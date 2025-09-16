Álrendőr csuklóján kattant a bilincs: egy 16 éves fiú fülelte le, ilyet a magyar zsaruk is ritkán látnak

A Rendészeti Államtitkárság kedden a Facebook-oldalán közölte, hogy szeptember 13-án kora délután egy álrendőrt fogtak el valódi rendőrök. A férfit egy rendőri pályára készülő gimnazista szúrta ki, aki értesítette a hatóságokat. Az álzsarut végül jogosulatlan címhasználat miatt 104 ezer forintra bírságolták.

Szeptember 13-án kora délután rendőrök füleltek le egy álzsarut. A 42 esztendős férfi igazi rendőregyenruhát viselt, rendfokozati jelzésekkel, utángyártott, de az eredetire erősen hasonlító BRFK állományjelzővel, tépőzáras „Rendőrség” feliratokkal. A jelvénye körül viszont akadt egy kis bibi: ott az azonosítószám helyett „Police” felirat díszelgett.

Ez tűnt fel egy rendőri pályára készülő 16 éves gimnazistának, aki először megfigyelte a célszemélyt, majd jelezte a hatóságoknak, hogy szerinte valami nem stimmel. A rendőrök végül elfogták a férfit, akitől azt is megkérdezték, hogy miért viseli az egyenruház, mire azt válaszolta, hogy filmet forgattak a barátnőjével, és felvétel után magán hagyta a ruhát.

Az egyenruhát állítása szerint egy nyugalmazott rendőrtől vásárolta, és azt korábban nyilvánosan nem viselte. A férfit jogosulatlan címhasználat szabálysértés elkövetése miatt 104 ezer forint bírsággal sújtotta a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. kerületi Rendőrkapitánysága.



