Útjelző tábla az Európai Unió egyik tagállamának, Magyarországnak a határán.
Utazás

Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete

Pénzcentrum
2025. szeptember 1. 14:02

A Belügyminisztérium az ingázókat szeretné segíteni azzal, hogy bekerüljenek az adatbázisba. A rendelettervezet ma jelent meg.

„A határ menti térségek gazdasági fellendülése érdekében” listázná a kormány, kik mennek külföldre munkavégzés céljából - az erről szóló tervezetet a kormány tette közzé a honlapján. 

Mint a rendelettervezet írja, a cél az lenne, hogy a határ mentén élő ingázók minél hamarabb átléphessenek a szomszédos országba, ezt az uniós normák lehetővé teszik azoknál, akiket "jól ismernek a határőrök.

Fontos kitétel, hogy az ingázók maguk kérhetnék felvételüket abba a határrendészeti adatbázisba, amely segítené gyorsabb és gördülékenyebb ellenőrzésüket. Az adatokat a rendőrség egy évig kezelné, csakhogy átadja a bíróságnak, az ügyészségnek, a nyomozó hatóságnak, az idegenrendészeti hatóságnak, a menekültügyi hatóságnak, a nemzetbiztonsági szolgálatoknak, a NAV-nak egyaránt.

 
Címlapkép: Getty Images
