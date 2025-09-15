2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sátoraljaújhely, 2025. július 10. Viharfelhők Sátoraljaújhelyről fotózva 2025. július 10-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Utazás

Brutális vihar csapott le tegnap éjjel: mutatjuk, hol szenvedték meg legjobban a váratlan vihart

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 14:01

Jelentős mennyiségű csapadékot hozott a tegnap Magyarországon átvonuló lengyel hidegfront, helyenként 30 millimétert meghaladó értékekkel - számolt be róla a HungaroMet a Facebookon.

A Lengyelország felett kialakult ciklonhoz kapcsolódó hidegfront tegnap délelőtt érte el hazánkat, majd az esti órákban hagyta el az országot a keleti határszélen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A front átvonulása során az ország számos pontján esőt, záporokat és felhőszakadással kísért zivatarokat okozott. A viharos időjárási jelenségeket több helyen erős széllökések kísérték, Kecskeméten pedig viharos erejű szél is előfordult.

A csapadék eloszlása rendkívül egyenetlen volt, kis területen belül is jelentős különbségek alakultak ki. A legintenzívebb esőzések során több mint 30 milliméter csapadék hullott, az ilyen mérőállomások kerültek be a TOP10-es listába:

Forrás: HungaroMet/FacebookForrás: HungaroMet/Facebook

A front elvonulását követően az éjszaka már viszonylag nyugodtan telt, csupán az északkeleti határvidéken fordult elő helyenként konvektív csapadék.
Címlapkép: Getty Images
#időjárás #magyarország #hidegfront #csapadék #viharos szél #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:01
13:44
13:34
13:14
13:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 15.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2025. szeptember 14.
Súlyos bírságot kockáztatnak magyar háztulajok: sokan nem tudják, hogy ingyen van a segítség
2025. szeptember 15.
Mi történik? Egyre több ország mond nemet a McDonald's éttermeire: van, ahol be is van már tiltva
2025. szeptember 15.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a IV. és XV. kerületben: itt a lista!
2025. szeptember 14.
Jó hírt kapott rengeteg 40-50 éves magyar dolgozó: játszva túlélhetik a mesterséges intelligenciát
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 15. hétfő
Enikő, Melitta
38. hét
Szeptember 15.
A demokrácia nemzetközi napja
Szeptember 15.
Nemzetközi prosztata nap
Szeptember 15.
A mozdonyvezetők napja
Szeptember 15.
Limfóma világnap
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
2
3 hete
Óriási trend most a "meztelen utazás": vagyonokat spórolhat, aki bevállalós
3
1 hete
Nyaralás ősszel: ezek a legjobb meleg tengerpartok szeptembertől novemberig
4
3 hete
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
5
3 hete
Filléres repjegyeket szórt ki a Ryanair: ennyiért ritkán juthatsz el európai nagyvárosokba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Letétkezelés
értékpapírok őrzése és egyéb kezelése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 15. 13:04
Mi történik? Egyre több ország mond nemet a McDonald's éttermeire: van, ahol be is van már tiltva
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 15. 10:02
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a IV. és XV. kerületben: itt a lista!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 15. 13:31
Ilyen húst fogunk enni a jövőben? Jobb, ha felkészülünk, mi várhat ránk