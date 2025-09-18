Megbolondul az időjárás a következő napokban: ilyet ritkán látni szeptemberben, érdemes készülni

Meleg, napos időjárásra készülhetünk a következő napokban, a hétvégén többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Csapadék csak a jövő hét közepén valószínű, addig derült, száraz idő vár ránk.

Csütörtökön általában gyengén felhős, vagy derült napos időre készülhetünk, de előbb a Dunántúlon, majd a középső és északkeleti országrészben felhősebb lehet az ég. Csapadék nem lesz. A nyugatias szél csak kevés helyen élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 13, 18 fok közé hűl le a levegő - áll a HungaroMet előrejelzésében.

Pénteken a hajnali pára- és ködfoltok feloszlása után derült, napos, száraz időre számíthatunk. A változó irányú szél gyenge marad. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.

Szombaton a hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő várható. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, Sopron környékén erős széllökés is lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 25 és 30 fok között alakul.

Vasárnap a hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után derült, napos, száraz időre van kilátás. A délkeleti, déli szél az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön megélénkül, Sopron környékén erős széllökés is lehet. A minimum-hőmérséklet 10 és 18, a maximum-hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.

Hétfőn is derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A délkeleti, déli szél többfelé lesz élénk, a Dunántúl északnyugati felén erős. A hőmérséklet hajnalban 11 és 19, délután 27 és 33 fok között valószínű.

Kedden is a hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után napos idő várható, majd főleg a nyugati és északi tájakon megnövekedhet a felhőzet. Néhol előfordulhat csapadék. A délies szél többfelé megerősödik, a Dunántúlon elkezd északnyugatira fordulni. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20, délután 25 és 33 fok között valószínű.

Szerdán változóan felhős idő várható többórás napsütéssel. Nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északias szél megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 13 és 18, délután 21 és 29 fok között valószínű.