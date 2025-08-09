A Pénzcentrum 2025. augusztus 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadták a vörös kódot, brutál hőség csap le Magyarországra: 40 fok is lehet, meg fogunk főni
Hétvégén extrém hőség érkezik, vasárnap az Alföldön akár 40 fokot is mérhetnek. Csongrád-Csanád megyére vörös riasztást adtak ki, mivel a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 29 fokot, ami komoly egészségügyi kockázatot jelent. A forróság hétfőn átmenetileg mérséklődik, majd a jövő hét közepén ismét erősödik a kánikula.
A hétvégén extrém meleg várható, vasárnap az Alföldön helyenként elérheti a 40 fokot a hőmérséklet. Csongrád-Csanád megyére vörös riasztást adtak ki, mivel a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 29 fokot, ami súlyos egészségügyi kockázatot jelent – közölte a Hungaromet.
Szombaton napos, száraz időre készülhetünk, csapadék sehol sem várható. A hajnali 18 fok után délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős vagy nagyon erős lesz, ezért fontos a bőr védelme.
Vasárnap szinte zavartalan napsütés ígérkezik, csak időnként jelenhetnek meg gomolyfelhők. A legtöbb helyen száraz marad az idő, de nyugaton és északon helyenként előfordulhat futó zápor vagy gyenge zivatar a délután és kora este folyamán. Több térségben megélénkül, néhol megerősödik a nyugati, északnyugati szél. Kora reggel 11–21, napközben 33–40 fok közötti értékeket mérhetünk. Csongrág megyében piros riasztás lesz érvényben a hőség miatt.
Hétfőn is sok lesz a napsütés, ugyanakkor egy gyenge hidegfront élénk, erős északi, északkeleti szelet hoz. A kánikula csak mérséklődik, a legmagasabb hőmérséklet 27–34 fok között várható.
Kedden és szerdán ismét száraz, napos idő valószínű, több helyen élénk széllel. Kedden 28–34, szerdán pedig 30–37 fok lehet a legmelegebb órákban.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
