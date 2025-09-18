2025. szeptember 18. csütörtök Diána
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hand close-up of unrecognizable doctor in handcuffs getting arrested.
Biztosítás

Ilyen nincs, még a bíróságon is lopott a visszaeső tolvaj: videón a vakmerő bűntett, ezt nem úszta meg

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 20:01

Az Esztergomi Járásbíróság másfél év börtönre és két év közügyektől eltiltásra ítélte azt a visszaeső tolvajt, aki még a bíróság épületében is lopott. A férfi korábban több kórházban, iskolában és rendelőben is értékeket tulajdonított el, legutóbbi büntetését tavaly decemberben töltötte le.

Másfél év letöltendő börtönbüntetésre és két év közügyektől eltiltásra ítélte az Esztergomi Járásbíróság azt a visszaeső tolvajt, aki még a bíróság falai között is lopott. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője közleményében arról számolt be, hogy a férfi március közepén ügyintézésre hivatkozva ment be a Tatabányai Törvényszék épületébe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ott a folyosón lévő ruhafogas kabátjai között kezdett turkálni: az egyikből egy pénztárcát, a másikból pedig egy öngyújtót vett ki. A tárcában 33 ezer forint, bankkártya és személyes iratok voltak. A pénzt gyorsan zsebre vágta, a tárcát és az okmányokat pedig a táskájába rejtette.

Az eltulajdonított értékek gazdája hamar észrevette a lopást, az épület előtt utolérte az elkövetőt, és felszólította a holmik visszaadására. A férfi ekkor kénytelen volt visszaszolgáltatni a pénzt és az iratokat, az öngyújtót viszont a kukába hajította.

A bírósági eset mellett a tolvaj korábban egy tatabányai kórházban, két iskolában és egy győri orvosi rendelőben is garázdálkodott. A kórház irodájából 22 ezer forintot emelt el az áldozat pénztárcájával és irataival együtt, a vidéki iskolából 6 ezer, a fővárosi intézményből pedig 45 ezer forintot vitt el, mindkét esetben személyes okmányokkal együtt. A győri rendelőben pedig egy fogasról emelte le az övtáskát, benne mobiltelefonnal és iratokkal.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

A férfi nem számít újoncnak a bűnözés világában, hiszen korábban már tizenegyszer ítélték el, és tavaly decemberben szabadult legutóbbi másfél éves börtönbüntetéséből. Most ismét rács mögé kerül másfél évre, bár védőjével együtt enyhébb ítéletért fellebbezett.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #pénz #bankkártya #lopás #büntetés #börtön #bíróság #bűncselekmény #bűnözés #ítélet #bűnözők #bűnügy #börtönbüntetés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:53
20:34
20:01
19:44
19:27
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 18. 16:57
Megjött az év egyik legjobban várt döntése - Mit várhatnak ettől a befektetők?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MEDIA1  |  2025. szeptember 18. 15:38
Cenzúra: miután az RTL elbukta a bosszúperét lapunk ellen, letiltotta a hozzáférésünket a sajtószobához és manipulatív közleményben támadja lapunkat, elhallgatva az ítéletet - NER-médiumok is segítenek neki
Egyre szélsőségesebben sajtószabadság-ellenes húzásokkal támadja médiaipari témákkal foglalkozó lapu...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 18. 15:26
Két hét alatt megdöntötte az Otthon Start az eddigi havi lakáshitel rekordot
A kormány bejelentése alapján két hét alatt 10 ezer Otthon Start igénylést nyújtottak be a bankokhoz...
Holdblog  |  2025. szeptember 18. 11:52
Nem Magyar Péterre erősödik a forint!
Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollá...
MNB Intézet  |  2025. szeptember 17. 14:45
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are f...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 18.
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
2025. szeptember 18.
A bizalmi válság szakmája: miért nehéz ma ingatlanügynökként dolgozni?
2025. szeptember 18.
Sokan nem tudnak róla: diploma nélkül is megütöd a főnyereményt, milliós fizu a gyógyszeriparban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 18. csütörtök
Diána
38. hét
Ajánlatunk
Biztosítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat
2
2 hónapja
Óvatosan az Adriánál: 400 ezres extra kiadásba torkollhat a horvát nyaralás, sok magyar futhat bele
3
2 hete
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
4
1 hónapja
Erre csak nagyon kevés albérlő gondol, pedig óriási baj lehet, ha a tulajdonos ezt nem fizeti
5
2 hónapja
Brutális pénzeket kaszált a viharon az, aki ezt meglépte: így csinálták
PÉNZÜGYI KISOKOS
Likvidációs érték
Az érték azt mutatja, hogy végelszámolás (likvidáció) során mennyiért lehetne értékesíteni az adott ingatlant vagy eszközt, és az értékesítés költségeit levonva mennyi az értékesítésből származó nettó jövedelem.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 19:27
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 18:52
A bizalmi válság szakmája: miért nehéz ma ingatlanügynökként dolgozni?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 18. 20:31
Nem akármi fog történni pénteken Magyarországon: mutatjuk, mi jön