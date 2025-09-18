2025. szeptember 18. csütörtök Diána
19 °C Budapest
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 18.)
Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. szeptember 18.

Névnap

Diána

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 390.63 Ft
CHF: 418.91 Ft
GBP: 450.56 Ft
USD: 331.09 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 17.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 38. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 9, 11, 13, 15, 18, 19

Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 58 db
5-ös találat: 2301 db
4-es találat: 34632 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 28600 Ft
MOL: 2810 Ft
RICHTER: 9870 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.19: A hajnali pára- és ködfoltok feloszlása után derült, napos, száraz időre számíthatunk. A változó irányú szél gyenge marad. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.

2025.09.20: A hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő várható. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, Sopron környékén erős széllökés is lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 25 és 30 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Szerdán megszűnő hideg fronthatás várható, így az ilyesmire érzékenyeknél is megszűnik a fejfájás, gyengül a migrén. (2025.09.17)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

