A Balatoni Hajózási Zrt. feltételes közbeszerzést írt ki a Szántód és Tihany közötti kompkikötők teljes körű megújítására.
Mi folyik itt? Özönlenek az oroszok Magyarországra: rengeteg pénzt tapsolnak el
Bár júliusban összességében alig változott a külföldi vendégéjszakák száma Magyarországon, az orosz turisták látogatása látványos fordulatot vett: több mint 35 százalékkal nőtt az általuk eltöltött éjszakák száma. Míg számos nyugat-európai küldőpiac – köztük Németország, Ausztria vagy az Egyesült Királyság – visszaesést mutatott, addig Oroszország a legdinamikusabban erősödő forráspiacok közé lépett elő.
2025. szeptember 3-án tette közzé a KSH a legfrissebb adatokat a turisztikai szálláshelyek forgalmáról, amelyek alapján a júliusi hónap vegyes tendenciát mutatott: bár a vendégek száma megközelítette a 2,5 milliót, a vendégéjszakák száma enyhe visszaesést mutatott az előző évhez képest. A több látogató, rövidebb tartózkodás paradoxona arra utalhat, hogy a hazai és külföldi utazók rövidebb időre foglalnak szállást, vagy másként szervezik meg nyári pihenésüket.
A korábbi cikkünk a 2025. júliusi turisztikai statisztikák alapján azt vizsgálta, hogyan alakult a szálláshelyek forgalma Magyarországon. A térségi adatokból egy finom átrendeződés is kirajzolódott: Budapest és környéke, valamint Szeged térsége jelentős növekedést mutatott, míg a Balaton és több nyugat-magyarországi régió visszaesést könyvelhetett el. A szállástípusok között is elmozdulás látszott: a szállodák stabilan teljesítettek, míg a magánszálláshelyek forgalma több térségben csökkent. A SZÉP-kártyás költések visszafogottsága pedig arra utalt, hogy a lakosság pénzügyi tudatossága erősödik, és sokan inkább tartalékolnak, mintsem impulzívan költenének.
Most tovább mélyítjük az elemzést, és országonként vizsgáljuk meg, hogyan alakult a külföldi vendégforgalom összetétele. A cél, hogy pontosabb képet kapjunk arról, mely országokból érkeztek a turisták, hogyan változott az arányuk az előző évhez képest, és milyen térségi preferenciák rajzolódnak ki a számok mögött.
Azt tudjuk, hogy miközben a vendégek száma 1,9%-kal nőtt, a vendégéjszakák száma 1,4%-kal csökkent júliusban az előző év azonos hónapjához képest. Ez arra utal, hogy
az utazók átlagosan rövidebb időt töltenek el a szálláshelyeken. A tendencia mind a belföldi, mind a külföldi vendégek körében megfigyelhető.
Európából Magyarországra
Júliusban összesen 2,36 millió vendégéjszakát töltöttek el európai turisták a hazai szálláshelyeken, ami nagyjából megegyezik az előző év azonos időszakával (1 százalékos emelkedés). A legnagyobb küldőpiac továbbra is Németország, ahonnan több mint 442 ezer vendégéjszaka származott, ez ugyanakkor enyhe, közel 3,5 százalékos csökkenést jelent 2024 júliusához képest. A lengyelek viszont látványosan erősödtek: 320,8 ezer vendégéjszakát töltöttek el, ami több mint 10 százalékos növekedés az előző évhez képest.
Júliusban az orosz turisták 15,3 ezer vendégéjszakát töltöttek el Magyarországon, ami az előző évhez képest 35 százalékos növekedést jelent. A francia turisták júliusban 65,5 ezer vendégéjszakát töltöttek el Magyarországon, ami több mint 11 százalékos növekedés az előző évhez képest.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Kevesebben vendégéjszakát töltöttek el a vendégek Ausztriából, Csehországból, az Egyesült királyságból, Hollandiából 12 százalékkal, Németországból, Svájcból (86,1%) és Szlovákiából (90%) is látványos volt a visszaesés.
Több vendégéjszakát regisztáltak azonban Franciaországból (11,8%), Lengyelországból (10,3%), Olaszországból (10,7), Oroszországból (35,1%), Romániából (6,5%), Spanyolországból (19,9%) és Ukrajnából (4,7%).
A nagyvilágból Magyarországra
A KSH azonban nem csak Európát, hanem a többi kontinenst is vizsgálja, így tudhatjuk, hogy 260 ezer ázsiai vendégéjszakát töltöttek el, ami 3,6%-os visszaesés, Afrikából Több éjszakát regisztráltak, mint 2024 júliusában, méghozzá 10%-kal, Észak-Amerikából viszont kevesebbet, 3,9%kal. Több éjszakát töltöttek itt viszont közép-amerikai (16,3%)és dél-amerikai (19,2%) vendégek.
Összességében az adatokból viszont az látszik, hogy 2024 júliusa és 2025 júliusa között nem sikerült érdemi eredményt elérni külföldről érkező turisztikai vendégéjszakák számának emelkedésében: 0,5 százalékkal érkezett több regisztált turista, mint egy évvel korábban-
Sokkoló fűtés hírt kaptak a magyar családok: máris készülhetnek, egy hetük maradt, aztán vacoghatnak
Érdemes kihasználni ezt a hétvégét, ezek lehetnek az utolsó nyári melegek az idén.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szeptember 30-tól az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt.
Álrendőr csuklóján kattant a bilincs: egy 16 éves fiú fülelte le, ilyet a magyar zsaruk is ritkán látnak
Egy rendőri pályára készülő 16 éves gimnazista vette észre a szabálysértést elkövető férfit.
Budapest Főváros Kormányhivatala továbbra is kiemelten ellenőrzi a BKV autóbuszok állapotát.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Front érkezik északnyugat felől, záporokkal és zivatarokkal. Miközben nyugaton 17 fok lesz, keleten közel 30 fokot mérhetünk.
Az BKV vallja: a műszaki hibák és a fenntartási költségek csökkentése csak új járművek beszerzésével valósítható meg.
Már holnap hajnalban megérkezik hozzánk az Európán végigsöprő légörvény: brutál esőt fog ránk zúdítani
Északnyugat-Európában erős széllökésekkel járó ciklon örvénylik.
A front átvonulása során az ország számos pontján esőt, záporokat és felhőszakadással kísért zivatarokat okozott.
A Honvédelmi Minisztérium fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre kéri az autósokat az érintett útvonalakon.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A 2025 37. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.