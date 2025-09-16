A héten diagnosztizált esetekkel a 2025. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma kilencre nőtt!
Álrendőr csuklóján kattant a bilincs: egy 16 éves fiú fülelte le, ilyet a magyar zsaruk is ritkán látnak
A Rendészeti Államtitkárság kedden a Facebook-oldalán közölte, hogy szeptember 13-án kora délután egy álrendőrt fogtak el valódi rendőrök. A férfit egy rendőri pályára készülő gimnazista szúrta ki, aki értesítette a hatóságokat. Az álzsarut végül jogosulatlan címhasználat miatt 104 ezer forintra bírságolták.
Szeptember 13-án kora délután rendőrök füleltek le egy álzsarut. A 42 esztendős férfi igazi rendőregyenruhát viselt, rendfokozati jelzésekkel, utángyártott, de az eredetire erősen hasonlító BRFK állományjelzővel, tépőzáras „Rendőrség” feliratokkal. A jelvénye körül viszont akadt egy kis bibi: ott az azonosítószám helyett „Police” felirat díszelgett.
Ez tűnt fel egy rendőri pályára készülő 16 éves gimnazistának, aki először megfigyelte a célszemélyt, majd jelezte a hatóságoknak, hogy szerinte valami nem stimmel. A rendőrök végül elfogták a férfit, akitől azt is megkérdezték, hogy miért viseli az egyenruház, mire azt válaszolta, hogy filmet forgattak a barátnőjével, és felvétel után magán hagyta a ruhát.
Az egyenruhát állítása szerint egy nyugalmazott rendőrtől vásárolta, és azt korábban nyilvánosan nem viselte. A férfit jogosulatlan címhasználat szabálysértés elkövetése miatt 104 ezer forint bírsággal sújtotta a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. kerületi Rendőrkapitánysága.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Front érkezik északnyugat felől, záporokkal és zivatarokkal. Miközben nyugaton 17 fok lesz, keleten közel 30 fokot mérhetünk.
Már holnap hajnalban megérkezik hozzánk az Európán végigsöprő légörvény: brutál esőt fog ránk zúdítani
Északnyugat-Európában erős széllökésekkel járó ciklon örvénylik.
A front átvonulása során az ország számos pontján esőt, záporokat és felhőszakadással kísért zivatarokat okozott.
A Honvédelmi Minisztérium fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre kéri az autósokat az érintett útvonalakon.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A 2025 37. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
A jövő héten folytatódik a változékony időjárás: kedden újabb front érkezik, többfelé várható csapadék és visszaesik a hőmérséklet.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A sztereotípiák mögött egy olcsó, rendezett és meglepően barátságos ország tárul fel.
Szombaton a napsütést főként délelőtt fátyolfelhőzet szűrheti, de csapadék nem várható. Mérsékelt lesz a délkeleti szél.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Mennyit ér a magyar útlevél? Nézd meg a világ legértékesebb útleveleinek listáját és a CHART by Pénzcentrum elemzését! Katt a videóért!
Megállapodás született az elektromos rollerek autóbuszokon történő szállításának szabályozásáról,
A vásárlás újra utazási cél lett – de már nem a szuvenírekért vagy a duty free parfümökért indulnak útnak a turisták
Egyre többen választják a mediterrán régiókat az utószezonban, ám sokan csak a helyszínen szembesülnek azzal, hogy egyes szolgáltatások már nem elérhetők.
Kisiklott egy Vácról péntek reggel Balassagyarmatra indult vonat több kocsija Magyarkút megállóhelynél,
A Pénzcentrum 2025. szeptember 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.