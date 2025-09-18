Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 38. héten, csütörtökön

A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 625 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?

Immár a harmadik alkalommal kerül sor a Hatoslottó csütörtöki sorsolására, amelyet szeptembertől vezetett be a Szerencsejáték Zrt. A Hatoslottón természetesen vasárnap is tartanak majd sorsolást.

A Hatoslottó játékban egy játékmezőn hat számot kell megjelölnie a játékosoknak. Nyereményt akkor lehet elérni, ha a sorsolás során legalább négyet kihúznak a számaink közül. Ha pedig mind a hat számot eltaláltuk, természetesen miénk a főnyeremény - most a már említett 610 millió forint.

A Hatoslottó csütörtöki nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 38. játékhéten, csütörtökön:

6; 25; 37; 38; 41; 42

Ezen a sorsoláson újra volt telitalálat: egy szerencsés játékos 625 millió forintot nyert a Hatoslottón! A következő, vasárnapi sorsolás alkalmával 50 millió forintért játszanak a szerencsevadászok.

További nyeremények:

3 találat: 3 270 Ft

4 találat: 9 820 Ft

5 találat: 654 405 Ft

