Nyomoz a rendőrség a magyarkúti vonatbaleset ügyében: kis híja volt a tragédiának
A rendőrség büntetőeljárást indított a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében. Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt indult nyomozás.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy nyomozás indult közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt a múlt pénteki magyarkúti vonatsiklás ügyében. Az eljárást a váci rendőrkapitányság folytatja ismeretlen tettes ellen - írja a 24.hu.
A Vác és Balassagyarmat között közlekedő szerelvény a magyarkúti állomásnál siklott ki. A balesetben két MÁV-dolgozó sérült meg könnyebben, az utasoknak nem esett komolyabb bajuk. A vasúttársaság kora délután sajtótájékoztatót tartott a történtekről.
A MÁV tájékoztatása szerint a mozdonyvezető nem észlelt előjelet a kisiklás előtt. A három épen maradt kocsit még aznap elszállították, az első kettőt pedig éjszaka daruval emelték le. A kieső szakaszon pótlóbuszok közlekednek, a szolgáltatás folyamatosan biztosított.
A vasúttársaság cáfolta, hogy a mentésre érkező segélyszerelvény is kisiklott volna. Közlésük szerint a daru rövid időre leugrott a sínről az első tengelyével, de saját berendezésével visszaemelte magát, így fennakadás és veszélyhelyzet sem alakult ki. A baleset okát rendőrségi és belső vizsgálat is vizsgálja.
Bár júliusban összességében alig változott a külföldi vendégéjszakák száma Magyarországon, az orosz turisták látogatása látványos fordulatot vett:
A Balatoni Hajózási Zrt. feltételes közbeszerzést írt ki a Szántód és Tihany közötti kompkikötők teljes körű megújítására.
Sokkoló fűtés hírt kaptak a magyar családok: máris készülhetnek, egy hetük maradt, aztán vacoghatnak
Érdemes kihasználni ezt a hétvégét, ezek lehetnek az utolsó nyári melegek az idén.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2025. szeptember 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Front érkezik északnyugat felől, záporokkal és zivatarokkal. Miközben nyugaton 17 fok lesz, keleten közel 30 fokot mérhetünk.
Az BKV vallja: a műszaki hibák és a fenntartási költségek csökkentése csak új járművek beszerzésével valósítható meg.
Már holnap hajnalban megérkezik hozzánk az Európán végigsöprő légörvény: brutál esőt fog ránk zúdítani
Északnyugat-Európában erős széllökésekkel járó ciklon örvénylik.
A front átvonulása során az ország számos pontján esőt, záporokat és felhőszakadással kísért zivatarokat okozott.
A Honvédelmi Minisztérium fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre kéri az autósokat az érintett útvonalakon.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A 2025 37. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
A jövő héten folytatódik a változékony időjárás: kedden újabb front érkezik, többfelé várható csapadék és visszaesik a hőmérséklet.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.