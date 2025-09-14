Egy esetleges orosz energiaszállítás leállása hazánkban okozná a legnagyobb GDP-visszaesést az EU-ban.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 14.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. szeptember 14.
Névnap
Szeréna, Roxána
Deviza árfolyam
EUR: 390.6 Ft
CHF: 417.81 Ft
GBP: 451.21 Ft
USD: 332.82 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 13.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 37. héten emelkedő számsorrendben a következők:
4, 7, 36, 86, 90
Joker: 444983
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 36 db
3-as találat: 2554 db
2-es találat: 75164 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 29200 Ft
MOL: 2850 Ft
RICHTER: 10180 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.09.15: Éjszaka tovább csökken a felhőzet, a szélcsendes részeken pára-, ködfoltok képződhetnek. Napközben a Tiszántúlon több lesz a felhő, másutt gyengén felhős, napos idő várható. Gyenge záporeső is inkább északkeleten, keleten fordulhat elő az is főleg éjszaka, nappal már csak kevés helyen eshet. A déliesre forduló szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 7, 16 fokról délutánra 20, 25 fok közé emelkedik.
2025.09.16: A nap első felében fátyolfelhős, napos idő várható, majd a déli óráktól északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, amelyekből zápor, zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hajnalban 6 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. A csúcsérték 21 és 27 fok között valószínű, az északnyugati országrészben délelőtt áll be a maximum.
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Nincs fronthatás. (2025.09.13)
Hogy működik a siklóvasút? Nem a Glória sikló balesete volt az egyetlen: ezekben a városokban már történt tragédia
Lisszabon siklóvasút baleset 2025: így működik a Glória sikló Lisszabonban, mutatjuk, mi állt a Gloria sikló baleset hátterében. Hol vannak a legjobb siklóvasutak Európában?
Az Elvira után immár az Emma az alapértelmezett menetrendi kereső – de nem minden funkcióját kedvelik az utasok.
A nyári hónapok közül az augusztus emelkedett ki a foglalások 43 százalékával, ez a tavalyi évhez hasonló trend.
Rövidített útvonalon jár a 2-es metró ezen a hétvégén karbantartás miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ kedden.
A jelenség több órán keresztül látszódik majd, miközben az észlelési körülmények folyamatosan javulnak.
Az új KRESZ-szabályozásban megjelenhet az 'elektromos rollerrel behajtani tilos' tábla.
A belföldi nyaralók körében idén is Siófok bizonyult a legnépszerűbb nyári úti célnak.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet.
Jövő héten már tényleg berúgja az ajtót az ősz: jön a drámai fordulat az időjárásban, nem lesz kellemes
A jövő hét elején még tartja magát a nyári meleg.
Amikor beköszönt az ősz, sokan elteszik a fürdőruhát, pedig a szezon korántsem ér véget.
Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős, a reggeli órákban még viharos lökések kísérhetik.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium és a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. megállapodást kötött a rákosrendezői terület infrastruktúra-fejlesztéséről.
