Szombaton hosszabb X-Faktor és későbbre csúszó sorozatok, vasárnap pedig rövidebb Házon kívül és korábban kezdődő Sztárbox várja a nézőket.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 38. héten, csütörtökön
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 625 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?
Immár a harmadik alkalommal kerül sor a Hatoslottó csütörtöki sorsolására, amelyet szeptembertől vezetett be a Szerencsejáték Zrt. A Hatoslottón természetesen vasárnap is tartanak majd sorsolást.
A Hatoslottó játékban egy játékmezőn hat számot kell megjelölnie a játékosoknak. Nyereményt akkor lehet elérni, ha a sorsolás során legalább négyet kihúznak a számaink közül. Ha pedig mind a hat számot eltaláltuk, természetesen miénk a főnyeremény - most a már említett 610 millió forint.
A Hatoslottó csütörtöki nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 38. játékhéten, csütörtökön:
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
6; 25; 37; 38; 41; 42
Ezen a sorsoláson újra volt telitalálat: egy szerencsés játékos 625 millió forintot nyert a Hatoslottón! A következő, vasárnapi sorsolás alkalmával 50 millió forintért játszanak a szerencsevadászok.
További nyeremények:
- 3 találat: 3 270 Ft
- 4 találat: 9 820 Ft
- 5 találat: 654 405 Ft
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
A Pavilon Bar közösségi oldalán nehéz szívvel jelentették be, hogy a héten tartanak nyitva utoljára.
A legendás színész 89 éves volt.
Riasztó számok a magyar gyerekek szokásairól: erre rengeteg szülő nem figyel, komoly baj lehet belőle
Riasztó mértékben nőtt a magyar gyerekek képernyőhasználata:
A rendezői kategóriákban Adam Randall az Utolsó befutók (Slow Horses) és Philip Barantini a Kamaszok című sorozatokért kaptak elismerést.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/37. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 610 millió forintért játszhatnak a játékosok.
Na, vajon elvitte-e valaki a 1,08 milliárd forintos főnyereményt a 37. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
A Paramount Skydance felvásárlási ajánlatot készíthet elő a Warner Brothers Discovery teljes üzletágára vonatkozóan.
Hihetetlen! Újabb milliárdos magyarral bővült a gazdagok társasága, íme a súlyos forintokat érő számsor
Telitalálat nem született a héten, de egy szerencsés magyar átváltva 203 194 026 forintot vihetett haza, ezzel bekerülve a milliárdosok közé
A Disney+ idén ősszel is számos újdonsággal és visszatérő közönségkedvenccel várja a sorozat- és filmrajongókat.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/37. heti csütörtöki sorsolás nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 263 millió forintos főnyereményt!
Az egykori VV-győztes Milo még két évtized után is jó cserének tartja, hogy hagyta "elmenni" a nyereményházat, mert így jobban járt.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/37. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin.
Harmadfokon, jogerősen is felmentette a Győri Ítélőtábla Udvaros Dorottyát és a Greenpeace aktivistáit
A Hold nemcsak a szokásos fázisaival, hanem különleges égi eseményekkel is lenyűgözi a megfigyelőket. Ezek közé tartozik a szuperhold is. Nézzük, mit is jelent ez...
A kilencvenes évek végén berobbant mulatós tévéműsor újraindításáról most is tárgyalások folynak, de Lagzi Lajcsi szerint feltételeket kell szabni ahhoz, hogy tényleg újraindulhasson.
Lemaradtál tegnap? Mutatjuk, mikor lesz legközelebb részleges vagy teljes holdfogyatkozás Magyarországon
Teljes holdfogyatkozás 2025 szeptember 7-én: mi a holdfogyatkozás jelentése, mikor lesz teljes holdfogyatkozás Magyarországon? Mikor lesz teljes napfogyatkozás 2025-ben?
A közel egy évtizeden át tartó, átlagosan 10%-os éves növekedés után a szektor tavaly visszaesett.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/36. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már x millió forintért játszhatnak a játékosok.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.