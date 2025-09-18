Ilyen nincs, még a bíróságon is lopott a visszaeső tolvaj: videón a vakmerő bűntett, ezt nem úszta meg

Egy kaposvári gázszerelőt minősített csalás és más bűncselekmények miatt állít bíróság elé az ügyészség, miután több millió forinttal károsította meg megrendelőit.
Az Esztergomi Járásbíróság másfél év börtönre és két év közügyektől eltiltásra ítélte azt a visszaeső tolvajt, aki még a bíróság épületében is lopott. A férfi korábban több kórházban, iskolában és rendelőben is értékeket tulajdonított el, legutóbbi büntetését tavaly decemberben töltötte le.
Másfél év letöltendő börtönbüntetésre és két év közügyektől eltiltásra ítélte az Esztergomi Járásbíróság azt a visszaeső tolvajt, aki még a bíróság falai között is lopott. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője közleményében arról számolt be, hogy a férfi március közepén ügyintézésre hivatkozva ment be a Tatabányai Törvényszék épületébe.
Ott a folyosón lévő ruhafogas kabátjai között kezdett turkálni: az egyikből egy pénztárcát, a másikból pedig egy öngyújtót vett ki. A tárcában 33 ezer forint, bankkártya és személyes iratok voltak. A pénzt gyorsan zsebre vágta, a tárcát és az okmányokat pedig a táskájába rejtette.
Az eltulajdonított értékek gazdája hamar észrevette a lopást, az épület előtt utolérte az elkövetőt, és felszólította a holmik visszaadására. A férfi ekkor kénytelen volt visszaszolgáltatni a pénzt és az iratokat, az öngyújtót viszont a kukába hajította.
A bírósági eset mellett a tolvaj korábban egy tatabányai kórházban, két iskolában és egy győri orvosi rendelőben is garázdálkodott. A kórház irodájából 22 ezer forintot emelt el az áldozat pénztárcájával és irataival együtt, a vidéki iskolából 6 ezer, a fővárosi intézményből pedig 45 ezer forintot vitt el, mindkét esetben személyes okmányokkal együtt. A győri rendelőben pedig egy fogasról emelte le az övtáskát, benne mobiltelefonnal és iratokkal.
A férfi nem számít újoncnak a bűnözés világában, hiszen korábban már tizenegyszer ítélték el, és tavaly decemberben szabadult legutóbbi másfél éves börtönbüntetéséből. Most ismét rács mögé kerül másfél évre, bár védőjével együtt enyhébb ítéletért fellebbezett.
Május 1. és augusztus 31. között 101 032 kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz, amelyek ezek nyomán 13 milliárd 124 millió forintot fizettek már ki.
A nyári utazási szezonban idén is több százezer magyar utazó gondoskodott előre a biztonságáról.
2024-ben összesen 1419 magyar vesztette életét otthoni balesetben, a legtöbben valamilyen elesés következtében halnak meg.
Beismerte bűnösségét mindkét vádlott a 2023. július 1-jén történt Árpád hídi gázolás ügyében.
Bár az állam minden tanulónak köt alapszintű biztosítást, ez nagyon alacsony összegű fedezetet nyújt. Megnéztük, ezen felül milyen lehetőségei vannak a szülőknek.
A személygépkocsik kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának átlagos díja az előző negyedévhez képest 2,4 százalékkal csökkent a II. negyedévben.
A bérlők és a bérbeadók számára egyaránt fontos, hogy tisztázzák, milyen lakásbiztosítás védi az ingatlant és a benne található ingóságokat.
A magyar utazók zöme továbbra is Európán belül nyaral, elsősorban autóval, és az utazás előtt néhány nappal – vagy sokszor az indulás napján – köti...
2025. július 7-8-án az országot megrázó vihar az elmúlt 20 év legnagyobb kárterhelését okozta az egyik hazai biztosítónál.
A nyár első két hónapjában 716 forint volt a megkötött utasbiztosítások átlagdíja, ami szinte teljesen megegyezik az az előző év hasonló időszakában mért szinttel.
A szakember hangsúlyozta, hogy a megfelelő biztosítási összeg kulcsfontosságú, mivel az alulbiztosítás korlátozhatja a kártérítés mértékét.
Egy friss kutatás szerint a közösségi média nemcsak inspirációs forrás, hanem döntő tényező is az úti cél kiválasztásában.
Az egyik hazai biztosításközvetítő adatai szerint az első félévben megkötött lakásbiztosítási szerződések átlagdíja 46 700 forint volt.
Tavaly óta kötelező felelősségbiztosítást kell kötni bizonyos elektromos rollerekre.
Július eleji viharok rekordmennyiségű kárbejelentést hoztak az Alfa Biztosítónak, a kárösszeg meghaladja az 1,5 milliárdot.
Egy nyaralás pillanatok alatt rémálomba fordulhat – ezt saját bőrén tapasztalta meg egyik olvasónk, aki Horvátországban lett rosszul a nagy melegben.
Az ellenőrzés nehézségei miatt piaci becslések szerint országos szinten csupán az érintett járművek harmada rendelkezik az előírt biztosítással.
Több mint 45 ezer lakásban keletkezett kár, közel 9,5 milliárd forintnyi veszteséget hozott a vihar három nap alatt.
