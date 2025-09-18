Szombaton hosszabb X-Faktor és későbbre csúszó sorozatok, vasárnap pedig rövidebb Házon kívül és korábban kezdődő Sztárbox várja a nézőket.
Itt a fordulat az időjárásban, hihetetlen, ami a hétvégén ránk vár: érdemes átszervezni a programokat
A hajnalok frissítőek lesznek és éjszaka pára- és ködfoltok képződhetnek, de ezek feloszlása után jellemzően napos, száraz, nyárias idő várható a hétvégén. A hőmérséklet csúcsértéke lassan emelkedik, és vasárnap már 26-32 Celsius-fok között alakul - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
Pénteken az ország délnyugati felén túlnyomóan derült időre lehet számítani, míg északkeletebbre, keletebbre időnként kissé több lehet a felhő a napsütés mellett, de csapadék nem valószínű. A jellemzően nyugatias irányú légáramlás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 23 és 29 fok közé melegszik fel a levegő.
Szombaton a hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után derült, napos, csapadékmentes idő várható. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, Sopron környékén erős széllökés is lehet. A hőmérséklet hajnalban 8-16, délután 25-30 fok között alakul.
Vasárnap is a hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után derült, napos, száraz időre van kilátás. A délkeleti, déli szél az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön megélénkül, Sopron környékén erős széllökés is lehet. A minimum-hőmérséklet 10-18, a maximum-hőmérséklet 26-32 fok között alakul.
Bár júliusban összességében alig változott a külföldi vendégéjszakák száma Magyarországon, az orosz turisták látogatása látványos fordulatot vett:
A Balatoni Hajózási Zrt. feltételes közbeszerzést írt ki a Szántód és Tihany közötti kompkikötők teljes körű megújítására.
Sokkoló fűtés hírt kaptak a magyar családok: máris készülhetnek, egy hetük maradt, aztán vacoghatnak
Érdemes kihasználni ezt a hétvégét, ezek lehetnek az utolsó nyári melegek az idén.
A rendőrség büntetőeljárást indított a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében. Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt indult nyomozás.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szeptember 30-tól az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt.
Álrendőr csuklóján kattant a bilincs: egy 16 éves fiú fülelte le, ilyet a magyar zsaruk is ritkán látnak
Egy rendőri pályára készülő 16 éves gimnazista vette észre a szabálysértést elkövető férfit.
Budapest Főváros Kormányhivatala továbbra is kiemelten ellenőrzi a BKV autóbuszok állapotát.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Front érkezik északnyugat felől, záporokkal és zivatarokkal. Miközben nyugaton 17 fok lesz, keleten közel 30 fokot mérhetünk.
Az BKV vallja: a műszaki hibák és a fenntartási költségek csökkentése csak új járművek beszerzésével valósítható meg.
Már holnap hajnalban megérkezik hozzánk az Európán végigsöprő légörvény: brutál esőt fog ránk zúdítani
Északnyugat-Európában erős széllökésekkel járó ciklon örvénylik.
A front átvonulása során az ország számos pontján esőt, záporokat és felhőszakadással kísért zivatarokat okozott.
A Honvédelmi Minisztérium fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre kéri az autósokat az érintett útvonalakon.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A 2025 37. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
A jövő héten folytatódik a változékony időjárás: kedden újabb front érkezik, többfelé várható csapadék és visszaesik a hőmérséklet.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.