2025. augusztus 9. szombat Emőd
32 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Standard Wire-haired Dachshund relaxing on a warm summers day outside in the sunshine.
Utazás

Kiadták a vörös kódot, brutál hőség csap le Magyarországra: 40 fok is lehet, meg fogunk főni

Pénzcentrum
2025. augusztus 9. 09:05

Hétvégén extrém hőség érkezik, vasárnap az Alföldön akár 40 fokot is mérhetnek. Csongrád-Csanád megyére vörös riasztást adtak ki, mivel a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 29 fokot, ami komoly egészségügyi kockázatot jelent. A forróság hétfőn átmenetileg mérséklődik, majd a jövő hét közepén ismét erősödik a kánikula.

A hétvégén extrém meleg várható, vasárnap az Alföldön helyenként elérheti a 40 fokot a hőmérséklet. Csongrád-Csanád megyére vörös riasztást adtak ki, mivel a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 29 fokot, ami súlyos egészségügyi kockázatot jelent – közölte a Hungaromet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szombaton napos, száraz időre készülhetünk, csapadék sehol sem várható. A hajnali 18 fok után délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős vagy nagyon erős lesz, ezért fontos a bőr védelme.

Eljött a fordulópont: tényleg összeomolhat a magyar energiarendszer a nyári hőségben?
EZ IS ÉRDEKELHET
Eljött a fordulópont: tényleg összeomolhat a magyar energiarendszer a nyári hőségben?
Az energiaszektorban közvetlen hatású jelenség a folyók csökkenő vízhozama, amely nemcsak a hőerőművek működését nehezíti, de az atomerőművek hűtővíz-utánpótlását is veszélyezteti.

Vasárnap szinte zavartalan napsütés ígérkezik, csak időnként jelenhetnek meg gomolyfelhők. A legtöbb helyen száraz marad az idő, de nyugaton és északon helyenként előfordulhat futó zápor vagy gyenge zivatar a délután és kora este folyamán. Több térségben megélénkül, néhol megerősödik a nyugati, északnyugati szél. Kora reggel 11–21, napközben 33–40 fok közötti értékeket mérhetünk. Csongrág megyében piros riasztás lesz érvényben a hőség miatt.

Hétfőn is sok lesz a napsütés, ugyanakkor egy gyenge hidegfront élénk, erős északi, északkeleti szelet hoz. A kánikula csak mérséklődik, a legmagasabb hőmérséklet 27–34 fok között várható.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Kedden és szerdán ismét száraz, napos idő valószínű, több helyen élénk széllel. Kedden 28–34, szerdán pedig 30–37 fok lehet a legmelegebb órákban.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #hőség #hőmérséklet #meleg #hőségriasztás #időjárás előrejelzés #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:05
08:58
08:31
07:45
06:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 9.
Eljött a fordulópont: tényleg összeomolhat a magyar energiarendszer a nyári hőségben?
2025. augusztus 8.
Így portyázik a magyar cigi-maffia: hihetetlen, mennyit kaszálnak a feketézők
2025. augusztus 8.
Tízszerezte a pénzét, aki időben lépett: nem vicc, ez az utóbbi 25 év sztárbefektetése, 1075% hozammal
2025. augusztus 8.
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
2025. augusztus 9.
Hihetetlen! Elvitték az európai szuperlottó 14 milliárdos főnyereményét: íme a vagyont érő számok
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 9. szombat
Emőd
32. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Hivatalos: ez a világ legjobb országa, csak kevés magyar jut el ide
2
1 hete
Az Adria a múlté: egyre több magyar nyaral itt, nem nagyon van jobb ár-érték arányú ország
3
2 hete
Így verik át külföldön a magyar turistákat: te ne dőlj be ezeknek az olcsó trükköknek!
4
1 hete
Rendkívüli miniszteri bejelentés: küszöbön az ökológiai katasztrófa, menekülnek a régióból
5
2 hete
Túl drága a Balaton? Itt van 10 másik csodálatos magyar tó: olcsóbb, nyugisabb és nincs a világvégén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási ágazat
a biztosítási ágon belül az azonos vagy hasonló kockázatok csoportja. (Pl. a nem-életbiztosítási ágon belüli ágazat a gépjármű-biztosítás.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 9. 08:31
Hihetetlen! Elvitték az európai szuperlottó 14 milliárdos főnyereményét: íme a vagyont érő számok
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 9. 06:01
Eljött a fordulópont: tényleg összeomolhat a magyar energiarendszer a nyári hőségben?
Agrárszektor  |  2025. augusztus 9. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2025.08.09. szombat