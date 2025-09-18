2025. szeptember 18. csütörtök Diána
23 °C Budapest
Csúcson a forint, az ukrajnai háború kitörése óta nem volt ilyen erős: most éri meg eurót, dollárt venni? ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Háborúellenes tüntetők a Fehér Háznál
Utazás

Megszólalt Trump minisztere: ezért törölték el a Magyarország elleni szigorítást

MTI
2025. szeptember 18. 12:30

Az Egyesült Államok teljes mértékben helyreállítja Magyarország részvételét a vízummentességi programban, miután a két ország közötti biztonsági együttműködés megerősödött. Az új szabályok szerint 2025. szeptember 30-tól a magyar állampolgárok ismét két évig érvényes, többszöri beutazásra jogosító ESTA-val utazhatnak az USA-ba.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium szerint az Egyesült Államok és Magyarország erős biztonsági partnersége hozzájárult a vízummentességi programban való magyar részvétel teljes helyreállításához. Tricia McLaughlin miniszterhelyettes közölte, hogy az erős biztonsági partnerség iránti elkötelezettség is tükröződik azokban az intézkedésekben, amelyeket Magyarország megtett, hogy a vízummentességi program (Visa Waiver Program) elvárásait teljesítse.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Ahogy Trump elnök, úgy Orbán miniszterelnök is elkötelezett abban, hogy biztosítsa a határokat, és ellenőrizzék, ki érkezik az országba. Azzal, hogy egyes nemzetek biztosítják határaikat, az egész világot biztonságosabbá teszik – és ezért elismerés illeti meg őket" - fogalmazott az amerikai belbiztonsági miniszter helyettese.

Kapcsolódó cikkeink:

Az amerikai belbiztonsági minisztériumot (Department of Homeland Security – DHS) vezető Kristi Noem kedden közleményben jelentette be, hogy teljes mértékben helyreállítják Magyarország részvételét a vízummentességi programban, amelyet a Biden-adminisztráció idején két lépésben, 2021. első felében, majd 2023. augusztusában korlátoztak. A korlátozás első körében kizárták a programból a mai Magyarország területén kívül született magyar állampolgárokat, majd a beutazásra jogosító ESTA érvényességét egy évre korlátozták, egyszeri beutazás lehetőségével.

A helyreállított szabályok szerint az ESTA érvényessége ismét két évre szól és többszöri belépésre jogosítja fel a magyar állampolgárokat az Egyesült Államokba. Az amerikai intézkedés 2025. szeptember 30-tól lép életbe.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #magyarország #vízum #usa #trump #donald trump #amerikai egyesült államok #amerikai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:41
12:30
12:20
12:13
11:55
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 18.
Új korszakba lépett az ingatlanpiac? Így látja a jövőt a szakma krémje
2025. szeptember 18.
Sok magyar pár számára ez az élet legnagyobb feladata: miben segít a meddőség coach?
2025. szeptember 17.
Rengeteget kaszálhat, aki ide rakja 2025-ben a pénzét vagy jön az összeomlás?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 18. csütörtök
Diána
38. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
2
3 hete
Óriási trend most a "meztelen utazás": vagyonokat spórolhat, aki bevállalós
3
2 hete
Nyaralás ősszel: ezek a legjobb meleg tengerpartok szeptembertől novemberig
4
3 hete
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
5
3 hete
Filléres repjegyeket szórt ki a Ryanair: ennyiért ritkán juthatsz el európai nagyvárosokba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjmentesítés
a biztosítási esemény bekövetkezett (pl. rokkantság), de a "többi", még be nem következett biztosítási eseményre (pl. halál, elérés) a szerződés díjfizetés nélkül is hatályban marad.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 12:41
Centiken múlt, hogy balesetezzen Donald Trump repülőgépe: súlyos helyzetben volt az Air Force One
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 12:20
Új korszakba lépett az ingatlanpiac? Így látja a jövőt a szakma krémje
Agrárszektor  |  2025. szeptember 18. 12:29
Nagy fordulat: feloldották a tilalmat, ide is indulhat a magyar húsok kivitele