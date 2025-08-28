Egy új tanulmány szerint India a legveszélyesebb ország a szelfikészítés szempontjából.
Óriási trend most a "meztelen utazás": vagyonokat spórolhat, aki bevállalós
Egyre több fiatal utazó választja a 'meztelen repülés' módszerét, hogy elkerülje a légitársaságok magas poggyászdíjait. A trend lényege, hogy az utasok minimális vagy nulla csomaggal szállnak fel a gépre.
A főként Z generációs és millenniumi utazók körében terjedő 'meztelen repülés' során az utasok kizárólag telefonjukkal és pénztárcájukkal szállnak fel a járatra. Egyes esetekben a ruháikat zsebeikben viszik, vagy olcsóbban postázzák a csomagjaikat úticéljukra.
A Send My Bag által végzett, 1000 fős felmérés szerint a felnőttek 48 százaléka úgy véli, a légitársaságok szándékosan profitálnak a bonyolult poggyászszabályokból. A megkérdezettek 37 százaléka fizetett már legalább 200 ausztrál dollárt (96 fontot) túlsúlyos poggyászért az elmúlt évben, míg közel egyharmaduk több réteg ruhát viselt a repülés során a díjak elkerülése érdekében - tudósított a Daily Mail.
Rachel Kelly, 28 éves tanárnő is a 'meztelen repülés' módszerét választotta, amikor Írországból Ausztráliába költözött. Az 1000 ausztrál dolláros (480 font) poggyászdíj helyett postán küldte el csomagját, amivel 600 dollárt (289 fontot) takarított meg. "Nem tartom fairnek, hogy hatalmas büntetésekkel sújtják az embereket a kézipoggyász miatt, amikor már a repülőtéren vannak. Megértem, hogy a feladott poggyászért fizetni kell, de az árak teljesen túlzóak" - nyilatkozta.
Rachel gyakran alkalmazza ezt a technikát más járatokon is, például elrejti táskáját a kabátja alatt, vagy akár hét pulóvert is felvesz, hogy elkerülje a túlsúlydíjakat. Bár bevallja, hogy ilyenkor ideges, és fél, hogy lebukik, általában csak a beszállás után veszi elő a táskáját.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Tavaly egy másik különös utazási trend, a 'rawdogging' terjedt el az interneten, amelynek során az utasok semmilyen szórakoztatási formát nem vesznek igénybe a repülés alatt - sem zenét, sem filmeket nem hallgatnak vagy néznek, csak a repülési adatokat figyelik az ülés háttámláján lévő képernyőn.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Veszedelmes időjárási jelenségre figyelmzetet a HungaroMet: hamarosan megérkezik, erre kell készülni
Az előző hullámzó front áthaladásakor főként az északkeleti és északnyugati határ menti területek kaptak az égi áldásból.
Ukrajnába csak akkor mennek vissza, ha véget ér a háború (vagy legalább tűzszünetet sikerül elérni), az izraeli járatok azonban most biztonságosak.
Új információkat közöltek a Gödöllő–Budapest (H8) és Csömör–Budapest (H9) HÉV-vonalak tervezett fejlesztéséről.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A kánikula pénteken tetőzhet, amikor a csütörtöki 35 fok után akár 38 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
Ősszel is rengetegen vágnak neki Európa nagyvárosainak, ám a zsúfolt terek, a tömegközlekedés és a népszerű turistalátványosságok a zsebtolvajok fő vadászterületei.
Melegebb légtömegek érkeznek Magyarországra, ami fokozatosan kiterjedő kánikulát hoz, de a hétvégén átmeneti lehűlés is várható.
Budapest Főváros Kormányhivatala újabb, a lehető legtöbb BKV-autóbuszt érintő, átfogó műszaki ellenőrzést rendelt el, miután több busz is kigyulladt.
Idén szeptember 1-től életbe lépnek a tavaly év végén bejelentett, digitális SZÉP kártyára vonatkozó szabályok.
Ma reggel elindult a 274-es Csobajbusz, Budapest első igényvezérelt járata, amely a cinkotai HÉV-állomást köti össze a XVI. kerületi Csobaj-bánya térségével.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csömörön egy pitbull terrier rátámadt egy fiatal férfira és kutyájára, mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hétfőn a hűvös reggelt követően napközben napos idő várható gomolyfelhőkkel. Csapadék nem várható. A nyugatias szelet élénk lökések kísérhetik.
Az európai turizmus újra növekedési pályára állt, de a szektor előtt továbbra is komoly kihívások állnak.
Utolsókat rúgja a nyár, de jövő héten még visszatér a kánikula: ezen a napon búghatnak fel újra a klímák
Kedden már akár 31 fok is lehet, de csütörtökre ér ide az igazi tikkasztó hőség.
Az iskolakezdés és a munka már a küszöbön, de mielőtt teljesen elmerülnénk az őszben, miért ne zárnánk le a nyarat egy utolsó pihentető hétvégével?
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.