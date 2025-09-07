A kertészkedés messze nem ér véget ősszel, sőt mi több: ekkor kezdődik az ősszel ültethető virágok szezonja, mutatjuk, milyen évelőket és kétnyári növényeket ültess ilyenkor.
Nyaralás ősszel: ezek a legjobb meleg tengerpartok szeptembertől novemberig
Amikor beköszönt az ősz, sokan elteszik a fürdőruhát, pedig a szezon korántsem ér véget: a Földközi-tenger partjain és távolabbi egzotikus helyeken szeptembertől novemberig is élvezhetjük a napsütést és a meleg tengert. Ráadásul ősszel nemcsak olcsóbb és nyugodtabb az utazás, de a klímaváltozás miatt egyre inkább ideálisabb is ilyenkor nyaralni.
Sokan úgy gondolják, hogy a nyár vége egyben a strandolás végét is jelenti – pedig ősszel is bőven találni meleg, napfényes tengerpartokat, ahol folytathatjuk a nyaralást. Íme néhány úti cél, ahol szeptembertől novemberig is élvezhetjük a tengert.
Európai kedvencek
- Dél-Olaszország (Szicília, Calabria, Puglia) – Szeptemberben még igazi nyár fogad, a tengerpartokon akár 25–28 °C is lehet.
- Spanyolország – Andalúzia szeptemberben októberben is forró, a Kanári-szigetek pedig egész évben stabilan 25–28 °C-os klímával csábítanak.
- Görög szigetek és Ciprus – Kréta, Rodosz és Ciprus októberben is verhetetlen: a nappali hőmérséklet 25 °C körül mozog, a tenger még novemberben is fürdésre alkalmas.
- Málta – Mediterrán hangulat, történelmi városok és még novemberben is 22–23 °C-os tengervíz.
Közelebb a Naphoz
- Török Riviéra – Antalya és Alanya szeptemberben, októberben is igazi strandszezon, sokszor 30 °C körüli meleggel.
- Egyiptom – Hurghada, Sharm el-Sheikh vagy Marsa Alam ősszel talán a legideálisabb: meleg, de nem elviselhetetlen, a tenger pedig 28 °C körüli.
- Dubaj és az Emirátusok – Októbertől indul a főszezon, amikor már nem égetően forró, de még mindig nyárias, 30–35 °C-os hőmérséklet vár.
- Marokkó – Agadir és Essaouira környékén szeptember–októberben is ragyogó napsütés és kellemes óceánparti hangulat csalogat.
Miért jó ősszel utazni?
Az őszi utazás legnagyobb előnye, hogy elkerülhetjük a főszezon tömegét és zsúfoltságát. Szeptemberben a legtöbb turista már hazatért, így a strandokon több a hely, a városokban nyugodtabban lehet sétálni, és az árak is kedvezőbbek. Az időjárás is sokszor kellemesebb: nem a nyári forróságban kell várost nézni, kirándulni vagy kiruccanni egy hajóútra.
Az utóbbi években a klímaváltozás miatt a nyári hónapok sok mediterrán térségben túlságosan forróvá váltak: Görögországban és Spanyolországban rendszeresen 40 °C fölé emelkedik a hőmérséklet. Emiatt egyre többen fedezik fel az őszi utazás előnyeit, amikor a tenger még meleg, a nappalok hosszúak, de az időjárás kiegyensúlyozottabb. Az őszi hónapok így lassan új főszezonná válnak – tökéletes kompromisszum a kellemes klíma és a pihenés között.
Akár egy közeli mediterrán szigetet választunk, akár egy egzotikusabb, biztosan meleg úti célt, az ősz nem feltétlenül az esernyőről és a pulóverről kell, hogy szóljon. Néhány órás repülőúttal újra nyárban találhatjuk magunkat – a kérdés csak az, hogy inkább a közelebbi és olcsóbb helyeket részesítjük előnyben, vagy bevállalunk egy távolabbi, biztosan napsütéses kalandot.
