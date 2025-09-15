2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
Budapest, 2021. augusztus 21.Érdeklõdõk a a Leopard 2A4HU harckocsit nézik a Magyar Honvédség technikai bemutatóján az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó programon a városligeti Kós Károly sétányon 2021. augusztus 21-én.MTI
Utazás

Katonai járművek lepik el egész Magyarországot: sok embert érint a dolog, az indok meglepő

MTI
2025. szeptember 15. 09:11

Fokozott közúti és légi forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján az Adaptive Hussars 2025 NATO védelmi gyakorlat miatt. A Honvédelmi Minisztérium felhívja a figyelmet, hogy a katonai konvojok közé behajtani tilos.

Szeptember 15-től a honvédség erői több nagyváros között harcszerű menetet hajtanak végre, amelyeket esetenként a légierő helikopterei is kísérnek. Hétfőn reggel 8 és este 20 óra között technikai eszközátcsoportosítás zajlik a Szentes-Szolnok, illetve a Hódmezővásárhely-Szolnok útvonalakon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Katonai rendész felvezetéssel kísért menetoszlopok közlekednek 10 és 14 óra között Székesfehérvárról az M7-es autópályán Budapestre, majd a fővárosban a Jászberényi út-Kőbányai út-Könyves Kálmán körút-Bocskai út-Budaörsi út-Mária Terézia laktanya útvonalon.

Emellett katonai konvojok haladnak 5 és 16 óra között Győr és Kecskemét között az M19-M1-M0-M5-445. számú út útvonalon. A tatai harckocsidandár 10 és 17 óra között a Tata-1. számú főút-Győr útvonalon csoportosít át. A Kecskemét-Pápa útvonalon is katonai konvojokra kell számítani, Pápa térségében pedig a honvédségi merevszárnyú légijárművek miatt lesz megnövekedett hanghatás.

A Honvédelmi Minisztérium fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre kéri az autósokat az érintett útvonalakon. Felhívják a figyelmet, hogy a katonai járművek mérete és haladása eltérhet a közúti közlekedésben megszokottól, és a katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos.

Címlapfotó: Mónus Márton, MTI/MTVA
#utazás #közlekedés #autópálya #magyarország #gyakorlat #honvédség #katonák #hadsereg #hadgyakorlat

Több friss hír
