken marad melegebb.
Hétfőn szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, és csapadék nem valószínű. Az északkeleti, északi szél több helyen megélénkül, a Tiszántúlon erős lökések is lehetnek. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, északkeleten lesz a hűvösebb.
A Balatoni Turizmus Szövetség a Balaton-átúszás kapcsán hangsúlyozza, hogy a biztonságos fürdőzéshez elengedhetetlen az úszástudás.
Hétvégén extrém hőség érkezik, vasárnap az Alföldön akár 40 fokot is mérhetnek.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója két évet adott magának, hogy helyreállítsa a légitársaság működését a közel-keleti terjeszkedés kudarca és a technikai problémák után.
A Budapest-Philadelphia járatra hétfőn indul a jegyértékesítés, így már lehet helyet foglalni a jövő májusban induló repülőgépekre
A hőség miatt időszakosan feloldják a nehéz tehergépjárművek forgalomkorlátozását szombaton, illetve vasárnap.
Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kiemelt figyelmet fordít az online szálláshelyfoglalási piacra, illetve az úgynevezett diszkont légitársaságokra.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Visszatér a hőség: az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő...
Bár országosan emelkedett a turisztikai szálláshelyek forgalma 2025 júniusában, nem minden régió profitált egyformán a fellendülésből.
Harmadik próbálkozásra úgy tűnik, az időjárás lehetővé teszi a hagyományos Balaton-átúszás megrendezését.
Lappangó költség húzza le a legtöbb magyart nyaraláskor: sokan csak otthon eszmélnek rá, mennyit buktak
Bár a bankkártyás és érintéses fizetés ma már sok helyen elérhető, vannak olyan országok, ahol a készpénzhasználat továbbra is elengedhetetlen.
Tízből nyolc nyári belföldi foglalás legfeljebb 170 ezer forint értékű, és a többség apartmant választ.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy 2026 májusától újraindul a közvetlen légi járat Budapest és Philadelphia között.
A Balatoni Kör tizenegyedik alkalommal rendezte meg az Év Balatoni Strandétele versenyt, amelyen a balatongyöröki Kicsi Csóka Bisztró bivalytatárja nyerte el a fődíjat.
Nem megfelelően tájékoztatja és ezzel megtévesztheti a magyar felhasználókat az Airbnb – ezt gyanítja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).
Ötödével többet költöttek a magyarok a SZÉP-kártyákról júniusban, mint egy évvel ezelőtt ugyanekkor. Az is kiderült, hogy a legtöbb plusz juttatást a Balatonnál költöttük el.
Melegebb és szárazabb légtömegek érik el országunka, a hétvégén már 38 fok is lehet.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
