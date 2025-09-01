Bár a hivatalos statisztikák szerint Magyarországon kifejezetten alacsony a munkanélküliségi ráta, a munkaerőpiac valóságát közelebbről vizsgálva már korántsem ilyen kedvező a kép.
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
A Belügyminisztérium az ingázókat szeretné segíteni azzal, hogy bekerüljenek az adatbázisba. A rendelettervezet ma jelent meg.
„A határ menti térségek gazdasági fellendülése érdekében” listázná a kormány, kik mennek külföldre munkavégzés céljából - az erről szóló tervezetet a kormány tette közzé a honlapján.
Mint a rendelettervezet írja, a cél az lenne, hogy a határ mentén élő ingázók minél hamarabb átléphessenek a szomszédos országba, ezt az uniós normák lehetővé teszik azoknál, akiket "jól ismernek a határőrök.
Fontos kitétel, hogy az ingázók maguk kérhetnék felvételüket abba a határrendészeti adatbázisba, amely segítené gyorsabb és gördülékenyebb ellenőrzésüket. Az adatokat a rendőrség egy évig kezelné, csakhogy átadja a bíróságnak, az ügyészségnek, a nyomozó hatóságnak, az idegenrendészeti hatóságnak, a menekültügyi hatóságnak, a nemzetbiztonsági szolgálatoknak, a NAV-nak egyaránt.
Durva kockázati tényezőket jelent a túl magas látogatószám, a turizmus szezonalitása és intenzitása. De meddig maradhat így?
A Pénzcentrum 2025. szeptember 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ezt a szigetet választották a világ legszebb helyének: vízesések, vulkánok és titkos öblök várnak itt
A búvárok gyakran a sziget északi részére látogatnak, hogy manta rájákkal, zátonyokkal és teknősökkel úszhassanak.
Számos szakma kínál lehetőséget a világjárásra fizetés mellett, csak tudni kell megfelelően választani.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Továbbra is megnövelt kapacitással és többletszolgáltatásokkal készül a MÁV-csoport szeptember 1-je és 21-e között a balatoni utószezonra.
Londont és Párizst egy hosszú hétvége alatt is fel lehet fedezni, akár négy nap alatt, két-két napot szánva mindkét városra.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nagycsaládosok utazási kedvezménye: így igényelhető nagycsaládos utazási kedvezmény, mutatjuk, mennyi a nagycsaládos kedvezmény mértéke, kinek jár az ingyenes utazás.
Kezdődik az iskola – szeptember elsejétől sűrűbben indulnak a BKK járatai
Napok kérdése, és bezár több fővárosi fürdő is, mutatjuk, melyek maradnak továbbra is nyitva.
Egy cheshire-i étterem különleges vízmenüvel bővítette kínálatát, ahol a vendégek akár 19 fontos (kb. 8700 Ft) prémium vizek közül is választhatnak.
Egyre több helyen lehet záporra, zivatarra számítani, az egész országra kiadták a figyelmeztetést.
Sportrendezvény miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani 2025. augusztus 30-31-én.
Szaharai por, hőség és záporok kísérik a pénteket – több vármegyére figyelmeztetést adott ki a HungaroMet.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Felsővezetékszakadás miatt teljesen leállt a vonatforgalom a Déli pályaudvaron csütörtök délután.
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
Ha van város, amely szeptemberben, októberben igazán életre kel, az ez.
