2025. szeptember 16. kedd Edit
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rendőr bilincset tesz a bűnöző kezére.
Utazás

Álrendőr csuklóján kattant a bilincs: egy 16 éves fiú fülelte le, ilyet a magyar zsaruk is ritkán látnak

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 17:01

A Rendészeti Államtitkárság kedden a Facebook-oldalán közölte, hogy szeptember 13-án kora délután egy álrendőrt fogtak el valódi rendőrök. A férfit egy rendőri pályára készülő gimnazista szúrta ki, aki értesítette a hatóságokat. Az álzsarut végül jogosulatlan címhasználat miatt 104 ezer forintra bírságolták.

Szeptember 13-án kora délután rendőrök füleltek le egy álzsarut. A 42 esztendős férfi igazi rendőregyenruhát viselt, rendfokozati jelzésekkel, utángyártott, de az eredetire erősen hasonlító BRFK állományjelzővel, tépőzáras „Rendőrség” feliratokkal. A jelvénye körül viszont akadt egy kis bibi: ott az azonosítószám helyett „Police” felirat díszelgett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez tűnt fel egy rendőri pályára készülő 16 éves gimnazistának, aki először megfigyelte a célszemélyt, majd jelezte a hatóságoknak, hogy szerinte valami nem stimmel. A rendőrök végül elfogták a férfit, akitől azt is megkérdezték, hogy miért viseli az egyenruház, mire azt válaszolta, hogy filmet forgattak a barátnőjével, és felvétel után magán hagyta a ruhát.

Kőkemény razzia indul a magyar utakon: jön a folyamatos büntető-üzemmód, sok autósnak fájni fog
EZ IS ÉRDEKELHET
Kőkemény razzia indul a magyar utakon: jön a folyamatos büntető-üzemmód, sok autósnak fájni fog
Magyarországon jelenleg mintegy 280 trafibox található az utak mellett.

Az egyenruhát állítása szerint egy nyugalmazott rendőrtől vásárolta, és azt korábban nyilvánosan nem viselte. A férfit jogosulatlan címhasználat szabálysértés elkövetése miatt 104 ezer forint bírsággal sújtotta a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. kerületi Rendőrkapitánysága.
Címlapkép: Getty Images
#metró #Budapest #rendőrség #brfk #szabálysértés #rendőr #nyugati #rendőrök

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:01
16:42
16:29
16:17
16:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 15.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2025. szeptember 16.
Ezt nagyon kevés magyar tudja a saját autójáról: óriási bajba kerülhetnek, ha baleset történik
2025. szeptember 16.
Tízezrével lepik el a magyarok Ausztriát: mindenkit csábítanak a magas bérek, óriási a roham
2025. szeptember 16.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 16. kedd
Edit
38. hét
Szeptember 16.
Az ózon világnapja
Szeptember 16.
A hangzáskultúra napja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
2
3 hete
Óriási trend most a "meztelen utazás": vagyonokat spórolhat, aki bevállalós
3
1 hete
Nyaralás ősszel: ezek a legjobb meleg tengerpartok szeptembertől novemberig
4
3 hete
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
5
3 hete
Filléres repjegyeket szórt ki a Ryanair: ennyiért ritkán juthatsz el európai nagyvárosokba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Munkanélküli
Munkanélküli: átmenetileg távol volt

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 16:03
Ezt nagyon kevés magyar tudja a saját autójáról: óriási bajba kerülhetnek, ha baleset történik
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 15:50
Újabb betegeket fertőzött meg a nyugat-nílusi láz Magyarországon: mind kórházba kerültek
Agrárszektor  |  2025. szeptember 16. 16:33
Veszélyes vérszívók fenyegetik az emberiséget, de vajon kiirthatjuk őket?