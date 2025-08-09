Kiadták a vörös kódot, brutál hőség csap le Magyarországra: 40 fok is lehet, meg fogunk főni

Hétvégén extrém hőség érkezik, vasárnap az Alföldön akár 40 fokot is mérhetnek. Csongrád-Csanád megyére vörös riasztást adtak ki, mivel a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 29 fokot, ami komoly egészségügyi kockázatot jelent. A forróság hétfőn átmenetileg mérséklődik, majd a jövő hét közepén ismét erősödik a kánikula.

A hétvégén extrém meleg várható, vasárnap az Alföldön helyenként elérheti a 40 fokot a hőmérséklet. Csongrád-Csanád megyére vörös riasztást adtak ki, mivel a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 29 fokot, ami súlyos egészségügyi kockázatot jelent – közölte a Hungaromet.

Szombaton napos, száraz időre készülhetünk, csapadék sehol sem várható. A hajnali 18 fok után délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős vagy nagyon erős lesz, ezért fontos a bőr védelme.

Vasárnap szinte zavartalan napsütés ígérkezik, csak időnként jelenhetnek meg gomolyfelhők. A legtöbb helyen száraz marad az idő, de nyugaton és északon helyenként előfordulhat futó zápor vagy gyenge zivatar a délután és kora este folyamán. Több térségben megélénkül, néhol megerősödik a nyugati, északnyugati szél. Kora reggel 11–21, napközben 33–40 fok közötti értékeket mérhetünk. Csongrág megyében piros riasztás lesz érvényben a hőség miatt.

Hétfőn is sok lesz a napsütés, ugyanakkor egy gyenge hidegfront élénk, erős északi, északkeleti szelet hoz. A kánikula csak mérséklődik, a legmagasabb hőmérséklet 27–34 fok között várható.

Kedden és szerdán ismét száraz, napos idő valószínű, több helyen élénk széllel. Kedden 28–34, szerdán pedig 30–37 fok lehet a legmelegebb órákban.