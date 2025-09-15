2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
20 °C Budapest
Viharos esőfelhő háttér
Utazás

Már holnap hajnalban megérkezik hozzánk az Európán végigsöprő légörvény: brutál esőt fog ránk zúdítani

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 15:28

Északnyugat-Európában erős széllökésekkel járó ciklon örvénylik, amely azonban nem kapott hivatalos nevet a meteorológiai szolgálatoktól - hívta fel a figyelmet a Facebookon a HungaroMet.

Az Írországot, Nagy-Britanniát és Hollandiát érintő légörvény nem érte el azt a küszöbértéket, hogy megkapja a 2025-26-os viharszezon első nevét, amely a magyar meteorológiai szolgáltató szerint az Amy lett volna.

A ciklon középpontjának közelében a legerősebb széllökések elérik vagy meghaladják a 90-100 km/órás sebességet, elsősorban a partvidéki területeken.

A légörvény hidegfrontja várhatóan holnap hajnalban érkezik Magyarországra. Hazánkban azonban nem kell számítani ilyen erősségű széllökésekre, viszont a front csapadékot hoz magával.
Címlapkép: Getty Images
