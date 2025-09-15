Brutális vihar csapott le tegnap éjjel: mutatjuk, hol szenvedték meg legjobban a váratlan vihart

Jelentős mennyiségű csapadékot hozott a tegnap Magyarországon átvonuló lengyel hidegfront, helyenként 30 millimétert meghaladó értékekkel - számolt be róla a HungaroMet a Facebookon.

A Lengyelország felett kialakult ciklonhoz kapcsolódó hidegfront tegnap délelőtt érte el hazánkat, majd az esti órákban hagyta el az országot a keleti határszélen.

A front átvonulása során az ország számos pontján esőt, záporokat és felhőszakadással kísért zivatarokat okozott. A viharos időjárási jelenségeket több helyen erős széllökések kísérték, Kecskeméten pedig viharos erejű szél is előfordult.

A csapadék eloszlása rendkívül egyenetlen volt, kis területen belül is jelentős különbségek alakultak ki. A legintenzívebb esőzések során több mint 30 milliméter csapadék hullott, az ilyen mérőállomások kerültek be a TOP10-es listába:

Forrás: HungaroMet/Facebook

A front elvonulását követően az éjszaka már viszonylag nyugodtan telt, csupán az északkeleti határvidéken fordult elő helyenként konvektív csapadék.