2025. szeptember 7. vasárnap Regina
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lakóautóval utazó család reggelizik a tengerparton. Utazók egy aktív családi nyaraláson lakóautóval a tengerparton egy fa alatt, a tengerre néznek, Kréta, Görögország.
Utazás

Nyaralás ősszel: ezek a legjobb meleg tengerpartok szeptembertől novemberig

Pénzcentrum
2025. szeptember 7. 15:33

Amikor beköszönt az ősz, sokan elteszik a fürdőruhát, pedig a szezon korántsem ér véget: a Földközi-tenger partjain és távolabbi egzotikus helyeken szeptembertől novemberig is élvezhetjük a napsütést és a meleg tengert. Ráadásul ősszel nemcsak olcsóbb és nyugodtabb az utazás, de a klímaváltozás miatt egyre inkább ideálisabb is ilyenkor nyaralni.

Sokan úgy gondolják, hogy a nyár vége egyben a strandolás végét is jelenti – pedig ősszel is bőven találni meleg, napfényes tengerpartokat, ahol folytathatjuk a nyaralást. Íme néhány úti cél, ahol szeptembertől novemberig is élvezhetjük a tengert.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Európai kedvencek

  • Dél-Olaszország (Szicília, Calabria, Puglia) – Szeptemberben még igazi nyár fogad, a tengerpartokon akár 25–28 °C is lehet.
  • Spanyolország – Andalúzia szeptemberben októberben is forró, a Kanári-szigetek pedig egész évben stabilan 25–28 °C-os klímával csábítanak.
  • Görög szigetek és Ciprus – Kréta, Rodosz és Ciprus októberben is verhetetlen: a nappali hőmérséklet 25 °C körül mozog, a tenger még novemberben is fürdésre alkalmas.
  • Málta – Mediterrán hangulat, történelmi városok és még novemberben is 22–23 °C-os tengervíz.

Közelebb a Naphoz

  • Török Riviéra – Antalya és Alanya szeptemberben, októberben is igazi strandszezon, sokszor 30 °C körüli meleggel.
  • Egyiptom – Hurghada, Sharm el-Sheikh vagy Marsa Alam ősszel talán a legideálisabb: meleg, de nem elviselhetetlen, a tenger pedig 28 °C körüli.
  • Dubaj és az Emirátusok – Októbertől indul a főszezon, amikor már nem égetően forró, de még mindig nyárias, 30–35 °C-os hőmérséklet vár.
  • Marokkó – Agadir és Essaouira környékén szeptember–októberben is ragyogó napsütés és kellemes óceánparti hangulat csalogat.

Miért jó ősszel utazni?

Az őszi utazás legnagyobb előnye, hogy elkerülhetjük a főszezon tömegét és zsúfoltságát. Szeptemberben a legtöbb turista már hazatért, így a strandokon több a hely, a városokban nyugodtabban lehet sétálni, és az árak is kedvezőbbek. Az időjárás is sokszor kellemesebb: nem a nyári forróságban kell várost nézni, kirándulni vagy kiruccanni egy hajóútra.

Az utóbbi években a klímaváltozás miatt a nyári hónapok sok mediterrán térségben túlságosan forróvá váltak: Görögországban és Spanyolországban rendszeresen 40 °C fölé emelkedik a hőmérséklet. Emiatt egyre többen fedezik fel az őszi utazás előnyeit, amikor a tenger még meleg, a nappalok hosszúak, de az időjárás kiegyensúlyozottabb. Az őszi hónapok így lassan új főszezonná válnak – tökéletes kompromisszum a kellemes klíma és a pihenés között.

Akár egy közeli mediterrán szigetet választunk, akár egy egzotikusabb, biztosan meleg úti célt, az ősz nem feltétlenül az esernyőről és a pulóverről kell, hogy szóljon. Néhány órás repülőúttal újra nyárban találhatjuk magunkat – a kérdés csak az, hogy inkább a közelebbi és olcsóbb helyeket részesítjük előnyben, vagy bevállalunk egy távolabbi, biztosan napsütéses kalandot.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyár #hőmérséklet #ősz #tengerpart #szeptember #meleg #klímaváltozás #tenger #melegedés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:07
15:33
15:18
15:01
14:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 7.
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
2025. szeptember 6.
200 ezer forintot is megérhet ez a különleges LEGO figura: rengeteg magyar polcán ott lapulhat egy
2025. szeptember 7.
Napi 1000 Ft-os kaja-kihívás: videón a kísérlet, így lehet jól lakni mindössze ennyiből
2025. szeptember 6.
Gurulós járókeret, rollátor ára tb-támogatással: az igénylése egyszerű, ennyibe kerül
2025. szeptember 6.
Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 7. vasárnap
Regina
36. hét
Szeptember 7.
Bányásznap
Szeptember 7.
A nagyszülők napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Megszületett a rangsor: ez a város lett Magyarország történelmi fővárosa
2
3 hete
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?
3
3 hete
Lesz tűzijáték augusztus 20-án 2025-ben? Itt vannak a tűzijáték budapesti és vidéki időpontjai, balatoni helyszínei
4
6 napja
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
5
1 hete
Óriási trend most a "meztelen utazás": vagyonokat spórolhat, aki bevállalós
PÉNZÜGYI KISOKOS
Annuitás
hosszú lejáratú, egyenlő évi összegekben törlesztett kölcsönöknél az az évenként fizetendő összeg, mely magában foglalja a tőketörlesztést és a kamatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 7. 16:07
Friss! A Hatoslottó 36. heti nyerőszámai vasárnap
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 7. 13:00
Napi 1000 Ft-os kaja-kihívás: videón a kísérlet, így lehet jól lakni mindössze ennyiből
Agrárszektor  |  2025. szeptember 7. 14:31
Ősi jelenség a magyar erdőkben: vezetett túrákon várják a természetjárókat