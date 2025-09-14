2025. szeptember 14. vasárnap Szeréna, Roxána
18 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 14.)
Utazás

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 14.)

Pénzcentrum
2025. szeptember 14. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. szeptember 14.

Névnap

Szeréna, Roxána

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 390.6 Ft
CHF: 417.81 Ft
GBP: 451.21 Ft
USD: 332.82 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 13.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 37. héten emelkedő számsorrendben a következők:
4, 7, 36, 86, 90
Joker: 444983

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 36 db
3-as találat: 2554 db
2-es találat: 75164 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 29200 Ft
MOL: 2850 Ft
RICHTER: 10180 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.15: Éjszaka tovább csökken a felhőzet, a szélcsendes részeken pára-, ködfoltok képződhetnek. Napközben a Tiszántúlon több lesz a felhő, másutt gyengén felhős, napos idő várható. Gyenge záporeső is inkább északkeleten, keleten fordulhat elő az is főleg éjszaka, nappal már csak kevés helyen eshet. A déliesre forduló szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 7, 16 fokról délutánra 20, 25 fok közé emelkedik.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2025.09.16: A nap első felében fátyolfelhős, napos idő várható, majd a déli óráktól északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, amelyekből zápor, zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hajnalban 6 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. A csúcsérték 21 és 27 fok között valószínű, az északnyugati országrészben délelőtt áll be a maximum.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2025.09.13)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:04
06:02
20:23
20:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 14.
Súlyos bírságot kockáztatnak magyar háztulajok: sokan nem tudják, hogy ingyen van a segítség
2025. szeptember 13.
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
2025. szeptember 13.
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
2025. szeptember 12.
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
2025. szeptember 12.
Óriási lemaradásban Budapest, új világ jön a turizmusban: ez még sokba kerülhet Magyarországnak
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 14. vasárnap
Szeréna, Roxána
37. hét
Szeptember 14.
A Magyar dal napja
Szeptember 14.
A keresztény egység napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?
2
2 hete
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
3
2 hete
Óriási trend most a "meztelen utazás": vagyonokat spórolhat, aki bevállalós
4
7 napja
Nyaralás ősszel: ezek a legjobb meleg tengerpartok szeptembertől novemberig
5
2 hete
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bank
A középkorban a bank eleinte csak egy pad volt, ahol egy elismervényt kaptak a kereskedők, amit egy másik városban pénzre válthattak. Ma pedig egy pénzintézet, ahol a pénzünket tarthatjuk vagy például hitelt vehetünk fel. 

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 14. 07:04
Bankmonitor: Az ingatlan nem minden esetben nyerő befektetés, előbb-utóbb korrekció jön
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 14. 06:02
Súlyos bírságot kockáztatnak magyar háztulajok: sokan nem tudják, hogy ingyen van a segítség
Agrárszektor  |  2025. szeptember 14. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2025.09.14. vasárnap