Verõce, 2025. szeptember 12.A Vácról Balassagyarmatra tartó vonat kisiklott kocsijai Verõcén, Magyarkút megállónál 2025. szeptember 12-én. A balesetben két MÁV-alkalmazott könnyebben megsérült.MTI/Máthé Zoltán
Nyomoz a rendőrség a magyarkúti vonatbaleset ügyében: kis híja volt a tragédiának

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 09:03

A rendőrség büntetőeljárást indított a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében. Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt indult nyomozás.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy nyomozás indult közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt a múlt pénteki magyarkúti vonatsiklás ügyében. Az eljárást a váci rendőrkapitányság folytatja ismeretlen tettes ellen - írja a 24.hu.

A Vác és Balassagyarmat között közlekedő szerelvény a magyarkúti állomásnál siklott ki. A balesetben két MÁV-dolgozó sérült meg könnyebben, az utasoknak nem esett komolyabb bajuk. A vasúttársaság kora délután sajtótájékoztatót tartott a történtekről.

A MÁV tájékoztatása szerint a mozdonyvezető nem észlelt előjelet a kisiklás előtt. A három épen maradt kocsit még aznap elszállították, az első kettőt pedig éjszaka daruval emelték le. A kieső szakaszon pótlóbuszok közlekednek, a szolgáltatás folyamatosan biztosított.

A vasúttársaság cáfolta, hogy a mentésre érkező segélyszerelvény is kisiklott volna. Közlésük szerint a daru rövid időre leugrott a sínről az első tengelyével, de saját berendezésével visszaemelte magát, így fennakadás és veszélyhelyzet sem alakult ki. A baleset okát rendőrségi és belső vizsgálat is vizsgálja.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
#utazás #közlekedés #MÁV #rendőrség #bűncselekmény #nyomozás #közlekedésbiztonság #vonatbaleset

