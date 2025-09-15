2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 15.)
2025. szeptember 15. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. szeptember 15., hétfő.

Névnap

Enikő, Melitta

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 390.76 Ft
CHF: 418.31 Ft
GBP: 451.9 Ft
USD: 333.15 Ft

Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 11.
A Hatoslottó nyerőszámai a 37. héten emelkedő számsorrendben a következők:
19, 20, 29, 34, 35, 42

Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 14 db
4-es találat: 551 db
3-as találat: 12104 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 29200 Ft
MOL: 2850 Ft
RICHTER: 10180 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.16: Északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, így erősen megnövekszik a felhőzet, és összességében több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hajnalban általában 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A csúcsérték 18 és 28 fok között valószínű, az északnyugati országrészben lesz a leghűvösebb, míg a délkeleti határ mentén a legmelegebb.

2025.09.17: Általában felhőátvonulásokra számíthatunk, de a Dunántúlon erősebben felhős lehet az ég. Helyenként gyenge zápor előfordulhat. Nagyobb területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések az északnyugati szelet. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 16 fok között alakul, de az Északi-középhegység északi oldalán hidegebb lesz. Délután 19, 24 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás vasárnap a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2025.09.14)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
