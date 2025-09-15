Meggyőződésük, hogy az új rendszer bevezetése hosszú távon stabilabb, átláthatóbb és jövőbiztos hálózatot teremt.
Már holnap hajnalban megérkezik hozzánk az Európán végigsöprő légörvény: brutál esőt fog ránk zúdítani
Északnyugat-Európában erős széllökésekkel járó ciklon örvénylik, amely azonban nem kapott hivatalos nevet a meteorológiai szolgálatoktól - hívta fel a figyelmet a Facebookon a HungaroMet.
Az Írországot, Nagy-Britanniát és Hollandiát érintő légörvény nem érte el azt a küszöbértéket, hogy megkapja a 2025-26-os viharszezon első nevét, amely a magyar meteorológiai szolgáltató szerint az Amy lett volna.
A ciklon középpontjának közelében a legerősebb széllökések elérik vagy meghaladják a 90-100 km/órás sebességet, elsősorban a partvidéki területeken.
A légörvény hidegfrontja várhatóan holnap hajnalban érkezik Magyarországra. Hazánkban azonban nem kell számítani ilyen erősségű széllökésekre, viszont a front csapadékot hoz magával.
A Honvédelmi Minisztérium fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre kéri az autósokat az érintett útvonalakon.
A 2025 37. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
A jövő héten folytatódik a változékony időjárás: kedden újabb front érkezik, többfelé várható csapadék és visszaesik a hőmérséklet.
A sztereotípiák mögött egy olcsó, rendezett és meglepően barátságos ország tárul fel.
Szombaton a napsütést főként délelőtt fátyolfelhőzet szűrheti, de csapadék nem várható. Mérsékelt lesz a délkeleti szél.
Mennyit ér a magyar útlevél? Nézd meg a világ legértékesebb útleveleinek listáját és a CHART by Pénzcentrum elemzését! Katt a videóért!
Megállapodás született az elektromos rollerek autóbuszokon történő szállításának szabályozásáról,
A vásárlás újra utazási cél lett – de már nem a szuvenírekért vagy a duty free parfümökért indulnak útnak a turisták
Egyre többen választják a mediterrán régiókat az utószezonban, ám sokan csak a helyszínen szembesülnek azzal, hogy egyes szolgáltatások már nem elérhetők.
Kisiklott egy Vácról péntek reggel Balassagyarmatra indult vonat több kocsija Magyarkút megállóhelynél,
Pénteken és szombaton napos, meleg időre számíthatunk, vasárnap viszont hidegfront hozhat záporokat.
Elképesztő dolgot közöltek a horvát tengerpartról: erről mindenkinek tudnia kell, aki ott terve nyaralni
Vir volt az idei nyári főszezon abszolút sztárja a Horvátországba utazó magyarok körében - erről adott ki összegzést az egyik szállásfoglalással foglalkozó cég.
Egyre többen utaznak nem a tengerpart, hanem a képernyő miatt: ez komoly hatással van a helyiekre.
Az elmúlt évtizedben Magyarországon emelkedtek leginkább a szállodai és éttermi árak az EU-ban, ami csökkentette a Balaton árelőnyét a népszerű külföldi úti célokkal szemben.