Katonai járművek lepik el egész Magyarországot: sok embert érint a dolog, az indok meglepő

Fokozott közúti és légi forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján az Adaptive Hussars 2025 NATO védelmi gyakorlat miatt. A Honvédelmi Minisztérium felhívja a figyelmet, hogy a katonai konvojok közé behajtani tilos.

Szeptember 15-től a honvédség erői több nagyváros között harcszerű menetet hajtanak végre, amelyeket esetenként a légierő helikopterei is kísérnek. Hétfőn reggel 8 és este 20 óra között technikai eszközátcsoportosítás zajlik a Szentes-Szolnok, illetve a Hódmezővásárhely-Szolnok útvonalakon.

Katonai rendész felvezetéssel kísért menetoszlopok közlekednek 10 és 14 óra között Székesfehérvárról az M7-es autópályán Budapestre, majd a fővárosban a Jászberényi út-Kőbányai út-Könyves Kálmán körút-Bocskai út-Budaörsi út-Mária Terézia laktanya útvonalon.

Emellett katonai konvojok haladnak 5 és 16 óra között Győr és Kecskemét között az M19-M1-M0-M5-445. számú út útvonalon. A tatai harckocsidandár 10 és 17 óra között a Tata-1. számú főút-Győr útvonalon csoportosít át. A Kecskemét-Pápa útvonalon is katonai konvojokra kell számítani, Pápa térségében pedig a honvédségi merevszárnyú légijárművek miatt lesz megnövekedett hanghatás.

A Honvédelmi Minisztérium fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre kéri az autósokat az érintett útvonalakon. Felhívják a figyelmet, hogy a katonai járművek mérete és haladása eltérhet a közúti közlekedésben megszokottól, és a katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos.

Címlapfotó: Mónus Márton, MTI/MTVA