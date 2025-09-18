A Pénzcentrum 2025. szeptember 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Megbolondul az időjárás a következő napokban: ilyet ritkán látni szeptemberben, érdemes készülni
Meleg, napos időjárásra készülhetünk a következő napokban, a hétvégén többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Csapadék csak a jövő hét közepén valószínű, addig derült, száraz idő vár ránk.
Csütörtökön általában gyengén felhős, vagy derült napos időre készülhetünk, de előbb a Dunántúlon, majd a középső és északkeleti országrészben felhősebb lehet az ég. Csapadék nem lesz. A nyugatias szél csak kevés helyen élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 13, 18 fok közé hűl le a levegő - áll a HungaroMet előrejelzésében.
Pénteken a hajnali pára- és ködfoltok feloszlása után derült, napos, száraz időre számíthatunk. A változó irányú szél gyenge marad. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
Szombaton a hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő várható. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, Sopron környékén erős széllökés is lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 25 és 30 fok között alakul.
Vasárnap a hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után derült, napos, száraz időre van kilátás. A délkeleti, déli szél az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön megélénkül, Sopron környékén erős széllökés is lehet. A minimum-hőmérséklet 10 és 18, a maximum-hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.
Hétfőn is derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A délkeleti, déli szél többfelé lesz élénk, a Dunántúl északnyugati felén erős. A hőmérséklet hajnalban 11 és 19, délután 27 és 33 fok között valószínű.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Kedden is a hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után napos idő várható, majd főleg a nyugati és északi tájakon megnövekedhet a felhőzet. Néhol előfordulhat csapadék. A délies szél többfelé megerősödik, a Dunántúlon elkezd északnyugatira fordulni. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20, délután 25 és 33 fok között valószínű.
Szerdán változóan felhős idő várható többórás napsütéssel. Nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északias szél megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 13 és 18, délután 21 és 29 fok között valószínű.
Sokkoló fűtés hírt kaptak a magyar családok: máris készülhetnek, egy hetük maradt, aztán vacoghatnak
Érdemes kihasználni ezt a hétvégét, ezek lehetnek az utolsó nyári melegek az idén.
A rendőrség büntetőeljárást indított a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében. Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt indult nyomozás.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szeptember 30-tól az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt.
Álrendőr csuklóján kattant a bilincs: egy 16 éves fiú fülelte le, ilyet a magyar zsaruk is ritkán látnak
Egy rendőri pályára készülő 16 éves gimnazista vette észre a szabálysértést elkövető férfit.
Budapest Főváros Kormányhivatala továbbra is kiemelten ellenőrzi a BKV autóbuszok állapotát.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Front érkezik északnyugat felől, záporokkal és zivatarokkal. Miközben nyugaton 17 fok lesz, keleten közel 30 fokot mérhetünk.
Az BKV vallja: a műszaki hibák és a fenntartási költségek csökkentése csak új járművek beszerzésével valósítható meg.
Már holnap hajnalban megérkezik hozzánk az Európán végigsöprő légörvény: brutál esőt fog ránk zúdítani
Északnyugat-Európában erős széllökésekkel járó ciklon örvénylik.
A front átvonulása során az ország számos pontján esőt, záporokat és felhőszakadással kísért zivatarokat okozott.
A Honvédelmi Minisztérium fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre kéri az autósokat az érintett útvonalakon.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A 2025 37. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
A jövő héten folytatódik a változékony időjárás: kedden újabb front érkezik, többfelé várható csapadék és visszaesik a hőmérséklet.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A sztereotípiák mögött egy olcsó, rendezett és meglepően barátságos ország tárul fel.
Szombaton a napsütést főként délelőtt fátyolfelhőzet szűrheti, de csapadék nem várható. Mérsékelt lesz a délkeleti szél.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.