Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 18.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. szeptember 18.

Névnap

Diána

Deviza árfolyam

EUR: 390.63 Ft

CHF: 418.91 Ft

GBP: 450.56 Ft

USD: 331.09 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 17.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 38. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 9, 11, 13, 15, 18, 19



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 58 db

5-ös találat: 2301 db

4-es találat: 34632 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 28600 Ft

MOL: 2810 Ft

RICHTER: 9870 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.09.19: A hajnali pára- és ködfoltok feloszlása után derült, napos, száraz időre számíthatunk. A változó irányú szél gyenge marad. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.

2025.09.20: A hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő várható. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, Sopron környékén erős széllökés is lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 25 és 30 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Szerdán megszűnő hideg fronthatás várható, így az ilyesmire érzékenyeknél is megszűnik a fejfájás, gyengül a migrén. (2025.09.17)

Akciók

