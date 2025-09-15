Eb-n is szerzett bronzérmet, egyszer pedig olimpián is járt a most távozott legendás súlyemelő, Lénárt Ferenc.
Brutális vihar csapott le tegnap éjjel: mutatjuk, hol szenvedték meg legjobban a váratlan vihart
Jelentős mennyiségű csapadékot hozott a tegnap Magyarországon átvonuló lengyel hidegfront, helyenként 30 millimétert meghaladó értékekkel - számolt be róla a HungaroMet a Facebookon.
A Lengyelország felett kialakult ciklonhoz kapcsolódó hidegfront tegnap délelőtt érte el hazánkat, majd az esti órákban hagyta el az országot a keleti határszélen.
A front átvonulása során az ország számos pontján esőt, záporokat és felhőszakadással kísért zivatarokat okozott. A viharos időjárási jelenségeket több helyen erős széllökések kísérték, Kecskeméten pedig viharos erejű szél is előfordult.
A csapadék eloszlása rendkívül egyenetlen volt, kis területen belül is jelentős különbségek alakultak ki. A legintenzívebb esőzések során több mint 30 milliméter csapadék hullott, az ilyen mérőállomások kerültek be a TOP10-es listába:
A front elvonulását követően az éjszaka már viszonylag nyugodtan telt, csupán az északkeleti határvidéken fordult elő helyenként konvektív csapadék.
A 2025 37. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A sztereotípiák mögött egy olcsó, rendezett és meglepően barátságos ország tárul fel.
Szombaton a napsütést főként délelőtt fátyolfelhőzet szűrheti, de csapadék nem várható. Mérsékelt lesz a délkeleti szél.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Mennyit ér a magyar útlevél? Nézd meg a világ legértékesebb útleveleinek listáját és a CHART by Pénzcentrum elemzését! Katt a videóért!
Megállapodás született az elektromos rollerek autóbuszokon történő szállításának szabályozásáról,
A vásárlás újra utazási cél lett – de már nem a szuvenírekért vagy a duty free parfümökért indulnak útnak a turisták
Egyre többen választják a mediterrán régiókat az utószezonban, ám sokan csak a helyszínen szembesülnek azzal, hogy egyes szolgáltatások már nem elérhetők.
Kisiklott egy Vácról péntek reggel Balassagyarmatra indult vonat több kocsija Magyarkút megállóhelynél,
A Pénzcentrum 2025. szeptember 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Pénteken és szombaton napos, meleg időre számíthatunk, vasárnap viszont hidegfront hozhat záporokat.
Elképesztő dolgot közöltek a horvát tengerpartról: erről mindenkinek tudnia kell, aki ott terve nyaralni
Vir volt az idei nyári főszezon abszolút sztárja a Horvátországba utazó magyarok körében - erről adott ki összegzést az egyik szállásfoglalással foglalkozó cég.
Egyre többen utaznak nem a tengerpart, hanem a képernyő miatt: ez komoly hatással van a helyiekre.
Az elmúlt évtizedben Magyarországon emelkedtek leginkább a szállodai és éttermi árak az EU-ban, ami csökkentette a Balaton árelőnyét a népszerű külföldi úti célokkal szemben.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Több hónapig tartó előkésztő munka után 2026 nyarán visszatér az Air Canada légitársaság Budapest-Toronto járata.
Rekordév a turizmusban – de vajon meddig tartható fenn? Nézd meg a CHART by Pénzcentrum videóját és tudd meg, mi vár Budapestre és a Balatonra...