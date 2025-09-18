III. Károly király méltatta Donald Trump elnök személyes elkötelezettségét a világ legbonyolultabb konfliktusainak megoldása iránt.
Megszólalt Trump minisztere: ezért törölték el a Magyarország elleni szigorítást
Az Egyesült Államok teljes mértékben helyreállítja Magyarország részvételét a vízummentességi programban, miután a két ország közötti biztonsági együttműködés megerősödött. Az új szabályok szerint 2025. szeptember 30-tól a magyar állampolgárok ismét két évig érvényes, többszöri beutazásra jogosító ESTA-val utazhatnak az USA-ba.
Az amerikai belbiztonsági minisztérium szerint az Egyesült Államok és Magyarország erős biztonsági partnersége hozzájárult a vízummentességi programban való magyar részvétel teljes helyreállításához. Tricia McLaughlin miniszterhelyettes közölte, hogy az erős biztonsági partnerség iránti elkötelezettség is tükröződik azokban az intézkedésekben, amelyeket Magyarország megtett, hogy a vízummentességi program (Visa Waiver Program) elvárásait teljesítse.
"Ahogy Trump elnök, úgy Orbán miniszterelnök is elkötelezett abban, hogy biztosítsa a határokat, és ellenőrizzék, ki érkezik az országba. Azzal, hogy egyes nemzetek biztosítják határaikat, az egész világot biztonságosabbá teszik – és ezért elismerés illeti meg őket" - fogalmazott az amerikai belbiztonsági miniszter helyettese.
Az amerikai belbiztonsági minisztériumot (Department of Homeland Security – DHS) vezető Kristi Noem kedden közleményben jelentette be, hogy teljes mértékben helyreállítják Magyarország részvételét a vízummentességi programban, amelyet a Biden-adminisztráció idején két lépésben, 2021. első felében, majd 2023. augusztusában korlátoztak. A korlátozás első körében kizárták a programból a mai Magyarország területén kívül született magyar állampolgárokat, majd a beutazásra jogosító ESTA érvényességét egy évre korlátozták, egyszeri beutazás lehetőségével.
A helyreállított szabályok szerint az ESTA érvényessége ismét két évre szól és többszöri belépésre jogosítja fel a magyar állampolgárokat az Egyesült Államokba. Az amerikai intézkedés 2025. szeptember 30-tól lép életbe.
