Airplane taking off at sunrise,
Óriási trend most a "meztelen utazás": vagyonokat spórolhat, aki bevállalós

Pénzcentrum
2025. augusztus 28. 14:14

Egyre több fiatal utazó választja a 'meztelen repülés' módszerét, hogy elkerülje a légitársaságok magas poggyászdíjait. A trend lényege, hogy az utasok minimális vagy nulla csomaggal szállnak fel a gépre.

A főként Z generációs és millenniumi utazók körében terjedő 'meztelen repülés' során az utasok kizárólag telefonjukkal és pénztárcájukkal szállnak fel a járatra. Egyes esetekben a ruháikat zsebeikben viszik, vagy olcsóbban postázzák a csomagjaikat úticéljukra.

A Send My Bag által végzett, 1000 fős felmérés szerint a felnőttek 48 százaléka úgy véli, a légitársaságok szándékosan profitálnak a bonyolult poggyászszabályokból. A megkérdezettek 37 százaléka fizetett már legalább 200 ausztrál dollárt (96 fontot) túlsúlyos poggyászért az elmúlt évben, míg közel egyharmaduk több réteg ruhát viselt a repülés során a díjak elkerülése érdekében - tudósított a Daily Mail.

Rachel Kelly, 28 éves tanárnő is a 'meztelen repülés' módszerét választotta, amikor Írországból Ausztráliába költözött. Az 1000 ausztrál dolláros (480 font) poggyászdíj helyett postán küldte el csomagját, amivel 600 dollárt (289 fontot) takarított meg. "Nem tartom fairnek, hogy hatalmas büntetésekkel sújtják az embereket a kézipoggyász miatt, amikor már a repülőtéren vannak. Megértem, hogy a feladott poggyászért fizetni kell, de az árak teljesen túlzóak" - nyilatkozta.

Rachel gyakran alkalmazza ezt a technikát más járatokon is, például elrejti táskáját a kabátja alatt, vagy akár hét pulóvert is felvesz, hogy elkerülje a túlsúlydíjakat. Bár bevallja, hogy ilyenkor ideges, és fél, hogy lebukik, általában csak a beszállás után veszi elő a táskáját.

Tavaly egy másik különös utazási trend, a 'rawdogging' terjedt el az interneten, amelynek során az utasok semmilyen szórakoztatási formát nem vesznek igénybe a repülés alatt - sem zenét, sem filmeket nem hallgatnak vagy néznek, csak a repülési adatokat figyelik az ülés háttámláján lévő képernyőn.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #spórolás #repülés #csomag #trend #utasok #meztelenkedés

