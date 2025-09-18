Ilyen nincs, még a bíróságon is lopott a visszaeső tolvaj: videón a vakmerő bűntett, ezt nem úszta meg

Az Esztergomi Járásbíróság másfél év börtönre és két év közügyektől eltiltásra ítélte azt a visszaeső tolvajt, aki még a bíróság épületében is lopott. A férfi korábban több kórházban, iskolában és rendelőben is értékeket tulajdonított el, legutóbbi büntetését tavaly decemberben töltötte le.

Másfél év letöltendő börtönbüntetésre és két év közügyektől eltiltásra ítélte az Esztergomi Járásbíróság azt a visszaeső tolvajt, aki még a bíróság falai között is lopott. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője közleményében arról számolt be, hogy a férfi március közepén ügyintézésre hivatkozva ment be a Tatabányai Törvényszék épületébe.

Ott a folyosón lévő ruhafogas kabátjai között kezdett turkálni: az egyikből egy pénztárcát, a másikból pedig egy öngyújtót vett ki. A tárcában 33 ezer forint, bankkártya és személyes iratok voltak. A pénzt gyorsan zsebre vágta, a tárcát és az okmányokat pedig a táskájába rejtette.

Az eltulajdonított értékek gazdája hamar észrevette a lopást, az épület előtt utolérte az elkövetőt, és felszólította a holmik visszaadására. A férfi ekkor kénytelen volt visszaszolgáltatni a pénzt és az iratokat, az öngyújtót viszont a kukába hajította.

A bírósági eset mellett a tolvaj korábban egy tatabányai kórházban, két iskolában és egy győri orvosi rendelőben is garázdálkodott. A kórház irodájából 22 ezer forintot emelt el az áldozat pénztárcájával és irataival együtt, a vidéki iskolából 6 ezer, a fővárosi intézményből pedig 45 ezer forintot vitt el, mindkét esetben személyes okmányokkal együtt. A győri rendelőben pedig egy fogasról emelte le az övtáskát, benne mobiltelefonnal és iratokkal.

A férfi nem számít újoncnak a bűnözés világában, hiszen korábban már tizenegyszer ítélték el, és tavaly decemberben szabadult legutóbbi másfél éves börtönbüntetéséből. Most ismét rács mögé kerül másfél évre, bár védőjével együtt enyhébb ítéletért fellebbezett.