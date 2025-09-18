2025. szeptember 18. csütörtök Diána
18 °C Budapest
Szombathely szívében, a főtér közepén található városházát mutatja be ez a látvány, ahol egy park hívogat a meleg napsütésben való pihenésre.
Utazás

Itt a fordulat az időjárásban, hihetetlen, ami a hétvégén ránk vár: érdemes átszervezni a programokat

MTI
2025. szeptember 18. 16:21

A hajnalok frissítőek lesznek és éjszaka pára- és ködfoltok képződhetnek, de ezek feloszlása után jellemzően napos, száraz, nyárias idő várható a hétvégén. A hőmérséklet csúcsértéke lassan emelkedik, és vasárnap már 26-32 Celsius-fok között alakul - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken az ország délnyugati felén túlnyomóan derült időre lehet számítani, míg északkeletebbre, keletebbre időnként kissé több lehet a felhő a napsütés mellett, de csapadék nem valószínű. A jellemzően nyugatias irányú légáramlás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 23 és 29 fok közé melegszik fel a levegő.

Szombaton a hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után derült, napos, csapadékmentes idő várható. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, Sopron környékén erős széllökés is lehet. A hőmérséklet hajnalban 8-16, délután 25-30 fok között alakul.

Vasárnap is a hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után derült, napos, száraz időre van kilátás. A délkeleti, déli szél az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön megélénkül, Sopron környékén erős széllökés is lehet. A minimum-hőmérséklet 10-18, a maximum-hőmérséklet 26-32 fok között alakul.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szél #időjárás #hőmérséklet #hétvége #köd #pára #csapadék #időjárás előrejelzés #hungaromet

