A részvénypiac forgalma 14,0 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 18.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. szeptember 18.
Névnap
Diána
Friss hírek
- Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
- Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
- Rengeteget kaszálhat, aki ide rakja 2025-ben a pénzét vagy jön az összeomlás?
- Őrült drágulás dúlja szét a lakáspiacot: ebben az egyetlen szegmensben állt le csak az áremelkedés
- Kávé otthon: így jössz ki a legolcsóbban, az élelmes magyarok már csak így csinálják
- Gémesi György: a települések túl éhesek, vonzzák a beköltözőket, előbb-utóbb megfulladnak
Deviza árfolyam
EUR: 390.63 Ft
CHF: 418.91 Ft
GBP: 450.56 Ft
USD: 331.09 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 17.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 38. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 9, 11, 13, 15, 18, 19
Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 58 db
5-ös találat: 2301 db
4-es találat: 34632 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 28600 Ft
MOL: 2810 Ft
RICHTER: 9870 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.09.19: A hajnali pára- és ködfoltok feloszlása után derült, napos, száraz időre számíthatunk. A változó irányú szél gyenge marad. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
2025.09.20: A hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő várható. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, Sopron környékén erős széllökés is lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 25 és 30 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Szerdán megszűnő hideg fronthatás várható, így az ilyesmire érzékenyeknél is megszűnik a fejfájás, gyengül a migrén. (2025.09.17)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Meleg, napos időjárásra készülhetünk a következő napokban, a hétvégén többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet.
Volán menetrend változás 2025. szeptember 1-től: így változik a buszmenetrend Volán járatoknál, mutatjuk, hogyan módosul a távolsági buszmenetrend ősztől!
Bár júliusban összességében alig változott a külföldi vendégéjszakák száma Magyarországon, az orosz turisták látogatása látványos fordulatot vett:
A Balatoni Hajózási Zrt. feltételes közbeszerzést írt ki a Szántód és Tihany közötti kompkikötők teljes körű megújítására.
A rendőrség büntetőeljárást indított a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében. Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt indult nyomozás.
Szeptember 30-tól az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt.
Álrendőr csuklóján kattant a bilincs: egy 16 éves fiú fülelte le, ilyet a magyar zsaruk is ritkán látnak
Egy rendőri pályára készülő 16 éves gimnazista vette észre a szabálysértést elkövető férfit.
Budapest Főváros Kormányhivatala továbbra is kiemelten ellenőrzi a BKV autóbuszok állapotát.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Front érkezik északnyugat felől, záporokkal és zivatarokkal. Miközben nyugaton 17 fok lesz, keleten közel 30 fokot mérhetünk.
Az BKV vallja: a műszaki hibák és a fenntartási költségek csökkentése csak új járművek beszerzésével valósítható meg.
Már holnap hajnalban megérkezik hozzánk az Európán végigsöprő légörvény: brutál esőt fog ránk zúdítani
Északnyugat-Európában erős széllökésekkel járó ciklon örvénylik.
A front átvonulása során az ország számos pontján esőt, záporokat és felhőszakadással kísért zivatarokat okozott.
A Honvédelmi Minisztérium fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre kéri az autósokat az érintett útvonalakon.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A 2025 37. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
A jövő héten folytatódik a változékony időjárás: kedden újabb front érkezik, többfelé várható csapadék és visszaesik a hőmérséklet.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.