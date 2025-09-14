Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 14.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. szeptember 14.

Névnap

Szeréna, Roxána

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 390.6 Ft

CHF: 417.81 Ft

GBP: 451.21 Ft

USD: 332.82 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 13.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 37. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 7, 36, 86, 90

Joker: 444983

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 36 db

3-as találat: 2554 db

2-es találat: 75164 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 29200 Ft

MOL: 2850 Ft

RICHTER: 10180 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.09.15: Éjszaka tovább csökken a felhőzet, a szélcsendes részeken pára-, ködfoltok képződhetnek. Napközben a Tiszántúlon több lesz a felhő, másutt gyengén felhős, napos idő várható. Gyenge záporeső is inkább északkeleten, keleten fordulhat elő az is főleg éjszaka, nappal már csak kevés helyen eshet. A déliesre forduló szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 7, 16 fokról délutánra 20, 25 fok közé emelkedik.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2025.09.16: A nap első felében fátyolfelhős, napos idő várható, majd a déli óráktól északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, amelyekből zápor, zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hajnalban 6 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. A csúcsérték 21 és 27 fok között valószínű, az északnyugati országrészben délelőtt áll be a maximum.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2025.09.13)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!